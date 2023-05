El Consejo de Estado anuló la elección del representante Víctor Andrés Tovar Trujillo, como representante a la Cámara por el departamento del Huila para el período 2022 – 2026.



(Lea: Gustavo Petro buscará bajar tensión con altas cortes en reunión este martes)



La decisión obedece a una demanda en la que se señalaba que Tovar había incurrido en la inhabilidad consistente en tener parentesco con una persona que ejerció la autoridad civil y política en la misma circunscripción, durante el año previo a su elección.



(Lea: Pelea entre Rodolfo Hernández y Marelen Castillo llega al Consejo de Estado)

El Consejo de Estado dijo que, en efecto, esto sucedió porque su madre, Dora Trujillo fue alcaldesa del municipio de Tarqui durante el año previo a su elección, lo que materializa la condición de inelegibilidad



El fallo sostiene que, si bien Trujillo estuvo en licencia no remunerada y se nombró su reemplazo, en encargo, durante el año previo a la elección de su hijo, ello no significa que, en ese lapso, no estuviera en cabeza suya la autoridad política y civil en el ente territorial.



(Lea: La justicia está haciendo la tarea en Colombia: ¿por qué? / Análisis)



"Teniendo en consideración que el demandado inscribió su candidatura, por Cambio Radical, el 10 de diciembre de 2021, (según formulario E-6) y que las elecciones para elegir representantes a la cámara se llevaron a cabo el 13 de marzo de 2022, debe concluirse que la señora Dora Liliana Trujillo Pava estuvo en periodo de licencia ordinaria concedida por el gobernador, durante el periodo inhabilitante, sin que tengan relevancia las licencias que fueron concedidas con posterioridad. Sin embargo, por esta condición no perdió su calidad de jefe del municipio y con esto, su autoridad civil y política", dice el fallo.



(Lea: Demandan ante el Consejo de Estado decreto con que se declaró desastre nacional)

Con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas, la Sala dijo que en estos casos, el alcalde mantiene su autoridad y en cualquier momento podría volver a su cargo. De ahí que considere que sí se configuró la inhabilidad.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia