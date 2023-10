'Los derechos humanos no son de izquierda ni derecha': presidente de la Corte IDH

Desde este 9 de octubre, Colombia será la sede del 162 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tribunal internacional que se ha pronunciado en procesos tan importantes, tan solo en Colombia, como el caso del hoy presidente Gustavo Petro, por la violación de sus derechos políticos cuando fue alcalde de Bogotá; el proceso por el exterminio de la Unión Patriótica, y la sentencia por la violencia que vivió la periodista Jineth Bedoya, editora de EL TIEMPO y líder de la campaña No Es Hora De Callar contra las violencias hacia las mujeres.



(Puede ver: Este fin de semana llegarán jueces de la Corte IDH que sesionarán desde Colombia)

Antes de su llegada al país, el presidente de este tribunal, el juez Ricardo Pérez Manrique, conversó con este medio sobre los desafíos para la defensa de los derechos humanos en la región, respondió a señalamientos que se han hecho a la Corte de ser parcializada, habló de los acercamientos de paz en Colombia y de aspectos que cree que podrían mejorarse en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sidh). Además, invitó a los ciudadanos a asistir a las sesiones y eventos públicos -con registro- para que conozcan de primera mano el trabajo de la Corte.

Facebook Twitter Linkedin

Juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH. Foto: Corte IDH

¿Qué esperan de la visita a Colombia para el 162 periodo de sesiones?



La Corte, desde el año 2005, visita a distintos países de la región que han aceptado su competencia y aprovecha esas oportunidades para realizar actividades de tipo académico, realizar actividades jurisdiccionales, realizar contactos y profundización en el relacionamiento tanto con el Gobierno como con la sociedad civil. En el caso de Colombia está previsto un seminario que se va a realizar en la Universidad del Externado el día lunes a la tarde.

Entre los casos cuyo cumplimiento van a revisar, hay sentencia contra Colombia de hace casi 20 años, ¿aún no se han terminado de cumplir las órdenes que dictó la Corte hace casi 2 décadas?



Hay que atender la complejidad de la sentencia que dicta la Corte, son prácticamente todas sentencias estructurales, en el sentido de que la Corte dispone una serie de medidas en la aplicación del principio de restitución integral del daño y de los derechos vulnerados, por ejemplo: indemnizaciones, publicación de la sentencia, atención médica etcétera, pero hay un rubro que son las medidas de no repetición en el cual la Corte dispone medidas que tienen por objetivo, justamente evitar que en el futuro se siga repitiendo la violación del derecho que motivó la la resolución de la Corte.

La Corte dispone una serie de medidas en la aplicación del principio de restitución integral del daño FACEBOOK

TWITTER

Estas medidas de no repetición pueden ser medidas que tienen que ver con diseño de políticas públicas y muchas veces cambios legislativos, todas estas medidas son estructurales, abarcan a muchos sectores del Estado, y eso hace que se haga complejo su cumplimiento.



(Puede ver: Comisión de Disciplina Judicial abre investigación de oficio a fiscal Mario Burgos)

Facebook Twitter Linkedin

Jueces de la Corte IDH en audiencia. Foto: Corte IDH

¿Así podría entenderse estos casos?

Si estamos pensando en que dictamos una sentencia hace muchos años y seguimos en audiencia de supervisión de cumplimiento es porque hay reparaciones que no han sido cumplidas, porque hay dificultad del estado, a veces hay disidencias entre los que dicen las víctimas y la actitud del Estado, se hace dificultoso cerrar algunos casos porque las víctimas ven que esto es una oportunidad para mantenerlo abierto. Pero la Corte apuesta sustancialmente al diálogo, a la buena voluntad, y la Corte muchas veces actúa como un facilitador de las sentencias de los Estados.

Usted lleva en el cargo de Presidente de la Corte un año largo, ¿cómo ha visto la evolución en cuanto a DD. HH. en la región?

