Una tutela admitida para estudio por el Consejo de Estado cuestiona el anuncio que hizo el presidente Iván Duque de no permitir la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la posesión de Gustavo Petro como jefe de Estado.



(Lea: Corte llama a indagatoria al representante Wilmer Ramiro Carrillo)



La tutela la presentó Juan Luis Castellanos Sierra quien, actuando en nombre propio, dijo que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la democracia.



(Lea: Tribunal abre incidente de desacato por proceso de elección de Contralor)

Las posesiones presidenciales se organizan por el gobierno saliente, con la Cancillería y la Casa Militar. En ese sentido, el presidente Duque dijo en una entrevista con Semana que como no reconoce a Maduro como presidente, este no está invitado.



"Eso quiere decir que mientras yo sea el presidente de la República, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano", dijo en la entrevista.



(Lea: Confesión clave en fallo de la Corte que mantiene preso al senador Castaño)



La canciller y vicepresidenta Martha Lucía Ramírez dijo en su momento lo mismo: "El señor Nicolás Maduro no es un invitado a la posesión, ustedes saben que esas invitaciones las manda siempre el gobierno saliente y en esto es perfectamente claro que se ha mencionado que no será invitado".

La tutela fue admitida para estudio por el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, de la Sección Tercera del alto tribunal, en auto en el que ordenó vincular a este proceso al presidente electo Gustavo Petro.



(Lea: La demanda que pide que el Estado suministre la dosis mínima de droga)



Tanto la presidencia de Iván Duque, como el gobierno electo de Petro podrán emitir concepto en este asunto, al igual que la Cancillería y la Procuraduría.



justicia@eltiempo.com

en Twitter: @JusticiaET

Lea más noticias de Justicia