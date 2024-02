La magistrada Diana Remolina, nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, en entrevista con EL TIEMPO contó cómo se vivió el bloqueo al Palacio de Justicia registrado el pasado jueves y pidió garantías al Gobierno.



Además, se refirió a las ideas que se plantean para reformar la justicia en Colombia.

¿Cuál es la postura del Consejo Superior de la Judicatura frente a lo que pasó en el Palacio?

Lo más importante es que el Gobierno tiene que garantizarle a la rama, a nosotros los magistrados, que podamos ejercer nuestras competencias, pero sobre todo, con ocasión de lo que está pasando, garantizarle a la Corte Suprema que pueda deliberar y decidir con tranquilidad la elección de la próxima fiscal. Tenemos que poder trabajar con autonomía, con independencia, libre de presiones, y tenemos que exigirles eso a la institucionalidad y a la sociedad.

Enfrentamientos en inmediaciones al Palacio de Justicia. Foto: Milton Diaz /El Tiempo

Durante varias horas ustedes no pudieron salir del lugar...

Realmente sí tuvimos un cerco indebido, privados de nuestro derecho a movilizarnos, incluso nos impidieron el ingreso de alimentos, todo eso por supuesto indebidamente y en contra de las instituciones y de la independencia de la rama.



¿Este tipo de hechos terminan retardando y enrareciendo la toma de decisiones?

Creo que todos esperamos que se elija a la fiscal, y estoy segura de que la Corte Suprema está abordando la discusión con seriedad. Hay que respetar los tiempos que necesita la corporación para tomar una decisión de esas características. En las cortes estamos comprometidos con seguir con nuestra tarea, cumplir con nuestras responsabilidades, y la Corte sí debe ser rodeada. No nos vamos a sentir intimidados y no vamos a desmejorar nuestra prestación del servicio por esas presiones.

Bogotá febrero 8 de 2024. Cerca de 1000 personas protesta al frente del Palacio de Justicia por la calle 12, carrera 8 y Plaza de Bolívar, imágenes a la entrada vehículos de la calle 12 Foto: Milton Díaz / El Tiempo

¿Las posiciones del Gobierno afectan la independencia judicial? Cuando la Constitucional falló sobre las regalías, el presidente Petro dijo que tocaba entonces recortar el presupuesto del poder público. Ahora pasó esto...

Creo que cualquier manifestación entre las instituciones tiene que garantizar las competencias y los espacios que debemos tener cada uno de nosotros, eso garantiza la separación de poderes, eso reconoce la tradición democrática que había en este país, el respeto por la justicia, por su independencia, de manera que creo que esa es la línea que deberíamos seguir y deben seguir todos los líderes del país, de los gremios, de la academia, de la sociedad para apoyar a la justicia y a las instituciones.



Presidenta, ¿y cómo se vivieron esas horas de bloqueos dentro del Palacio?

Es muy interesante eso porque fue un día de contrastes. Empezamos el día muy felices, justamente a las 8 de la mañana tuvimos el lanzamiento de un curso de inteligencia artificial para los jueces y empleados de la rama, estamos capacitando a 1.200 servidores, es un ejercicio que no se ha intentado en Latinoamérica, estábamos muy orgullosos. Y luego, saliendo de ese ejercicio empezamos a sentir la presión, empezó a llegar la gente cerca del Palacio, y con el paso de las horas se empezó a sentir la tensión. Sí es cierto que tuvimos que cerrar las puertas, nos impidieron incluso ingresar alimentos, nos impidieron la salida, no había ninguna entrada vehicular ni peatonal, de manera que sí nos sentimos un poco cercados, pero también contamos siempre con el apoyo de la Policía, que estuvo siempre cerca de nosotros, vino el general Salamanca (director de la Policía), estuvimos hablando con él sobre la situación de seguridad y finalmente logramos evacuar.

El director de la Policía llegando al Palacio de Justicia. Foto: Policía nacional

Al no poder ingresar almuerzos, echaron mano de los refrigerios que tenían...

Sí, de los dulcecitos que uno tiene en el escritorio, eso fue lo que nos mantuvo durante todo el día, y eso es inaceptable. Realmente no se puede limitar esa circulación, no podemos cerrar de esa manera las instalaciones, y eso realmente fue grave, me parece grave en contra de la justicia, este es el edificio que representa a la justicia en el país, es la más alta representación de la justicia y nos vimos simbólicamente muy agredidos.

