Coyunturas difíciles no se enfrentan con decisiones apresuradas: Corte

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, se refirió este jueves a la decisión del fiscal general Néstor Humberto Martínez de renunciar a su cargo, tras el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que negó la extradición del exjefe de las Farc, Jesús Santrich.

El magistrado García dijo que "Colombia siempre ha superado las dificultades y los momentos más oscuros de su historia mediante el funcionamiento y adecuado respeto y acatamiento de sus instituciones democráticas".



Por eso, dijo que para la Corte Suprema de Justicia "es lamentable la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, a quien eligió para un periodo de 4 años que terminarían en julio del próximo año".



Aunque el presidente no se refiere directamente al discurso de renuncia de Néstor Humberto Martínez, en su declaración se pueden ver varias réplicas frente a lo que dijo el Fiscal y sus argumentos para dejar el órgano acusador.



En su renuncia, Martinez aseguró que la decisión de la JEP "hace trizas la cooperación judicial internacional; desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia; confronta abiertamente la Constitución y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia".



El saliente fiscal Martínez dijo que el fallo de la JEP era un "desafío al orden jurídico" que no podía ser refrendado por él.



Tras esa renuncia, y las declaraciones que hizo Martínez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que el país debe mantener "la calma y la sensatez". Aseguró que no se pueden evaluar episodios concretos que se pueden resolver mediante las figuras jurídicas establecidas, "para generalizar males existentes en la totalidad de las instituciones".

Afirmó que como juez, no se puede referir a ninguna decisión particular de una autoridad competente como la JEP sobre el caso Santrich, ni a otras decisiones que eventualmente involucren a servidores judiciales, pero manifestó que "el hecho de que esas acciones se produzcan, es prueba de que las instituciones funcionan y son la salida adecuada para resolver los grandes conflictos y desafíos que colombianos enfrentamos".



El magistrado agregó: "A las coyunturas difíciles no se les enfrenta con soluciones apresuradas. Hay que actuar rápido, pero no perder la cordura".



Sin mencionar directamente el discurso de Martínez, el magistrado de la Corte dijo que "ni la cooperación judicial internacional ni la extradición se acaban de un día para otro. Como tampoco el sistema judicial colapsa por decisiones particulares de algunos jueces".



En el caso de Santrich, recordó García, la Procuraduría General interpuso un recurso de apelación en el que hay que esperar qué decide la segunda instancia. Por eso, para el magistrado es importante "mantener la calma y sensatez", lo que "implica enfrentar las crisis con el uso adecuado de los canales jurídico democráticos con que contamos".



Finalmente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que esto no signfica que el alto tribunal se oponga a cambios que el sistema de justicia requiere, pues esas reformas deberían ser concertadas con los jueces, "que son los que tienen la experiencia de la aplicación de los códigos y procedimientos". Según García, esa transformación de justicia debe buscarse para acercarla al ciudadano.



La Corte será la que el próximo martes tramite la renuncia de Martínez, en una sala extraordinaria en la que se iba a decidir sobre asuntos relacionados con el Fiscal, puntualmente si debía apartárselo de todos los procesos de investigación de Odebrecht.



Tras evaluar si se acepta o no esa renuncia, la Corte le pedirá al presidente Iván Duque una terna para elegir entre esos candidatos al reemplazo de Martínez.



