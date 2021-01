'La tutela enfrentará su mayor desafío en la historia por la pandemia'

En el XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que se está llevando a cabo en Pereira y también de forma virtual, el presidente de la Corte Constitucional se refirió a la tutela en medio de la pandemia del coronavirus que afronta el país y el mundo.

"La Corte Constitucional es consciente de que la acción de tutela enfrentará el mayor desafío de su historia con ocasión de la dolorosa tragedia que estamos viviendo con la pandemia del covid-19", aseguró Rojas.



También dijo que el anuncio del inicio del Plan Nacional de Vacunación concita a la Corte a garantizar la protección de derechos fundamentales "cuando a ello hubiere lugar", dijo, señalando que eso implica comprender que hay un impacto diferenciado en la pandemia.



(Lea también: Corte Constitucional rechaza tutela de Carolina Sanín contra los Andes).



Y luego el presidente del alto tribunal aseguró: "Nadie admitirá un desbalance en el proceso de vacunación. Esta es la línea roja trazada por la Constitución Política de Colombia, y la Corte no la sobrepasará".

Nadie admitirá un desbalance en el proceso de vacunación. Esta es la línea roja trazada por la Constitución Política de Colombia, y la Corte no la sobrepasará FACEBOOK

TWITTER

Hace una semana el presidente de la Corte Constitucional se reunió con el presidente Iván Duque en un encuentro en el que el mandatario le presentó el Plan de Vacunación. Ese encuentro, además, se dio después de que el Gobierno manifestó tener temor por una posible avalancha de tutelas que se podría dar por parte de ciudadanos para acceder a las vacunas del coronavirus.



(Lea también: Duque presentó plan de inoculación a la Corte).



Tras esa reunión hubo críticas de algunos sectores que señalaron que, por la separación de poderes ese tipo de encuentros no deberían darse. Sin embargo, algunos altos dignatarios de las altas cortes lo vieron como una forma de colaboración armónica entre los diferentes poderes y una exposición de cómo será el plan de vacunación.



En su discurso de instalación del evento, el magistrado Alberto Rojas también dijo que la jurisdicción tiene una función contramayoritaria "sustentada en el consenso pluralista, la dignidad humana y derechos fundamentales que se elevan al reconocer a las minorías y a todos los sujetos colectivos sometidos a discriminación".

(Le puede interesar: Corte Constitucional recibirá 637 conflictos de competen).



Además, aseguró que "la garantía de la independencia de los jueces es democracia. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna, influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualquier grupo de interés, aseguró.



El presidente de la Corte Constitucional también se disculpó con todas las personas que querían estar presentes en el encuentro pues se debían cumplir las reglas de aforo ante la pandemia de coronavirus.



El magistrado Rojas resaltó que el XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional tendrá como eje central la diversidad y el reconocimiento, una proclama que se basa en el grito de un 'no a la discriminación', tarea que ha sido clave en el papel que ha jugado la Corte Constitucional en el país.

(Lea: Si gana más del mínimo: ¿debe su empleador subirle el sueldo cada año?).



Es por esto que, señaló Rojas, el encuentro tendrá cuatro ejes temáticos acordes a esos principios: los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género; el reconocimiento de los pueblos étnicamente diferenciados; los derechos de las personas en condiciones de discapacidad; y por último la naturaleza, los derechos bioculturales y el desarrollo.

'Las sanciones por secuestro deben ser proporcionales y efectivas': Presidente Iván Duque

Iván Duque, presidente de Colombia. Foto: Archivo, David Romo - Presidencia

El presidente Iván Duque se refirió a algunos de los ejes temáticos que abordará la Corte Constitucional en su encuentro jurisdiccional.



En primer lugar, Duque habló sobre los derechos de las mujeres. Dijo que hay múltiples declaraciones y muchas leyes, pero al largo de las décadas se han visto esquivas manifestaciones de empoderamiento. Dijo que su gobierno ha sido el primero que tiene a una mujer en la Vicepresidencia de la República.



Aseguró que en su interés de empoderar a las mujeres ha sido el Gobierno que más ministras ha tenido en la historia reciente del país, así como en otras instituciones del Estado. Dijo también que en su Plan Nacional de Desarrollo se le dio un papel fundamental a las mujeres.



Frente a la diversidad, Duque señaló que hay que hablar de la equidad de los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que apuntó que se debe poner en el centro a la niñez y la búsqueda para proteger sus derechos. Por eso Duque celebró que el país tenga hoy una ley que trajo la cadena perpetua para violadores de niños, y sobre las que próximamente se presentará una reglamentación ante el Congreso. Esa norma precisamente ha sido demandada y tendrá que ser revisada por la Corte Constitucional.



El primer mandatario también habló de su concepción sobre "la Paz con Legalidad". Dijo que la elaboración de la paz, incluyendo la desmovilización, desarme y reinserción, "tiene la posibilidad cada Gobierno de darle su interpretación, de conformidad con las ideas y propuestas que le llevaron al Gobierno".



Así, dijo Duque, su propuesta de 'Paz con Legalidad' "muestra principios claros e indeclinables", señalando que llega a los municipios PDET, donde están los planes de desarrollo con enfoque territorial. "Cuando empezó nuestro Gobierno solo había dos planes y hoy son 16. Esto nos lleva a alcanzar más de 11.000 veredas y más de 160 municipios. Hoy tenemos más de 1.000 obras PDET entregadas para que lleven a esa Colombia profunda las oportunidades, la presencia del Estado que estuvo ausente por tantas décadas", aseguró.

(Le invitamos a leer: 'La ONU es clara: la penalización del aborto debe desaparecer').



Según expuso Duque, la construcción de la paz en Colombia se debe "cimentar en la legalidad y no en la impunidad". Señaló que, con contadas excepciones, en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción "se han producido penas efectivas a quienes han cometido delitos contrario al derecho internacional".



Por eso el Presidente dijo que se debe tener presente que "la proporcionalidad de la pena es un deber indeclinable en en nuestro país. Si bien vemos que se adelantan imputaciones por el delito de secuestro a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante que esas sanciones sean proporcionales y efectivas, y que no traigan la revictimización de quienes fueron flagelados porque quienes cometieron esos crímenes no tengan esa sanción".

Es importante que esas sanciones sean proporcionales y efectivas, y que no traigan la revictimización FACEBOOK

TWITTER

Según Duque en Colombia no se puede permitir que haya un doble rasero en donde algunos ciudadanos que cometen ciertos delitos no pueden volver a aspirar al Congreso, mientras que otros tengan curules con condenas por crímenes de lesa humanidad. "La configuración de esa situación es a todas luces una violación clara de los principios de nuestro ordenamiento jurídico y el derecho internacional".



Esta afirmación de Duque se da en un contexto en el que la Jurisdicción Especial para la Paz está presentando hoy su escrito de determinación de hechos y conductas contra los excombatientes de las Farc en el caso de secuestro o "toma de rehenes", como lo ha llamado la justicia transicional.



Duque también se refirió a la pandemia de coronavirus, señalando que se está avanzando al Plan Nacional de Vacunación para proteger a los segmentos más vulnerables por grupo etario, y con una distribución gratuita y equitativa. Señaló que se ha fortalecido la capacidad de refrigeración y logística, y por eso en febrero iniciará el plan "de manera sostenible".



REDACCIÓN JUSTICIA