Creo que si vemos el todo, hay luces de alerta que nos hacen ser un poco pesimistas y preocuparnos por la situación. Por otro lado hay elementos que demuestran que, sobre todo a partir de determinados cambios en gobiernos, en un sentido o en otro, que se modifica la actitud de los Estado frente a los derechos humanos y frente a las disposiciones de la Corte.



(Puede leer: Fallo de Corte IDH no aplica automáticamente: esto dice sentencia de la Constitucional)

¿Hay preocupaciones comunes?

Hay una preocupación por el tema del deterioro democrático, por la afirmación de la independencia judicial, la prevención por ataques a la libertad de expresión. FACEBOOK

TWITTER

El otro día este en una de estas reuniones que yo participé en Oxford nos juntamos tribunales que afrontan distintos tipos de problemáticas y yo diría que ahí este hay una serie de elementos que son comunes a todas las regiones, es decir, hay una preocupación por el tema del deterioro democrático, por la afirmación de la independencia judicial, la prevención por ataques a la libertad de expresión, y este tema que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha definido como la gran preocupación de la humanidad hoy que es el cambio climático. Pero también es positivo que hay una preocupación por los deterioros democráticos y de qué manera los tribunales juegan un rol muy importante en este tema de preservación de la calidad democrática.

Es decir, ¿hay una preocupación por el deterioro de los DD. HH. pero también una preocupación de los tribunales por esto?

La Corte se constituyó en 1979, van 44 años de funcionamiento, si miramos para atrás y consideramos que sentencia de los casos hondureños son de fines del 80, vamos a ver que la primera sentencia de la Corte se produce un año antes de la destrucción del Muro de Berlín, o sea que la Corte empieza a trabajar en el marco de la Guerra Fría y con los efectos de la Guerra Fría en la región, y luego todo lo que ha pasado en el mundo en estos 44 años ha mantenido una Corte que ha ido señalando el rumbo frente al respeto de los derechos humanos y que se ha ido fortaleciendo en cuanto es una voz en el continente escuchada y respetada.



(Le dejamos: Juez colombiano de la Corte IDH pide a Petro proceso público para elegir su reemplazo)

En el pasado, algunas voces han señalado a la Corte de ser parcializada, o de tener una postura que favorece a la izquierda, ¿qué responder?

Yo digo que los derechos humanos no son de izquierda ni derecha. Tanto no son de izquierda ni de derecha que en gobiernos que se dicen de izquierda violan derechos humanos. FACEBOOK

TWITTER

Yo digo que los derechos humanos no son de izquierda ni derecha. Tanto no son de izquierda ni de derecha que en gobiernos que se dicen de izquierda violan derechos humanos, en la región nuestra sobran los ejemplos, y gobiernos que se dicen de derecha también violan los derechos humanos. Yo creo que estamos en un mundo que avanza de una manera irracional hacia un enfrentamiento de bloques (... ) no debería haber enemigos sino adversarios que piensan distinto de manera política, pero que todos confluyen en el sentido de que la democracia pueda ser el marco que regula nuestra convivencia.

Otra crítica, por ejemplo en Colombia tras el fallo sobre el actual Presidente, es que sería necesario actualizar la Convención Americana, con la cual trabaja la Corte, porque hay medidas allí que no se compadecen con las situaciones actuales de los países, ¿cree que es necesario esto?

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) es de 1969, indudablemente responde a otra época en algunos aspectos, pero yo diría que en cuanto a las líneas maestras y a las bases de la Convención, esos son criterios imperecederos. La convención que está rescatada de derechos civiles y políticos, la Convención tuvo su limitación por una decisión política en materia de derechos económicos sociales, culturales y ambientales, hubo que esperar a 1989 para que se aprobara el protocolo de San Salvador, y hoy estamos asistiendo a un proceso en el cual aparecen nuevos y distintos desafíos en materia de derechos humanos en temas como protección del medioambiente, cambio climático, todo este enorme desafío en materia de inteligencia artificial, que demuestran que hay desafíos nuevos que no tienen en sí una una previsión de la Convención Americana pero que hasta ahora los tribunales internacionales estamos asumiendo problemas absolutamente de la actualidad y los estamos resolviendo en base a la normativa que tenemos y eso no es un impedimento, y yo lo que creo que hay algunos elementos que deberían revisarse tal vez sin ir al fondo la Convención Americana.

