Preacuerdo de Fiscalía con Lyons no contempló reparación: Corte

El preacuerdo que la Fiscalía General firmó con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons por el delito de concierto para delinquir "no contempló la reparación de perjuicios". En cambio, asegura la Corte Suprema de Justicia, en ese preacuerdo quedó claro que por ese delito Alejandro Lyons no tuvo un "incremento patrimonial, es decir, no hubo daño de esa índole".



Esa fue la explicación que la Corte Suprema de Justicia dio en la decisión en la que negó un recurso con el que la Contraloría General buscaba que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons fuera obligado a pagar una reparación por la corrupción que él protagonizó en el departamento.

Lyons ya fue condenado a pagar cinco años y tres meses de prisión por el delito de concierto para delinquir, caso en el que negoció el preacuerdo con la Fiscalía. Además, recibió un principio de oportunidad con el ente acusador por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, hechos por los que no será investigado mientras se le mantenga ese beneficio jurídico.



La Corte dijo que es en ese principio de oportunidad en el que se puede tramitar la reparación de las víctimas, es decir, del departamento por los hechos de corrupción de los que es responsable, pues así quedó establecido en la negociación que él hizo con la Fiscalía.

Así, la Corte asegura que en el preacuerdo que Lyons pactó con la Fiscalía no quedó contemplado el pago de indemnizaciones ya que los "delitos imputados en los que sí pudo haber incremento patrimonial son materia de negociación en el trámite de aplicación del principio de oportunidad".



Así, es en esos otros delitos en los que Lyons tiene el principio de oportunidad en el que "sí puede afirmarse la causación de un daño a los intereses del departamento de Córdoba, por la pérdida de dineros públicos", afirmó la Corte.



Según la Corte, las condiciones del preacuerdo -en las que no estaba contemplada la reparación al departamento- eran conocidas desde antes por las autoridades de Córdoba y por el representante de la Contraloría General quienes, según el alto tribunal, no se opusieron en su momento.



"Por el contrario, ambos dieron su aprobación adhiriendo al preacuerdo en el momento en que la Corte les corrió traslado luego de impartirle aprobación al mismo", dijo la Corte en su fallo.



