¿Por qué Colombia ganó demanda por la intervención de Electricaribe?

La decisión del Tribunal Internacional de rechazar la demanda de la empresa española Naturgy Energy Group (Electricaribe), que reclamaba más de US$ 1.600 millones contra Colombia, demuestra que los pleitos con inversionistas extranjeros se pueden resolver fuera de las fronteras y proteger los intereses del país cuando este actúa de acuerdo con las normas.

No es un secreto que demandar al Estado es un negocio millonario. En 2018, los pasivos de la nación por sentencias y conciliaciones fueron de 6,9 billones de pesos (0,7 por ciento del PIB). Como punto de comparación, Colombia destina el equivalente al 4 por ciento del PIB a la educación pública y al 3 por ciento a infraestructura. La presión fiscal de las obligaciones de pagar todas esas sentencias imposibilita la inversión en muchos sectores necesarios.

Más grave aún es que los reclamos actuales contra la nación, aún no decididos, suman más de 420 billones de pesos, según datos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Sin embargo, aunque menos del 10 por ciento de esa suma corresponde a demandas internacionales, la atención de los medios y de los enemigos de los Tratados Internacionales de Protección de Inversiones en estas demandas es mucho mayor.

La agencia, creada en el gobierno anterior para centralizar la defensa y cortar la hemorragia en el presupuesto nacional ante la cantidad de demandas, seleccionó el equipo legal encabezado por el eminente jurista búlgaro Stanimir Alexandria, y supervisó la exitosa defensa de Colombia en este importante pleito.

En concreto, la demanda de Naturgy Energy se fundamentó en cuatro reclamos: 1) que Colombia no les dio a los inversionistas un trato justo y equitativo al no cumplir sus compromisos; 2) que realizó una expropiación ilícita; 3) que no proporcionó un entorno seguro pues dificultó la suspensión del servicio a los usuarios morosos y 4) que el Gobierno discriminó a Electricaribe al no otorgarle trato nacional y trato de nación más favorecida al inversionista, compromisos que establece el Tratado de Protección de Inversiones entre España y Colombia.

Primero, Naturgy aseguró que Colombia no le otorgó un trato justo y equitativo a la empresa, pues no habría cumplido sus compromisos de pago de deudas y subsidios ni había actualizado las tarifas que podría cobrar Electricaribe a sus usuarios. Para la empresa española, el Gobierno no solo no le había solucionado el problema de la morosidad y el fraude de algunos usuarios, sino que la intervención de la empresa fue desproporcionada, vulnerando las legítimas expectativas de la empresa.

Colombia, acertadamente, argumentó que la jurisprudencia internacional es clara en que la potestad regulatoria del Estado goza de una presunción de legitimidad que corresponde desvirtuar al demandante y que las expectativas de un inversionista deben basarse en las condiciones existentes en el momento de realizar la inversión. En efecto, el marco regulatorio aplicable a las empresas que prestan servicios públicos ya estaba establecido cuando se completó la inversión en el 2009.

El Gobierno demostró, además, que siempre dejó claro, por escrito, que cualquier medida de gestión para aliviar las deudas o proponer aumento de subsidios solo alcanzaría viabilidad financiera si se acompañaban de un ambicioso plan de inversiones de Electricaribe en redes, servicio al cliente y gestión de cartera, que nunca ocurrió.

Colombia también evidenció que la entidad regulatoria, la Creg, sí actualizó la tarifa, aunque no estaba obligada a hacerlo cada cinco años como argumentó Naturgy Energy, y justificó por qué estaba imposibilitado de pagar directamente toda la deuda de los barrios subnormales.

También quedó claro para el Tribunal Arbitral que el alegato de la empresa española en el sentido de que la decisión de la Corte Constitucional de impedir que se desconecte la electricidad de un punto de entrega comunal en los barrios subnormales si esto afecta a los usuarios protegidos era la continuación de la jurisprudencia de esa Corte que antecedía la inversión, por lo cual no constituía un cambio en las reglas y no genera responsabilidad para el Estado frente al reclamo.

El laudo arbitral, al desestimar la pretensión del demandante, sustentada en supuestos compromisos del Gobierno y vulneración de expectativas legítimas, resalta la importancia que el tribunal les da al testimonio y las evidencias documentales presentadas por el exministro de Minas Tomás González.

La empresa demandante también alegó que la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos fue arbitraria, desproporcionada y tomada por razones políticas.

Para la empresa española, la situación financiera de la empresa era culpa de la falta de acciones del Estado, y que el gobierno de Santos buscaba el apoyo de los políticos del Caribe para el proceso de paz.

Alega entonces Naturgy Energy que Colombia pudo haber tomado medidas menos gravosas que le hubieran permitido a la empresa recuperarse financieramente.