Facebook Twitter Linkedin

Juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH. Foto: Corte IDH

¿Cuáles?



En todos mis discursos señaló mi preocupación uno, por el tema presupuestal del funcionamiento del Sidh. La Corte Interamericana de cada 10 dólares que insume su presupuesto seis los paga el presupuesto a la OEA, y los otros cuatro dólares se financian con aportes de cooperación internacional. Además es una reivindicación desde que se constituyó la propia Corte de que tener jueces de dedicación exclusiva y permanente, por razones presupuestales eso no es posible.



(Sugerimos: Corte IDH condena al Estado por la desaparición del soldado Óscar Tabares)



El otro tema que yo creo que hay que discutir, y no tengo ninguna dificultad en plantearlo y al contrario creo que mi deber es hacerlo como presidente de la Corte, es el tema del acceso a la justicia Interamericana, el tiempo que pasa desde que se produce la violación de un derecho y esa violación llega a que la Corte la resuelva. Eso creo que es otro tema que debería generar un debate y ver cómo se puede mejorar.

Colombia, con la Corte constitucional, hace el control de convencionalidad de las decisiones de la Corte IDH, pero incluso aquí tenemos discusiones al respecto, ¿es esto algo que está construyéndose sobre la marcha?

Me consta que hay un debate en este momento en Colombia sobre este punto. Hay muchos países en que este tema se debate pero hay una realidad, inclusive algunos países que se han mostrado no muy amigables con nuestra Corte, cuando vamos a ver qué es lo que hacen los jueces de esos países y continuamente están fallando citando sentencias de nuestro Tribunal, esa es la realidad que se impone más allá de algunos negativismos.

Una de las crisis más grandes que está viviendo la región tiene que ver con la migración ¿cómo abordar esto en el derecho internacional, entendiendo que los migrantes tienen derechos, más allá de que su tránsito pueda ser irregular?



No debería haber diferencias entre migrantes y personas nacionales en cuanto a garantía de los derechos. FACEBOOK

TWITTER

La Corte se ha pronunciado reiteradamente sobre la situación de las personas migrantes, hay una opinión consultiva del 2008 sobre trabajadores migrantes donde se reivindica que no debería haber diferencias entre migrantes y personas nacionales en cuanto a garantía de los derechos, más allá de las políticas migratorias de cada país, que no podrían estar fundadas en criterios exclusivamente discriminatorios.



También hay una opinión consultiva del 2014 sobre derechos de niños y niñas en condición de movilidad humana, y hay una sentencia emblemática en el caso Vélez Loor versus Ecuador, en el cual la Corte señaló que el problema de la migración no es exclusivo de un país, no es exclusivo de Colombia, de Panamá, sino que es un problema que adquiere una dimensión global o internacional, la Corte resuelve que ahí hay un tema de carácter internacional que la comunidad internacional debe asumir y comunica su decisión el secretario general de la OEA para que se adopten las medidas de política institucional, del punto de vista internacional que sea necesaria.



Usted estuvo en el Darién, por donde pasan los migrantes…

En marzo de 2022, apenas asumida la presidencia de la Corte, me correspondió integrar con otros jueces una comisión que visitó la selva del Darién y los lugares donde estaban migrantes, y allí nos decía el gobierno de Panamá que había recogido esa invitación de la Corte a darle una dimensión internacional al problema y había procedido a iniciar una campaña de concitar apoyos internacionales para atender la situación de los migrantes, y me parece que eso es una muy buena práctica que en ese caso funcionó.



La actitud que Colombia ha tenido con los migrantes venezolanos es absolutamente destacable en cuanto a reconocerles todos sus derechos como personas, me parece que esa es una muy buena práctica a nivel internacional.