"Las Altas Cortes nos hemos pronunciado al unísono en defensa de la institucionalidad e independencia de la justicia": presidenta del Consejo Superior de la Judicatura @DianaRemolinaB pic.twitter.com/qZx36o7URb — Rama Judicial (@judicaturacsj) February 8, 2024

Usted lo dice, es un edificio simbólico por lo que ha pasado...

Sí, la verdad es que se sentía ese recuerdo, como que se viene a la mente de todos, pero por fortuna aquí estuvimos seguros, la Policía nos acompañó. Estuvimos todos los magistrados que estábamos al frente de la situación y en medio de las circunstancias salió lo mejor posible.

¿Cómo llevaron a cabo la salida de la gente?

Estuve aquí hasta que todos los empleados del Palacio salieron, que estuvieran seguros fuera del Palacio, y como a las 6 de la tarde se nos abrió vía para que los magistrados saliéramos de las instalaciones.



Un grupo de personas protestan frente al Palacio de Justicia por la calle 12, cra 8 y Plaza de Bolívar. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

¿Y cómo les fue en esa reunión con el general Salamanca y con la Corte Suprema?

Se dio un parte de la situación, llamamos a la calma, a la prudencia, que son las cualidades de la justicia, la ponderación, la calma y tomar las decisiones con todos los elementos sobre la mesa. Todo terminó finalmente bien.

¿Hubo algún funcionario de la Judicatura agredido?

No que yo sepa, sabíamos que hubo gritos, pero no de ninguna agresión. Lo único que uno piensa después es qué hubiera pasado si la valla no aguanta, eso es una amenaza que ojalá no volvamos a sentir.

¿Qué mensaje le envía al Presidente Petro ante lo que pasó?

Que es importante que el Gobierno garantice que la justicia pueda tomar sus decisiones de manera independiente y libre de presiones, y esa es una garantía que es una obligación del Gobierno darla, y eso es lo que esperamos, no esperamos menos de ellos.

Magistrada Diana Alexandra Remolina Botía durante una entrevista concedida al diarIo EL TIEMPO. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

En otros temas, ¿por qué no presentaron ideas para la reforma de la justicia?

Yo creo que los cambios a la Rama Judicial ya se hicieron, el Congreso ya tramitó una reforma de la ley estatutaria de administración de justicia, propuesta del Consejo Superior de la Judicatura, y la Corte Constitucional ya adoptó una decisión de constitucionalidad sobre muchas de las disposiciones de esa reforma.

La Judicatura fue invitada a la comisión para reformar la justicia...

Compartimos la necesidad de hacer ajustes normativos que faciliten a los ciudadanos el acceso a la justicia, que hagan más eficiente la administración de justicia, que la respuesta que los ciudadanos encuentren sea más pronta, más satisfactoria, y que los asuntos que someta al ciudadano a consideración de los jueces se evacúen y todo lo que sea en pro de la eficiencia de la justicia, bienvenido sea. Oiremos esos ajustes que estén propuestos, y por supuesto que contribuiremos, estamos muy dispuestos a colaborar. Pero lo que sí creemos es que la reforma debe apuntar a esas soluciones para el ciudadano, y no a los rediseños institucionales que no son donde está el problema de la justicia.



¿No hacerle ajustes grandes a la rama?

Sí, digamos cuando las discusiones giran en torno al gobierno de la rama, al rediseño institucional se politiza el debate, y no llegamos realmente a lo que queremos que es generar esas herramientas de acceso a la justicia, de mejor justicia para el ciudadano, que es la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuál es la reforma de la justicia que queremos? El periodo de las cortes, o queremos eliminar el Consejo Superior de la Judicatura como ya lo hemos oído. Queremos en realidad entregarles al ciudadano y a los jueces las herramientas para que el servicio de justicia sea más efectivo, más pronto y más eficaz.

Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes en Colombia. Foto: Foto: Jesús Blanquicet

Si el ciudadano de a pie pregunta cuál es la misión de la Judicatura, ¿usted qué diría?

