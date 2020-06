Por error de Corte, caso de Dilan Cruz sigue en justicia militar

Un error en la notificación de una tutela, que había ordenado volver a definir la competencia investigativa en el caso por la muerte de Dilan Cruz, causó que la Corte Suprema de Justicia anulara todo lo actuado y se deba empezar el proceso de estudio del recurso.



Esa tutela la había interpuesto la madre de Cruz, el estudiante que falleció en las protestas de finales del año pasado, cuando fue golpeado en la cabeza por un proyectil del Esmad, contra la decisión de diciembre del 2019 en la que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió un conflicto de competencias y dijo que la investigación debía llevarla la justicia penal militar y no la Fiscalía.

(Lea también: La urgencia de medidas para frenar los crímenes contra excombatientes)

Por la muerte del joven es investigado el capitán de la Policía Nacional, que estaba asignado al Esmad, Manuel Cubillos Rodríguez. Además del proceso penal, el uniformado también es investigado por la Procuraduría General.



En un primer momento, en abril de este año, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia concedió la tutela de la madre de Dilan y dijo que la Judicatura no había tenido en cuenta todas las pruebas disponibles para definir la competencia del caso. Por ello, ordenó a la Judicatura volver a dirimir el conflicto de competencias, esta vez teniendo en cuenta toda las pruebas allegadas.

(Le puede interesar: Los primeros indígenas con licencia para producir marihuana medicinal)

No obstante, la Sala Disciplinaria de la Judicatura impugnó esa decisión, y alegó que debía anularse porque en el proceso nunca se les notificó de la admisión de la tutela, que pedía tumbar su fallo de diciembre pasado.



Al no haber sido notificados, agregaron desde la Judicatura, no pudieron ejercer su derecho a la defensa y a la contradicción, y se les violó el derecho al debido proceso.



También argumentó la Judicatura que sus magistrados sí decidieron el conflicto de competencias con base en toda la evidencia que había disponible en ese momento, contrario a lo que consideró la Sala Penal de la Corte.

(Además: Cadena perpetua: retos y riesgos para la justicia y la sociedad)

En razón de la falta de notificación a la Judicatura de la tutela que pedía tumbar uno de sus fallos, la Sala Civil de la Corte Suprema tumbó lo que había ordenado la Sala Penal, de volver a dirimir el conflicto de competencias.



Para la Sala Civil, se desconoció el debido proceso por no haber notificado a la Judicatura, y dijo que eso era una "irregularidad insubsanable" que solo podía arreglarse invalidando lo decidido.



Por eso, la Sala declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de la tutela de la madre de Dilan , a partir del momento en que, admitida la acción, se debió notificar a la Judicatura. Al anular todo lo actuado desde ese punto se cayó también la orden a la Judicatura de volver a evaluar la competencia de la investigación por la muerte del joven.



Así las cosas, la Sala Penal de la Corte deberá volver a evaluar y decidir sobre la tutela de la madre de Dilan, pero esta vez tiene que notificar adecuadamente a la Sala Disciplinaria de la Judicatura para que esta pueda intervenir.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com