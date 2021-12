La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la petición que presentó la Fiscalía para que se precluyera en favor del exprocurador Alejandro Ordóñez una indagación que avanza en su contra por el delito de calumnia. Esto implica que el caso, por ahora, debe continuar.



Este proceso se inició por una denuncia que presentó en contra de Ordóñez la exsenadora Piedad Córdoba el 1°. de diciembre de 2016, luego de que Ordóñez, en una entrevista, aseguró que tenía certeza de que Córdoba era ‘Teodora Bolívar’ y que tenía nexos con las Farc.



Esas declaraciones se dieron cuando ya el Consejo de Estado había anulado la sanción de destitución que la Procuraduría le dictó a Córdoba en 2010 por supuestamente promover a las Farc. Luego, Ordóñez también denunció a la exsenadora luego de que ella, en una entrevista, dijo que el procurador estaba haciendo un uso arbitrario de sus funciones y que la estaba persiguiendo.



En 2018, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema precluir el proceso en contra de ambos. En un primer momento, en 2019, la Sala accedió a hacerlo en el caso de Ordóñez al indicar que el hecho endilgado no constituye delito. Esa decisión fue apelada y la Sala Penal, en junio de 2021, la revocó.



Al asumir de nuevo el estudio de la petición de la Fiscalía, la Sala Especial de Primera Instancia no accedió a precluir el caso, pero estimó que los dichos de Ordóñez en la entrevista citada no constituyen delito.



“Adjudicar a la doctora Córdoba Ruiz el nombre, apodo, alias o mote de ‘Teodora Bolívar’ tampoco sugiere algo en concreto para (que) el público en general la vincule de forma fehaciente e inequívoca con un comportamiento delictivo hasta el punto de lesionar su integridad moral”, dijo la Corte al indicar que los dichos de Ordóñez solo buscaban rebatir el fallo del Consejo de Estado.



“Si ello es así deviene diáfano que la conducta endilgada al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, a diferencia de lo expuesto por el fiscal delegado, no cumple con los requisitos decantados por la jurisprudencia de la Sala Penal para estructurar, desde el punto de vista del tipo objetivo, el delito de calumnia”, agregó.



Según la Corte, “como quiera que, para dar viabilidad a la eximente que ocupa la atención de la Sala se requiere la acreditación de la tipicidad de la conducta sometida al escrutinio judicial, previo a determinar si opera su reciprocidad –momento en el cual se ponderan sus elementos-, lo que no sucede, se impone negar su procedencia”.



