Pdte. de la Corte desmiente al presidente Petro por asedio al Palacio de Justicia

El nuevo presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, se refirió este lunes al bloqueo del Palacio de Justicia, registrado el pasado jueves, tras la no elección de la Fiscal general en la Sala Plena de la Corte Suprema.



(Lea: Atención: cayó en Venezuela la mujer más buscada de Antioquia)



En entrevista con EL TIEMPO, el magistrado señaló que cuando se dio todo este tema, la Corte Constitucional sacó un comunicado de apoyo a la Corte Suprema de Justicia en rechazo a lo ocurrido.

“Básicamente estábamos asistiendo a una posible a incursión violenta a la fuerza a las instalaciones de la Corte Suprema y eso nos pareció demasiado grave, es decir, la Corte lo entendió y lo dijo en el primer párrafo del comunicado que la protesta y la manifestación pública es legítima y tiene que auspiciarse, pero lo que tiene que deslegitimar es la consecución de las metas por objetivos violentos y lo que estábamos viendo era violencia, por eso se repudió”, dijo el magistrado reyes Cuartas.



(Le invitamos a leer: Urgente: cayó millonario cargamento de coca, más de 5 toneladas del 'clan del Golfo')



Frente a lo señalado por el presidente Gustavo Petro de que “no hubo restricción a la libre movilidad de los magistrados”, el presidente del alto tribunal señaló que en horas de la mañana de este lunes hablé con el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra Castro, quien le dijo “que no era correcto lo que había dicho el Presidente”.



“Los magistrados no pudieron salir ni movilizarse libremente, sino hasta cuando el propio director de la Policía, general Salamanca vino con sus hombres a abrir paso. No es correcto lo que dice el Presidente, si es verdad que hubo una limitación de la movilidad, que los magistrados no pudieron entrar y salir”, dijo Reyes Cuartas.

Facebook Twitter Linkedin

La medida fue ordenada por la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

El magistrado también señaló: “me da pena decir eso, pero también hay que decirlo con contundencia, en el Estado constitucional de Derecho los responsables públicos tenemos un primer deber y es decir la verdad, hablar con la verdad y no es verdad que no haya habido limitación de la movilidad de los magistrados, los que vimos la imagen sabemos que eso no era así”.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET

Más noticias de Justicia: