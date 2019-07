Por inconveniencia objetan ley que eliminó el antiguo sistema penal

Al Congreso de la República tendrá que regresar una ley que en su momento fue presentada por el Ministerio de Justicia como un “hito en la historia de la República” y que buscaba dejar sin efecto casi once mil normas que se consideraban obsoletas, pero que terminó eliminando unas tan importantes como el Código de Procedimiento Penal con el que se juzga a los altos funcionarios del Estado y a los congresistas.



El presidente de la República, Iván Duque, objetó este martes parcialmente la llamada ley de depuración normativa, radicada por el Ministerio de Justicia en el primer semestre del año de 2018 por el entonces ministro Enrique Gil Botero, y que fue aprobada por el Congreso hace un mes, antes de terminar la pasada legislatura.

La decisión la tomó el Gobierno Nacional luego de que la Corte Suprema de Justicia advirtiera en una carta enviada a la Presidencia el 9 de julio sobre el efecto que tendría esa ley sobre los procesos e investigaciones que adelanta ese tribunal.



El Gobierno señaló que venía advirtiendo del riesgo de lo aprobado y que se pidió a la Corte información sobre el tema, lo que terminó por llevar a que se tomara la decisión de objetar la norma.



En concreto, el alto tribunal dijo que la derogación de la Ley 600, que había sido aprobada como parte del proyecto, era inconveniente porque afectaba seriamente 848 expedientes que llevan los magistrados de esa Corte.



Igualmente, los magistrados señalaban que la norma eliminada por el Congreso es la que regula los procesos contra aforados constitucionales y que ademas “no se previó ninguna norma, regulación o mecanismo de transición”. Esa misma ley, conocida como el viejo sistema, también es usada por la Fiscalía en casos anteriores al primero de enero de 2005.

Altas fuentes del ente acusador señalaron que la mayoría de procesos que hoy se adelantan allí se llevan por el nuevo sistema penal acusatorio y que no se causaría un traumatismo mayor en los procesos que adelante la entidad.



La Fiscalía tiene, a corte de mayo de este año, 81.338 investigaciones que se llevan bajo el viejo sistema, entre ellas varios de los magnicidios perpetrados en la época dura de los carteles de la droga contra figuras como los excandidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.



Las fuentes añadieron que el mayor efecto lo sufriría la Corte Suprema de Justicia, que lleva todos los procesos bajo el viejo sistema penal



Pero esa no fue la única norma que eliminó el Congreso y que generó alerta en el Ejecutivo, también se tumbaron el decreto que creó al Dane, la ley que fijaba los tiempos para realizar el censo en Colombia, la que creó la Superintendencia de Sociedades y la que creó el fondo para el pago de las mesadas pensionales a los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.



El exministro Gil Botero considera que la ley aprobada no afecta los casos que lleva la Corte Suprema y que se trata de una “mala interpretación” porque en la ley 906, que dio vida al nuevo sistema penal acusatorio, ya se había establecido la derogatoria del viejo sistema, pero no para los casos de aforados constitucionales.



“Yo presenté una ley cuando fui ministro, le dieron un debate y fue el Gobierno actual el que tramitó con el Congreso esa ley, y el Congreso la aprobó. Si creyeron que había alguna observación, debieron haberla hecho en el debate parlamentario”, dijo Gil Botero.

Sin embargo, el representante a la Cámara Germán Navas Talero advirtió que el proyecto se aprobó a ciegas sin conocer su contenido.



“Nos dijeron que ya otras personas habían dado su visto bueno para esa revocatoria. Con ese argumento votaron los congresistas.Yo decía que era necesario mirar cuáles de esas efectivamente deben ser derogadas y cuáles no (...), pero tenían afán no sé de qué, o cuántos micos o golazos pudieron haber metido”, dijo Navas Talero.

Ley inconveniente

El Gobierno considera que la eliminación de normas importantes para el país “genera inseguridad jurídica, quebrantando la finalidad misma de la depuración normativa”.



Por esta razón, en la carta enviada a los presientes de la Cámara y el Senado se objetan por razones de inconveniencia dos de los 10 artículos aprobados en el Congreso.



En el caso puntual de la ley 600, el presidente Duque le dice al Congreso que esta norma “no puede desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano porque actualmente se adelantan un gran número de investigaciones por parte de la Fiscalía”.



Bajo ese mismo sistema, además de la Corte, también funciona la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, que investiga a los magistrados de las altas cortes y al presidente de la República, entre otros.



Para el Ejecutivo, la desaparición de esa norma “causaría una afectación en los procesos que actualmente se tramitan en el país (...) produciría solicitudes de libertad y absoluciones porque no existiría ley procesal aplicable, efectos adversos que causarían impunidad, injusticia, privilegios para la delincuencia y un caos para la administración judicial”.



El exvicefiscal general Francisco José Sintura sostuvo que,en efecto, esa norma tendría que desaparecer pero solo cuando todos los casos que se llevan con esta se terminen o pasen al nuevo procedimiento penal, y el ex fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago advirtió que los dos sistemas son incompatibles y deberían seguir funcionando cada uno de forma independiente.



Finalmente, Duque dice en la carta que los contenidos en el artículo tercero de la norma, uno de los cuales fue objetado, tienen una “inadecuada redacción, sobre los efectos de la pérdida de vigencia”, generando inconvenientes para el Estado.

¿Qué sigue para la ley que objetó Duque?

El proyecto de ley de depuración normativa tendrá que volver al Congreso de la República, en el que deberán nombrarse dos comisiones especiales, una en Senado y otra en la Cámara, que analizarán los reparos expresados por el presidente Iván Duque y preparar informes con sus consideraciones al respecto.



Estos se deben presentar a las plenarias de ambas corporaciones.

Posteriormente, las plenarias de ambos órganos deberán estudiar esos informes y decidir si los acogen o los rechazan.



En caso de que Senado y Cámara rechacen los reparos presidenciales, el jefe de Estado debe sancionar el proyecto; si el Congreso acoge las objeciones, se deben excluir o modificar los artículos cuestionados.

