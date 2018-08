No hay una tendencia a revisar el pasado, dice presidente de la Corte

El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, habla sobre los recientes fallos en los que ese alto tribunal ha tumbado decisiones que tomaron los anteriores magistrados, como el que había penalizado las corridas, el que protegía la prostitución por encima de los POT, o el que había permitido la consulta antitaurina.

Hay un revisionismo de lo que hizo la anterior Corte...

​

La nulidad de las sentencias es un asunto excepcional. En el caso de los toros, la Corte consideró en su mayoría que había habido una vulneración del debido proceso en el anterior fallo porque se había contradicho la cosa juzgada constitucional. No creo que haya un revisionismo, sino sencillamente la revisión de muy pocas sentencias por vulneraciones al debido proceso. Pero lo cierto es que los fallos anulados se cuentan con los dedos de la mano.



¿Qué tipo de decisiones se han caído en esta Corte?

​

La gran mayoría de fallos del pasado se mantienen. Solo se ha caído una decisión de la Sala Plena, y es la de los toros, y el resto venían de salas de revisión de tres magistrados.



¿Cuáles son los criterios para anular un fallo?

​

El concepto general es que haya una vulneración del debido proceso, que esa violación sea ostensible, arbitraria y grosera. Se hace cuando hay violación de la cosa juzgada, pero también se puede caer un fallo cuando hubo violación de la imparcialidad, o porque se tomó sin los votos necesarios.



¿Los cambios de posición de la misma Corte crean una inseguridad jurídica?

​

Uno debería distinguir entre lo que es la nulidad de una sentencia, que es totalmente excepcional, y que se presenta cuando hay un escrito de nulidad que está muy argumentado, de lo que se conoce como cambio de jurisprudencia. El cambio de jurisprudencia se ha hecho en temas muy puntuales, y se hace en casos específicos en los que cambia la realidad. Por ejemplo, cuando en los 90 había una mirada, pero luego con un cambio tecnológico, se genera una nueva realidad. Para nosotros, las decisiones previas de la Corte son absolutamente respetables. No hay ninguna tendencia de revisar el pasado.

Para nosotros, las decisiones previas de la Corte son absolutamente respetables. No hay ninguna tendencia de revisar el pasado FACEBOOK

TWITTER

En la decisión del 2017 de los toros, los exmagistrados dicen que no violaron la cosa juzgada porque estaban revisando una norma distinta a la demandada en el 2010...



Sí era una norma distinta, pero en la del 2010 había una cosa juzgada material. Es decir, una norma de naturaleza casi idéntica a la que se revisó en el 2017. El otro problema con el fallo de los toros del año pasado es que en ese momento tres de los magistrados actuales salvamos el voto, y fue porque podía implicar la criminalización de las corridas y eventos con animales. Nosotros pensamos que a la Corte no le corresponde tipificar delitos, esa no es su función, es una función del Congreso.



¿La nueva Corte cree que no se debe inmiscuir en asuntos del Legislativo?

​

Hay una minoría en la Corte en la que somos muy deferentes con el legislador, pero la gran mayoría de los magistrados consideran que se debe dar aplicación directa a la Constitución, y son mucho más progresistas. Ellos tienen su propia visión de la Constitución.



¿Cómo explicar que muchos fallos anulados sean los del exmagistrado Jorge Iván Palacio?

​

Es una coincidencia. El doctor Palacio fue un gran magistrado, muy progresista. Algunas de sus sentencias se han caído, pero por violaciones del debido proceso; no tiene nada que ver con sus capacidades intelectuales, pues él deja un gran legado en materia de protección ambiental.



Con lo que pasó con los toros, Palacio decía que la Corte de hoy es más conservadora que la pasada ¿Lo ve así?

​

No creo. Hay una Corte muy de avanzada, lo que pasa es que los nuevos magistrados tienen una visión distinta de lo que es la Constitución y el rol del juez constitucional.



MILENA SARRALDE DUQUE

​Redacción Justicia

En Twitter: @MSarralde