Pregunta para los magistrados ‘eternos’ de la Judicatura / Opinión

Un informe publicado ayer por EL TIEMPO revela que una demanda ante el Tribunal de Cundinamarca es el nuevo recurso al que se acude para tratar de sacar de la Sala Disciplinaria de la Judicatura a dos magistrados, Julia Ema Garzón y Pedro Sanabria, que hace años debieron haber salido de sus cargos.

Sin embargo, esa demanda, como otras, está enredada porque varios magistrados del Tribunal han debido declararse impedidos: tienen investigaciones disciplinarias, precisamente en la Sala en la que Garzón, pero sobre todo Sanabria, son considerados todopoderosos.



Varias veces desde estas líneas se ha abordado el exabrupto que para la justicia resulta que el juez de sus jueces y abogados en materia disciplinaria sea una Sala que debió desaparecer al menos hace tres años, pero que por cuenta de fallos polémicos y no pocos intereses políticos sigue viva, y rentando.

Cada uno de sus siete integrantes recibe cada mes 32,7 millones de pesos de sueldo, además de todas las gabelas que da el estatus de magistrado en Colombia, el mismo de los congresistas.



Desde que la reforma de equilibrio de poderes eliminó la Sala Disciplinaria en el 2015 no ha habido forma de cumplir ese mandato. La consecuencia de ese limbo extraño es que dos magistrados que habían sido recurrentemente cuestionados, Sanabria y Garzón, cumplieron hace rato sus 8 años de periodo legal y siguieron de largo. No importa que no sean, precisamente, los juristas más brillantes del país, ni tampoco los muchos peros que ha tenido su gestión en esta década larga.

En el caso de Sanabria, no se sabe en qué van procesos que estaban listos para fallo y que asumió a último momento, entre ellos el de los magistrados del Meta salpicados por el escándalo de la casa por cárcel a peligrosos delincuentes. Por cuenta de la demora en la Judicatura, ellos siguen en sus cargos. Conseguir información de la Sala Disciplinaria, además, es una odisea. Su oficina de Prensa niega, por una supuesta reserva que no está en la ley, hasta los datos más irrelevantes, como si la transparencia en todas las actuaciones de la justicia no fuera no solo un mandato legal, sino moral.

¿El país sabe, por ejemplo, quiénes son y cómo han sido elegidos los otros cinco miembros de la Sala? La ministra de Justicia, Margarita Cabello, le dijo a EL TIEMPO que el tema de los magistrados eternos de la Judicatura está en su agenda inmediata.



Pero vale una pregunta para Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón: en aras del país y la transparencia de su justicia, que ustedes dicen defender, ¿no se les ha pasado por la cabeza conjugar en primera persona el verbo renunciar, que tan poco se usa en Colombia pero que, en casos como este, tanto dignifica la función pública?



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET