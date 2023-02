Después de varios meses de intensos debates jurídicos –y cuando ya el gobierno de Gustavo Petro echó a andar en el Congreso una reforma sobre el tema–, la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión clave: mantuvo las facultades de la Procuraduría General para investigar y sancionar, incluso con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos, a los funcionarios elegidos por voto popular, pero introdujo en esa función un ajuste de fondo: esas sanciones no estarán vigentes hasta que las valide la máxima corte de lo contencioso-administrativo en Colombia, el Consejo de Estado.

La Corte tumbó la esencia de la reforma impulsada por la procuradora Margarita Cabello y el gobierno del presidente Iván Duque, que le había dado al Ministerio Público facultades de juez en los procesos disciplinarios, en un discutido –y al final inexequible– intento por cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la destitución de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá.



Pero, y esto es clave, mantuvo la línea de decenas de fallos sobre las competencias de la Procuraduría sobre los funcionarios elegidos por voto: "La Procuraduría General de la Nación es competente para investigar y juzgar disciplinariamente a los funcionarios públicos, incluidos los servidores de elección popular, salvo que gocen de fuero constitucional. En relación con la naturaleza de dicho control, se tiene que, según la jurisprudencia, es de carácter administrativo sancionatorio", concluyó la Corte en una apretada votación de 5 a 4.

archivo Foto: El Tiempo

Es una posición fundamental porque de haber tumbado esas facultades conferidas por la Constitución de 1991 habrían quedado en el aire casi 6.000 procesos disciplinarios que hoy están en curso en contra de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, congresistas y antiguos titulares de esos cargos y curules.



La Corte, sin embargo, sí ordena un cambio de fondo: el control de las sanciones contra los elegidos será obligatorio y automático. Esto implica que una destitución, por ejemplo, no se aplicaría al instante sino que quedaría en la nevera mientras no haya una revisión del Consejo de Estado.

¿Qué pasaría con más de 6.000 procesos ?

Hoy esa revisión existe y de hecho se aplicó en el caso de Petro, en el que el Consejo de Estado terminó tumbando la polémica destitucíón e inhabilidad que le impuso el exprocurador Alejandro Ordóñez por el escándalo de las basuras en Bogotá, pero no es automática.



Esto ordenó la Corte: "El recurso extraordinario de revisión operará solamente cuando se impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, por ministerio de la ley, de manera automática e inmediata (...)

"En todo caso, el disciplinado podrá ejercer todas las actividades procesales que estime pertinentes a su defensa propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Las sanciones impuestas a los funcionarios de elección popular se suspenderán en su ejecución durante el trámite judicial de revisión, el cual finiquitará con una sentencia que determinará de manera definitiva la sanción aplicable".



El presidente Petro, que defiende la tesis de que los funcionarios elegidos son intocables disciplinariamente, criticó la decisión: "Como lo hemos defendido, Procuraduría, por ser autoridad administrativa, no puede quitar derechos políticos, como lo prohíbe el Art. 23 de la Convención Americana (...) Lástima que la Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a los funcionarios elegidos", trinó Petro.



Agregó que "a ninguna persona se le pueden quitar los derechos políticos sino por sentencia de juez penal" y dijo que presentará un proyecto de ley, "ojalá en consenso con la actual Procuraduría".



Petro se atiene a rajatabla al Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Colombia firmó hace 50 años y que al hablar de los derechos políticos de los ciudadanos de todos los países señala que "la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades (...) exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal".

Facebook Twitter Linkedin

Los elegidos por voto, salvo el presidente de la República, son disciplinables por la Procuraduría Foto: El Tiempo

Los peros a la posición de la Corte IDH

Este último inciso –o condena, por juez competente, en proceso penal– es el de la discusión porque la Procuraduría, que en las últimas décadas investigó y sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad a centenares de elegidos por voto –por ejemplo, los congresistas de la narcopolítica y la parapolítica y el fallecido alcalde Samuel Moreno, entre otros– es una autoridad administrativa y no penal.



