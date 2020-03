Porte de gas pimienta en lugares con aglomeraciones seguirá prohibido

La Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver de fondo una demanda en la que una ciudadana le pedía tumbar la prohibición para portar sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta.

El alto tribunal se inhibió porque consideró que la demanda no cumplía los requisitos para hacer un pronunciamiento ya que la ciudadana que la presentó hizo una interpretación equivocada y subjetiva de la norma.



Con esta decisión, se mantienen la prohibición que trae el Código de Policía del 2016, en el numeral siete del artículo 27. Esa norma establece que uno de los comportamientos que pone en riesgo la vida e integridad de las personas es portar este tipo de elementos en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones, se consuma alcohol, o se encuentre que su uso fue irregular.



La multa por portar este tipo de elementos es de unos 234.000 pesos y, además, a quienes tengan estos rociadores y gas pimienta se les puede impedir la entrada a eventos que involucren aglomeraciones.



Incluso, la policía puede destruir esos elementos.

Aunque en esta decisión el alto tribunal se declaró inhibido, lo importante fue la aclaración que hizo sobre en dónde está prohibido el porte.



La Corte dijo que la interpretación de la demandante fue equivocada porque "el comportamiento de portar los referidos objetos, sólo se considera como contrario a la convivencia si ocurre en lugares abiertos al público en los cuales o bien se desarrollen aglomeraciones de personas o bien se consuman bebidas embriagantes; si el comportamiento ocurre en lugares diferentes a los antedichos, ello no está regulado por el Código de Policía".



Así, la Corte aclaró que la prohibición de estos rociadores no se da en todo el territorio nacional, ni siquiera en los lugares abiertos al público, sino "sólo en algunos de ellos, que están debidamente limitados".



Para la Corte, hay muchas diferencias entre portar un spray o gas pimienta en un estdio que en una vía pública poco transitada, porque en el primer sitio "los riesgos para la seguridad personal parecen menores" ya que hay muchos asistentes, mientras que en la vía pública hay menos personas, no siempre hay cámaras o vigilancia.



Según la ciudadana, el hecho de que una ley califique como contrario a la convivencia el porte de sprays, rociadores y aspersores de pimienta va en contra de los derechos de las personas a la legítima defensa, la vida y la libertad.



Ella aseguró que, frente a la delincuencia las personas tienen el derecho de defenderse y para ello, dijo la mujer en su demanda, se debería poder usar armas de protección no letales.



La ciudadana también dijo que estas armas pueden ayudar a las mujeres que "están sometidas a graves riesgos de seguridad".



También defendió el porte de estas armas no letales considerando que su objetivo es "minimizar los ataques violentos" al permitir neutralizar una agresión sin afectar o poner en riesgo la vida del atacante.



"El privar a las personas de un medio de defensa no letal, sin considerar las circunstancias de su nivel de riesgo, es una medida desproporcionada, que las puede dejar inermes y expuestas ante eventuales agresiones", aseguraba la demanda que rechazó la Corte.

En el estudio de la demanda, la Corte recibió varios conceptos. Uno de ellos fue el del Ministerio de Justicia quien le pidió mantener la prohibición de portar estos elementos tal y como está.



Según el Ministerio, la prohibición es válida ya que "no se puede permitir a cualquier persona portar los elementos en estudio en los lugares mencionados y realizar, al considerar que puede ser objeto de una agresión, actos contrarios a la convivencia y que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas".



Por su parte, la Academia Colombiana de Jurisprudencia pidió mantener la prohibición pues asegura que el porte está prohibido en lugares en donde haya aglomeraciones, se consuman bebidas embriagantes, existan circunstancias en las que su uso sea irregular o se incurra en comportamientos contrarios a la convivencia.



Pero si el porte ocurre en otro lugar, sea público o privado, en donde no se reúnen esas circunstancias, según la Academia Colombiana de Jurisprudencia, ese porte no sería contrario a la convivencia y estaría permitido.

Lo mismo consideró la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, que le pidió a la Corte declararse inhibida ya que considera que la demandante no argumentó por qué se vulneraban los derechos que dice están afectados por la prohibición. Además, dijo la asociación, la demanda se fundó en una interpretación subjetiva que la ciudadana hace de la norma según la cuál está prohibido el porte de estas armas no letales en todos los lugares, "cuando lo cierto es que sólo lo está en algunos".



Lo mismo dijo el Procurador General Fernando Carrillo, quien le había pedido a la Corte inhibirse porque consideró que la demandante determinó de forma inadecuada la norma, pues la ciudadana interpretaba que el porte de estas armas no letales estaba prohibido en todos los casos, lo que no es cierto.



Una opinión distinta tenía la Universidad Pontificia Bolivariana le había dicho a la Corte que se debía tumbar la prohibición ya que se debía ponderar la vida y seguridad personal frente a la convivencia, caso en el que debían prevalecer los primeros dos derechos ante el segundo.



La norma legal demandada es desproporcionada, “en la medida en que conlleva más sacrificios en materia de seguridad ciudadana, que los beneficios que este mismo representa”, dijo la UPB.



JUSTICIA