Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el congresista Miguel Polo Polo y el candidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar no llegaron a una conciliación.



Bolívar denunció a Polo Polo luego que este lo vinculara con la Primera Línea y con hechos de violencia ocurridos en movilizaciones sociales.



En agosto pasado, por ejemplo, Polo Polo dijo en su Twitter:



"Un ser humano, como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el 'paro' y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al narconovelista que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura", escribió Polo Polo.



A la salida de de la diligencia, el representante dijo a los medios de comunicación que no hubo acuerdo.



“No hubo ningún tipo de conciliación porque el señor Gustavo Bolívar no presentó ninguna prueba relevante que se considere un hecho punible", dijo.



Según el representante, esta misma semana Bolívar deberá ampliar la denuncia presentada.

Al señor Gustavo Bolivar le decimos: no conciliaremos con usted! pic.twitter.com/vaETkCQKbz — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) September 18, 2023