Nosotros implementamos la carrera judicial, capacitamos a los jueces, tenemos la responsabilidad de ampliar la oferta de justicia, de entregarles a los jueces las herramientas tecnológicas, de adecuar los edificios, las sedes donde funciona la justicia, y ahora en esta nueva era por supuesto de entregar todas las herramientas tecnológicas para la justicia. Desde la práctica operativa esto tiene una cantidad de funciones y de tareas que cada día son más grandes, porque todos los retos de la tecnología nos traen la necesidad de atender muchísimos más escenarios en materia de infraestructura, que son los 12 ejes en los que más invertimos recursos en la Rama Judicial.



¿Cómo ve la idea de desaparecer la Judicatura?

Creo que esa propuesta ya fue debatida en el Congreso, no una, sino dos veces, en dos ocasiones ese acto legislativo que eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura y en una reciente oportunidad la Corte Constitucional ya se pronunció sobre eso y afirmó que el Congreso no puede avocar la reforma de la Constitución y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, en garantía de la independencia de la Rama Judicial, porque el Consejo tiene una función muy importante, que es garantizar la independencia de la rama. Creo que es innecesario suscitar ese nuevo debate, sinceramente desconoce el precedente constitucional. En cambio sí creo que deberíamos dedicarnos más bien a pensar en cómo mejorar el sistema de justicia para el ciudadano de a pie, entregar esas herramientas.

Comisión para la reforma a la justicia con 34 expertos en la materia. Foto: Ministerio de Justicia

¿Qué le dice al exvicepresidente que propuso eso?

Me gustaría de verdad invitar al doctor Germán Vargas para que de pronto nos reunamos y él pudiera conocer de primera mano lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo, cuál es la planeación que estamos implementando, las estrategias que estamos desarrollando, creo que eso podría ser importante para el debate.

Asumió la presidencia, ¿cuáles son sus retos?

Tenemos un presupuesto muy grande para fortalecer a la rama, y los dos ejes principales que ocupan la mayor cantidad de recursos y de esfuerzo tienen que ver con la infraestructura tecnológica y con la infraestructura física. Son dos ejes que convergen porque ahora en este mundo de la tecnología necesitamos herramientas fuertes para que el ciudadano se acerque a la justicia, pero también necesitamos aún contar con el acompañamiento a los ciudadanos, que encuentren cercana a la justicia.





¿Y qué más viene?

Es importante fortalecer las herramientas de acceso a la justicia para los ciudadanos y mejorar las condiciones de los servidores judiciales. Siempre fortaleciendo a los servidores porque las instituciones las hacen las personas, y si tenemos servidores como los que tenemos, comprometidos con las herramientas que deben ser, seguramente eso se va a reflejar en una mejor prestación del servicio. Creo que en esos cuatro ejes, para allá va el esfuerzo del Consejo y obviamente yo seguiré liderando iniciativas alrededor de esos temas.

¿Cómo va la idea para un megacomplejo judicial en Bogotá?

En las siguientes semanas esperamos culminar ese proceso de adquisición de un predio que queda justo al lado del Tribunal Superior de Bogotá, donde vamos a ubicar varias especialidades de la jurisdicción ordinaria. Este es uno de los proyectos más importantes que estamos impulsando, y para ello hemos contado con el respaldo del Presidente de la República y del superintendente de Notariado y Registro, a quienes agradecemos su colaboración, que ha sido decidida realmente en este proyecto. Esperamos que además de ese apoyo que ya hemos recibido, contar con los recursos necesarios para la construcción.

El Consejo Superior de la Judicatura eligió como presidenta a Diana Remolina, y como vicepresidente a Jorge Enrique Vallejo, a finales de enero pasado. Foto: Consejo Superior de la Judicatura

Lo comprarán...

Sí, y necesitamos asegurar los recursos para la construcción de la obra, que va a ser muy importante y que se conecte con el tribunal. Estamos pensando hacer un concurso arquitectónico que nos permita tener un edificio de las calidades que queremos. Ojalá se presenten los mejores estudios de arquitectura de Colombia y ojalá del mundo, y logremos tener una sede que embellezca a Bogotá y que dignifique a la rama, ese es un proyecto de muy largo aliento, que esperamos estructurar y dejar en ejecución este año, a partir de los diseños que ganen ese concurso que queremos abrir.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Más noticias de Justicia