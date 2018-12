Presidente de Corte dice que Uribe 'inventa mensajes torticeros'

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, se mostró extrañado por un mensaje del expresidente Álvaro Uribe este miércoles en su cuenta de Twitter en el que le adjudica palabras textuales al magistrado en contra del senador del Centro Democrático (CD).



Uribe publicó en su cuenta de twitter la siguiente frase: “Mientras Álvaro Uribe no esté en la cárcel no habrá reforma a la justicia”. Y la atribuyó al magistrado Barceló, quien a mediados de este año, en un caso por falsos testigos, junto a dos togados más, ordenaron que se investigara al expresidente.

Magistrado José Luis Barceló, Presidente de la Corte Suprema, mi investigador, TRANSCRIBO SIN COMENTARIO:



"Mientras Álvaro Uribe no esté en la cárcel no habrá reforma a la justicia"

"El Senador Uribe se inventó ese torticero y mentiroso mensaje. Nunca he hecho tal afirmación. No entiendo cómo y para qué el Senador se inventa semejante afirmación", le dijo Barceló a EL TIEMPO. El Presidente de la Corte Suprema afirmó, además, que no tiene ni maneja ninguna red social y no entiende de dónde sacó esa frase Uribe..



"Nuca he hecho ni hare ese tipo de comentarios y menos como Presidente de la Corte Suprema de Justicia. A palabras necias oídos sordos", agregó Barceló.



Si bien una sala especial de la Corte conformada por los magistrados Barceló; Luis Antonio Hernández, el presidente de la Sala Penal, y Fernando Castro, compulsaron copias para que se investigue a Uribe por la supuesta manipulación de testigos, el presidente del alto tribunal hoy no es su investigador, como de manera errada lo afirma el senador.



Todos los casos que llevaba esa sala especial de la Corte, incluidos los abiertos en contra del expresidente Uribe, pasaron a ser conocidos por la reciente creada Sala de Instrucción de la Corte Suprema que entró en funcionamiento este año.



La compulsa de copias contra el expresidente, ordenada en julio, se dio tras el archivo de la investigación contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, denunciado por el senador Uribe, quien afirmó que estaba visitando testigos en cárceles para supuestamente manipular declaraciones y conseguir que lo relacionaran a él con paramilitares.