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes en el Tapón del Darién. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia enfrentará este mes unas elecciones regionales en las que varias voces han acudido al Sistema Interamericano pidiendo garantías electorales, ¿qué podría decir sobre esas peticiones de garantías?

Los pedidos se tramitan ante la CIDH, eventualmente la Corte podría ser llamada a pronunciarse, entonces no conozco los casos pero también me siento inhibido porque eventualmente algunos de esos casos puede terminar llegando ante la Corte, pero indudablemente hay que generar condiciones necesarias para facilitar el diálogo democrático y la mayor participación en ese diálogo democrático.



(Le dejamos: El duro reporte de migración en el Tapón del Darién entregado al alcalde de Nueva York)

Colombia ahora mismo está intentando acercamientos de paz con varios grupos armados, buscando una ‘paz total’, como la ha llamado nuestro presidente, ¿ve con buenos ojos los esfuerzos de pacificación?

Facebook Twitter Linkedin

Juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH. Foto: Corte IDH

La corte y el Sidh, en la medida que apuntan a superar situaciones de violencia y de violaciones a los derechos humanos en los países, hacemos un aporte fundamental para la paz dentro de los países. Claramente la violencia, sea del tipo que sea, es enemiga no solo de la paz sino de la democracia. Entonces creo que todos los esfuerzos de paz son bienvenidos en la medida que sean en el marco del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

En medio de nuestros esfuerzos de paz, y de un acuerdo que ya firmamos en 2016, Colombia también ha vivido un recrudecimiento de la violencia. ¿Qué llamado haría sobre esto que termina afectando los derechos de miles de personas, en especial de las personas más vulnerables?

Si nosotros tomamos a la vista los casos en los cuales la Corte va a hacer seguimiento en Colombia, lamentablemente están los casos de las masacres que, por ejemplo, te muestran de qué manera personas humildes, inocentes, sufren de afectaciones a su propia vida, son desaparecidos forzadamente o son desplazados de su propio territorio; de esta manera la violencia se enseña con las personas más débiles, entonces la paz por ellos es muy importante para que se garantice y respeten los derechos humanos.

A comienzos de año, el presidente colombiano Gustavo Petro hizo un llamado para reintegrar a Cuba y Venezuela a la OEA y al Sistema Interamericano, ¿Qué opina de esto y, qué condiciones tendrían que cumplir esos países si esto fuera a pasar?



Siento que cuando un país se aparta del Sidh es una gran pérdida, en primer lugar, para las personas que viven en ese país, que pierden parcialmente la protección a los derechos humanos que da el Sistema.



Recordemos que la OEA tiene 34 países pero la Corte solo tiene competencia sobre 20, hemos señalado la necesidad de trabajar para la universalización del Sistema Interamericano, hay que intentar crecer hacia esos países pero también es importante que los que se fueron vuelvan, pero vuelvan aceptando otra vez las reglas del sistema, y aceptando las obligaciones de respeto a los derechos humanos y el funcionamiento normal de de los sistemas de protección.

Usted termina su periodo como presidente a final de año, ¿Cuál será su legado?



Creo que hemos avanzado muchísimo con nuestro canal de televisión en streaming, con los relacionamiento de periodistas, un diplomado, la creación de un centro de formación con la aprobación de mecanismos de mejorar el acceso a la justicia, diálogo con niños, niñas y adolescentes; un protocolo para brindar atención psicológica a las personas que sufren problemas de revictimización cuando comparecen ante la Corte, entre otros.



Entonces, si es posible que alguien me recuerde dentro de unos años, que me recuerde como el presidente que trabajó para abrir la Corte a la persona, para abrir la Corte al continente, como el presidente que luchó incansablemente por los derechos civiles y políticos, la independencia judicial y la libertad de expresión, y como el presidente que hizo lo posible para que esta Corte siga manteniendo su prestigio.



María Isabel Ortiz Fonnegra

Redacción Justicia

En X: @MIOF_

marfon@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: