Policías pueden hacer contacto físico en registros, según protocolos

La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó una norma del Código de Policía que permite al personal uniformado de la Policía Nacional hacer contacto físico, en procedimientos de registro, tanto de personas como de bienes, según los protocolos que con ese fin establezca la institución.



Los magistrados José Fernando Reyes y Alberto Rojas salvaron su voto e hicieron fuertes críticas a sus compañeros por esta decisión, asegurando que la Corte perdió una oportunidad para abordar la “cuestión policial en Colombia".



La ley había sido demandada ante la Corte porque los "protocolos" a los que hacía referencia no estaban reglados ni en esa ni en otra ley de carácter estatutario por tratarse de derechos fundamentales como la dignidad, la integridad o la intimidad.



Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Sala Plena de la Corte dijo que los “protocolos” a los cuales se refiere la norma acusada "no consisten en normas generales de policía que puedan afectar derechos fundamentales de los ciudadanos".



La Corte dijo que esos protocolos "son actos administrativos compuestos por directrices técnicas y operacionales que, con sujeción a la Constitución y la ley, se dictan para el ejercicio de la actividad material de policía. En este sentido, concluyó que no se desconocía el principio de reserva de ley y declaró exequible la norma acusada".



Los magistrados José Fernando Reyes y Alberto Rojas Ríos salvaron su voto porque consideraba que ese apartado del Código de Policía era inconstitucional ya que, en su criterio, esos protocolos "sí remiten a la autoridad de Policía la posibilidad de regular aspectos que son inescindibles a los derechos fundamentales, tales como la intimidad, la dignidad y el debido proceso –registro a personas y su contacto físico-".



Para los magistrados Reyes y Rojas, ese apartado del Código de Policía le otorga a la Institución una facultad para regular la injerencia en derechos de carácter fundamental en el momento de crear tales "protocolos".



"Esa facultad posibilita la regulación de procedimientos y contenidos operacionales, que habilitan por tanto a la autoridad administrativa de policía para que ella misma decida, regule y concrete, la forma como debe inferir en los derechos fundamentales.

En el Estado de Derecho no es posible que se le entregue a la autoridad de policía esa posibilidad, máxime si los reportes estadísticos de desmanes y abuso crecen exponencialmente, día a día, mes a mes", señalaron en su salvamento de voto.



Los magistrados Rojas y Reyes indicaron que la Corte perdió la "más valiosa

oportunidad del último tiempo en esta desafortunada coyuntura por la que hoy

atraviesa el país, para abordar esta cruda problemática, que no es otra que la

que podría llamarse la “cuestión policial en Colombia”, que retrata un terreno

pleno de abusos, excesos, uno de cuyos escenarios naturales de debate y

reflexión, es la sentencia constitucional".



José Fernando Reyes y Alberto Rojas Ríos aseguraron que es "bastante preocupante que la Corte crea que las reglas sobre límites, cautelas, umbrales, diques de contención, etc., que deben guiar esta actividad policial pueda regularse con un razonable margen que se tome en serio el respeto a ultranza que debe guiar esas

actividades por el ciudadano de a pie, inerme y solo". Por otra parte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar aclaró el voto.