Recordemos que cuando el Gobierno colombiano decidió intervenir a Electricaribe y tomó posesión de la empresa justificó su actuación en que los accionistas se habían negado a capitalizar la compañía para garantizar su operación en los siete departamentos de la Costa donde tenía la obligación de suministrar energía. Para la Superintendencia de Servicios Públicos, sin nuevos recursos, la empresa no era viable ni podría cumplir sus compromisos en el mercado eléctrico nacional, y el Estado actuó con el propósito legítimo de salvaguardar la continuidad del servicio de electricidad en el Caribe.

En la contestación de la demanda, Colombia reiteró estas razones, explicó que el comportamiento de la empresa demostraba que aquella no era apta para prestar el servicio, y que la población del Caribe solo se beneficiaría si el Gobierno encontraba un operador sustituto que manejara mejor la prestación del servicio.

El tribunal recoge los argumentos de Colombia en este reclamo y expresa que las medidas del Gobierno fueron idóneas y adecuadas a las circunstancias, y también concluye que los demandantes no han demostrado que la razón de la intervención haya sido política.

La supuesta expropiación

En cuanto a la supuesta expropiación ilícita que constituye el segundo reclamo de Naturgy Energy, los demandantes pretendieron convencer al tribunal de que, como la empresa una vez intervenida continúo deteriorando el servicio, la medida no ha garantizado la continuación y mejora del servicio, y que no han recibido una indemnización adecuada.

Para Colombia, en el acuerdo de protección de inversiones con España es claro que los dos países tienen la facultad de adoptar o mantener medidas destinadas a preservar el orden público, y que Colombia ha intervenido la empresa por utilidad pública, con arreglo al debido proceso, de manera no discriminatoria y dará indemnización adecuada y efectiva a Naturgy Energy entregándole el valor de sus acciones, una vez culmine la liquidación y la subasta.

También en este punto, los argumentos fueron aceptados por el tribunal, que determinó que la intervención había sido de buena fe, y resaltó que actualmente se acepta comúnmente en la costumbre internacional que la privación de los derechos de un inversionista en su inversión, que lleve a cabo un Estado como resultado de un ejercicio válido del poder regulatorio, no se considerará como expropiación indemnizable.

Finalmente, los demandantes intentaron convencer al tribunal de que Colombia incumplió su obligación de otorgar al inversionista extranjero el estándar del trato de la Nación Más Favorecida, que significa que el país debe dar un tratamiento no menos favorable a las inversiones de sus propios inversionistas o a los inversionistas de terceros países. Alegando que no es necesario establecer una intención discriminatoria, señalaron que se vieron afectados desproporcionadamente por los incumplimientos de Colombia en el pago de deudas, subsidios, actualización de tarifas y el tratamiento inadecuado a la morosidad y el fraude de algunos usuarios.

Es decir, los mismos reclamos bajo otro encabezado, sin demostrar que recibieron un trato diferente al de un inversionista similar.

La contrademanda

Es de anotar que Colombia contrademandó a Naturgy Energy, reclamando una indemnización de 514 millones de dólares por el mal manejo de una empresa prestadora de un servicio público, en contraprestación de la pérdida sufrida por la mala gestión de los demandantes. Entre los daños sufridos por el país por la pésima administración de la empresa, Colombia se refirió a los fondos que tuvo que canalizar para mantener las operaciones durante la intervención, el impacto negativo en el desarrollo económico de la región Caribe por la mala gestión de Naturgy Energy y los ingresos fiscales menores a los esperados.

La empresa española rechazó los argumentos de Colombia alegando que el tratado es para los reclamos de los inversionistas extranjeros en el otro país, y no para reclamos que no se basan en una cuestión expresamente regulada por el tratado, y que, en todo caso, esos reclamos han prescrito pues no se hicieron durante los tres años desde que se vulneraron los derechos del inversionista.

El tribunal consideró que el tratado entre España y Colombia no se refiere expresamente a la posibilidad de reconvenciones estatales, pero sí hace reiteradas referencias a las reclamaciones de “un inversionista” (a diferencia de otros tratados), y concluye que este tratado no extiende la jurisdicción del tribunal a las reconvenciones de los Estados.

En cuanto a las costos del proceso, el tribunal los fija en un millón y medio de dólares entre honorarios y gastos de los árbitros y gastos administrativos del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), distribuidos en montos iguales entre las partes, considerando que cada una presentó una demanda (reconvención en el caso de Colombia) y ninguna ha prosperado, por lo que cada parte es una parte vencida.

Esta es una victoria importante para Colombia que ojalá se repita en otras grandes reclamaciones, y permita asignar mayores recursos a las muchas necesidades que tiene el país.

NICOLÁS LLOREDA

​Especial para El Tiempo​

*Abogado internacional y exembajador de Colombia en Canadá.