Y la Corte Interamericana, en una sentencia de 2020 sobre el caso Petro –que ya había sido revisado y fallado a favor del exalcalde internamente en Colombia, por el Consejo de Estado– ordenó modificar el sistema de juzgamiento disciplinario de los elegidos y amarrarlo a la decisión de un juez penal. Esto es: la Corte IDH y el presidente Petro dicen que para que un elegido por voto sea apartado de su cargo e inhabilitado para ocupar nuevos cargos públicos debe haber una condena penal.



Pero ese mandato de la Corte IDH tiene varios peros. Por un lado, se trata de una norma pensada para una época en la que en América Latina los gobiernos, muchos de ellos dictaduras, utilizaban los organismos de control, cuyos titulares eran elegidos por los mandatarios de turno, para sacar del camino a sus opositores. Condiciones que, en todo caso, se mantienen aún hoy en algunos países de la región.



Eso fue lo que pasó en el antecedente más directo del fallo de Petro, también fallado a favor del demandante por el Sistema Interamericano: el del exalcalde de Caracas y líder de la oposición venezolana Leopoldo López, a quien el chavismo le quitó los derechos políticos utilizando sanciones impuestas por una contraloría totalmente dependiente del régimen y que según la Corte violó todos los derechos del procesado.



En Colombia, el Presidente no elige al Procurador, aunque sí envía a uno de los candidatos de la terna que elige el Congreso: así, la Procuraduría no depende del Gobierno. Pero, además, en el país hay una tradición de más de un siglo de derecho disciplinario, que es el que sanciona las faltas –no necesariamente delitos, aunque muchos son coincidentes– cometidas por los funcionarios públicos. La posición de la Corte desconoce el derecho disciplinario y pretende que una jurisdicción, la penal, se encargue de esos casos.



Uno de los reparos que se hacen a esa orden es que si los niveles de impunidad penal en Colombia llegan al 90 por ciento y más, aumentar la carga con las investigaciones contra los funcionarios elegidos podría implicar, en la práctica, el colapso de los jueces y, de nuevo, más impunidad. Y, como lo ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias, así como Colombia debe cumplir los mandatos de la Convención Americana también la obligan los convenios internacionales que luchan contra la corrupción. Por eso, la posición reiterada del máximo tribunal constitucional ha sido que tanto la Convención como los otros tratados firmados por Colombia deben ser leídos de manera integral.



Esto ha señalado la Corte Constitucional: "Lo cierto es que además de la Convención Americana existen otras normas internacionales suscritas por Colombia que sirven de parámetro para regular las competencias de la PGN en el ejercicio del control disciplinario. En particular, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción (...)



(...) Según la jurisprudencia de esta Corte, de ambas convenciones se desprende el derecho de los Estados de establecer decisiones disciplinarias que puedan incidir en el ejercicio de los derechos políticos de los servidores de elección popular. En esos términos, el bloque de constitucionalidad, en su conjunto, consagra la posibilidad de que una autoridad administrativa –como lo es la PGN– inhabilite o destituya a un funcionario público de elección popular siempre que se respeten las garantías establecidas en los artículos 29 de la Constitución y 8 de la Convención”



Y otro punto de los que se oponen a la posición de la Corte IDH es que, en la práctica, los tribunales administrativos y Consejo de Estado terminan revisando todas las decisiones disciplinarias que son demandadas: no es un juez penal, pero sí un juez administrativo. Ahora, con la nueva orden de la Corte Constitucional, ese control será automático y mientras se produce, se suspenden las sanciones.



El fallo de la Corte de este jueves le mantiene los dientes a la Procuraduría, con ajustes fundamentales, y le dice al Congreso que vuelva a legislar sobre la materia.



Y aunque el presidente Petro trinó que va a presentar un proyecto para tratar de quitarle esos dientes al Ministerio Público, lo cierto es que ya tiene una iniciativa en el Congreso que avanza en el mismo sentido.



Se trata de un artículo de la reforma política que ya tuvo debate el año pasado y que señala: “Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, dice un artículo propuesto por el Pacto Histórico, cuya justificación es la ‘armonización’ de la Constitución con “el ordenamiento internacional en materia de derechos humanos”.



REDACCIÓN JUSTICIA