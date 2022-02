La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Cristina Pardo, hizo un sentido homenaje a los y las integrantes del alto tribunal con motivo de la conmemoración de sus 30 años de funcionamiento.



Igualmente, hizo un llamado para revisar por qué la opinión pública no tiene una imagen tan alta como en el pasado e hizo duras críticas por la filtración de información y ponencias de decisiones judiciales.



En el homenaje realizado en el Teatro Colón en Bogotá, la magistrada Pardo destacó el legado de la Corte Constitucional en la defensa de la democracia, la protección de los derechos fundamentales, la lucha de la igualdad de grupos discriminados y de las personas más vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, personas mayores, en situación de discapacidad, entre otros.



"Que se haya preocupado por el rasgo ecológico de nuestra Constitución y haya buscado materializar la justicia ambiental es el camino correcto. Que en sus pronunciamientos haya buscado la igualdad de las mujeres, aplicando el enfoque de género para hacer visibles las inequidades y la cultura patriarcal que nos precede y que tristemente aun domina buena parte de las relaciones sociales, es promover un cambio social que no da espera", señaló.



La magistrada Pardo dijo que "colaborar con la administración de justicia tiene un plus frente a otras alternativas todas nobles del ejercicio del derecho, hacer justicia a quien lo necesita solo se parece, creo yo, a curar un enfermo grave". Y destacó, que en todo caso, el alto tribunal debe escuchar a la opinión pública.



"La justicia colombiana, incluyendo a la propia Corte Constitucional no tiene índices de favorabilidad que se acompasen con esa visión de la Corte. Y esto debe ser motivo de reflexión, tenemos que saber por qué la opinión pública no nos califica como creemos que debería ser", señaló.



Según Pardo, entre las causas puede estar la opinión de quien pierde en un fallo en un caso específico o bien frente a decisiones que, "literalmente, son capaces de dividir a la sociedad". Pero también citó a la corrupción como uno de los factores de los bajos índices de favorabilidad, sin hacer referencia a expresa al caso del condenado exmagistrado Jorge Pretelt.



"La corrupción dista mucho de ser la regla general en la Corte Constitucional", dijo Pardo, quien aseguró que los jueces "debe ser pulcros" a la hora de proyectar la imagen de la justicia y, en ese sentido, hizo un duro reclamo por las filtraciones de información a medios de comunicación.



"Debemos ser celosos en guardar la reserva judicial legalmente establecida para garantizar nuestra independencia. La difusión no permitida de los proyectos de fallo alienta presiones sobre la Corte, eso no puede suceder más", dijo al público del Teatro Colón, entre quienes estaban no solo los magistrados titulares, sino también auxiliares y trabajadores de todo el alto tribunal.



La magistrada Diana Fajardo en los 30 años de la Corte Constitucional. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

"Debemos dar ejemplo en la aplicación del derecho a la igualdad, garantizando un sano equilibro, absteniéndonos de suministrar información solamente a algunos medios de comunicación, con exclusión de los otros. La información que suministre la Corte ha de ser únicamente la oficial y ha de divulgarse a todos los medios de comunicación al mismo tiempo", señaló.



La magistrada Pardo reconoció la demora en la publicación de fallos en la Corte y estimó que esto obliga a acudir a "todas las estrategias a nuestro alcance para superar esta dificultad porque la justicia tardía no es verdadera justicia". Además, dijo que el alto tribunal debería tener una mayor planta de personal ante la sobrecarga laboral que enfrentan los despachos.



En la ceremonia se proyectó un documental sobre los 30 años de funcionamiento, haciendo énfasis en decisiones paradigmáticas del alto tribunal. Y se hizo un reconocimiento a los empleados que llevan más de 20 años en la Corte, en especial de Martha Sáchica, secretaria general.

