¿Por qué el caso de Dilan Cruz pasó a la justicia penal militar?

En medio de la polémica por la muerte del estudiante de 18 años de edad Dilan Cruz, tras ser impactado por un disparo del Esmad durante protestas en Bogotá, una decisión judicial generó más controversia.



La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió un conflicto de competencias entre la Fiscalía (justicia ordinaria) y la Justicia Penal Militar, y determinó que la investigación y juzgamiento del capitán del Esmad que disparó contra Cruz el 23 de noviembre del 2019, causándole la muerte dos días después, debe llevarla la justicia castrence.

La Sala citó que una actuación delictiva tiene relación con el servicio "cuando es realizada por un miembro de la Fuerza Pública en cumplimiento o ejercicio regular de las funciones a él asignadas, siempre y cuando la conducta ilícita tenga íntima afinidad y coetaneidad con esas mismas funciones".



Al respecto, el fallo que dirimió el conflicto de competencias dice que no es de competencia de la Sala adelantar juicios de valor sobre las circunstancias en las que fue lesionado Cruz, pero que "lo que sí es claro es que esos hechos ocurrieron en un acto del servicio propio del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, quien como integrante del Esmad el día 23 de noviembre procedió a ordenar el uso de la fuerza para dispersar una manifestación en el centro de la ciudad, donde se presentaron varios enfrentamientos en los que los miembros de la Fuerza Pública fueron atacados por algunos manifestantes, debiéndose acudir al uso de la fuerza, con lo cual resultó lesionado el joven Dilan Mauricio Cruz Medina, quien posteriormente falleció en el Hospital San Ignacio de Bogotá".



Y agregó: "el uniformado se encontraba cumpliendo con su funciones constitucionales y legales y será su juez natural quien determine si como consecuencia de ese cumplimiento de funciones existió alguna extralimitación y si ello tiene algún nexo de causalidad con las lesiones y el posterior fallecimiento del joven Dilan Cruz".

En un comunicado, la sala indicó que, en todo caso, enviar el caso a la jurisdicción militar no significa impunidad, puesto que sea en la justicia ordinaria o la castrence, "se lleva a cabo una aplicación de la justicia material, sin que el hecho de remitir un asunto a la Jurisdicción Penal Militar signifique que no existirá una verdadera administración de justicia”.



No obstante, esta decisión ha generado controversia. La misma familia de Cruz manifestó su rechazo e indicó que interpondrán acciones jurídicas para que el caso se quede en la justicia ordinaria, y en redes sociales otros ciudadanos también han expresado su desacuerdo.



Denis Cruz, hermana de Dilan, dijo en un video publicado en sus redes sociales que como familia consideran esto un revés y expresó: “Entendemos que la justicia debe dar a conocer la verdad de los hechos sin justificaciones y sin revictimizarnos, sancionar a quienes corresponda y garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir (...). Nos preguntamos si la Justicia Penal Militar puede garantizar esto, y no lo creemos posible”.



Aunque varios ciudadanos rechazaron el envío del caso a la Justicia Penal Militar, abogados penalistas consultados indicaron que en este caso, como lo indicó la Judicatura, se cumplen elementos para que sea la jurisdicción castrense la que juzgue al capitán del Esmad.



Por ejemplo, Ricardo Calvete indicó que, por lo que se ha conocido, se trató de un hecho cometido por un uniformado, durante una actividad propia de su cargo y en cumplimiento de órdenes, como lo es disolver protestas en el caso del Esmad.



Y otro abogado explicó que sería distinto un caso en el que, por ejemplo, un policía que no está en cumplimiento de sus funciones, porque esté de descanso, le dispare a una persona y le ocasione la muerte. En esas circunstancias, dijo, no se cumplirían los requisitos para que sea un acto del servicio, puesto que no tiene ninguna relación con sus funciones.

El pasado 28 de noviembre, tres días después del deceso de Cruz, el Instituto de Medicina Legal emitió el dictamen oficial por su fallecimiento y dijo que se trató de una muerte violenta en modalidad de homicidio.

