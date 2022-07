La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inadmitió para su estudio una denuncia presentada en contra del senador del partido Comunes Julián Gallo, exintegrante de la guerrilla de las Farc, que alegaba que este tendría nexos con la disidencia llamada la ‘Nueva Marquetalia’.



(Lea: A sanción presidencial ley de excarcelación a mujeres cabeza de familia)



Se trata de una denuncia radicada el 3 de marzo pasado por el presunto delito de amenazas, que dice que Gallo tendría relación con la disidencia que sería la responsable de amenazas a integrantes del partido Comunes en Quinchía (Risaralda), y en especial a dos personas.



(Lea: Antanas Mockus: conjueces definirán debate sobre su curul en la Corte)

El caso llegó a manos del magistrado Héctor Alarcón, quien recibió la ampliación del testimonio del denunciante que narró una serie de situaciones políticas, como el hecho de que una persona realizó arengas en favor del partido Comunes en una reunión de trabajo de una candidata al Congreso, con lo cual habría “saboteado” la cita.



Y que la persona, dice la denuncia, estaría vinculada a Gallo. El denunciante señaló, sin sustento alguno, y alegando que tenía experiencia en “inteligencia militar”, que las personas detrás de esto serían de la disidencia.



(Lea: Cartel de la Hemofilia: exgobernador Edwin Besaile no acepta cargos)



Al estudiar la denuncia, la Sala de Instrucción determinó que esta “carece de fundamento” toda vez que los hechos que pone en conocimiento no son relevantes para el derecho penal. Esto, porque la denuncia asegura que se “corrió la voz” entre los asistentes en que al parecer no se quería saber nada del partido Cambio Radical, sin que se pueda esclarecer de quiénes se trata y sin que eso sea una amenaza.



Según la Corte, no existe en los hechos descritos ninguna conducta orientada a atemorizar o amenazar y tampoco algo que permita configura un estado de “alarma, zozobra o terror”. El alto tribunal precisó que el “peligro” no surge de la manifestación de cualquier persona, sino de datos constatables o verificables.



(Le puede interesar: Gustavo Petro: esta es la defensa a demanda de pérdida de investidura)

La Sala de Instrucción determinó que la denuncia carece de fundamento, toda vez que los hechos que pone en conocimiento no son relevantes para el derecho penal FACEBOOK

TWITTER

La denuncia también alega que se habría presionado para que la “gente votara” por el Pacto Histórico. Sobre esto, la Corte dijo que no hay evidencias que permitan asegurar que esto sea una amenaza y que no se identificó a una persona que, por lo menos, tangencialmente, haya intentado doblegar la voluntad de los ciudadanos en cuanto a su voto.



El alto tribunal llegó a la conclusión de que los hechos contenidos en el recurso son simples conjeturas y que el denunciante llamó sin prueba alguna “milicianos” a personas que no hacen parte del partido político que él acompaña.



(Lea: Corte no abrirá investigación contra Petro por financiación de 2018)



Según la Corte, el denunciante no tiene justificación, hecho o prueba para vincular a Gallo con grupos al margen de la Ley, sino que solo hace suposiciones basadas en su criterio personal.



Ahora bien, como la denuncia habla de la existencia de panfletos en los que se afirmaba que “a los militantes de Cambio Radical o candidatos los pasarían por las armas o algo así”, la Corte compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue ese hecho.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia