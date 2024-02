¿Por qué la edad de la ternada a Fiscal Amelia Pérez Parra ha desatado polémica?

Para el próximo 7 de marzo, la Corte Suprema de Justicia tendrá una nueva Sala Plena en la que se continuará el proceso para elegir a la próxima Fiscal general de la Nación, toda vez que en las últimas tres sesiones ninguna de las candidatas ha obtenido los 16 votos requeridos de los 23 magistrados para llegar a la cabeza del ente de investigación.



Al término de la sesión de este jueves, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, señaló en rueda de prensa que en la Sala “hubo un avance bastante importante en el marco de las votaciones; se diluyó de manera significativa el voto en blanco y una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos”.



Aunque no dijo el nombre, fuentes de la corporación indicaron que la ternada Amelia Pérez Parra estuvo, en una de las rondas, quedó a tres votos de ser elegida como fiscal, es decir que obtuvo 13 votos.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro. Foto: MAURICIO MORENO

Lo anterior ha hecho que la ternada Pérez Parra haya tomado fuerza en las rondas para reemplazar a Francisco Barbosa, toda vez que esta jurista ha sido la que ha sacado la mayor cantidad de votos en las sesiones, frente a las ternadas Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo.



En la jornada del 25 de enero, Pérez obtuvo 9 votos, mientras que Camargo sacó 1 y Buitrago 0. Luego, en la sesión del 8 de febrero, en las dos rondas de votación, Pérez Parra obtuvo 4 y 6 votos, al tiempo que Buitrago sacó 5 y 3; mientras que Camargo se alzó con 4 y 3.



No obstante, sobre Pérez se ha levantado una polémica con relación a la edad, pues la candidata tiene 66 años, y en julio próximo cumplirá 67.

Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Foto: Cortesía

La polémica

Así las cosas, si llegase a ser elegida para el periodo 2024-2028, la ternada cumpliría los 70 años a un semestre de terminar su mandato, edad en la que comienza a regir el retiro forzoso.



La norma que regula la Función Pública en Colombia, en su artículo 2.2.11.1.7 señala que la edad de retiro forzoso se da “a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016, la edad de setenta (70) años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo las excepciones señaladas en el artículo 2.2.11.1.5”.



El señalado artículo dice: “El reintegro al servicio de pensionados La persona mayor de 70 años o retirada con derecho a pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar los cargos de: Presidente de la República, Ministro del despacho o Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro o Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo, Presidente, Gerente o Director de entidades descentralizadas, Miembro de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera, Secretario privado de los despachos de los servidores anteriores, Consejero o asesor, Elección popular, Las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno Nacional, siempre que no sobrepasen la edad de retiro forzoso”.

Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Foto: Jesús Blanquicet

Para Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, la edad de retiro forzoso es un imperativo que obliga a todo funcionario de distintas áreas o ramas del poder público a culminar sus tareas una vez llegada una edad determinada.



“En el pasado, esa edad era de 65 años. Después, con la ley 1821 del año 2016 se introdujo una ampliación y pasó a esa edad de los 65 a los 70 años. Esa edad de retiro forzoso obliga, desde luego, también en la rama judicial, siendo que el fiscal hace parte de la rama judicial, por ende también lo cobija esa norma”, señaló Herrera.



Eso quiere decir que todo funcionario judicial, al cumplir los 70 años, sin importar si está cumpliendo un período determinado, como es el caso del Fiscal, que su periodo es de cuatro años, tiene que hacer dejación de su cargo.



“En el caso de la doctora Amelia Pérez, tan pronto ella arribe a esa edad, (de quedar elegida como fiscal) deberá culminar sus tareas como cabeza del ente acusador”, dijo el jurista.

La próxima sala plena del alto tribunal esta convocada para el 7 de marzo.. Foto: Justicia EL TIEMPO

En Colombia ya se había presentado incluso un antecedente a nivel de la Fiscalía de esa misma naturaleza. Mercado trajo al debate el caso del primer fiscal general, Gustavo de Greiff Restrepo, que cuando cumplió, para ese entonces, la edad de retiro forzoso, se vio obligado a dejar su cargo, siendo reemplazado por Alfonso Valdivieso.



“Hay antecedentes y así es como funciona, siendo ella una norma imperativa”, destacó Mercado.

