En manos de la Corte Constitucional está un debate sobre los paquetes de datos de internet que las empresas elaboran para los usuarios en los que se fija una tarifa cero, o zero rating, para algunas aplicaciones. Y así se permite el acceso gratuito a WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o, incluso, a otras más como Waze o TikTok, dependiendo el plan y el operador.



La demanda presentada por la organización El Veinte, que trabaja en la defensa de la libertad de expresión, asegura que esto viola el derecho a la neutralidad de internet porque se permite el acceso a unas, pero no a la totalidad de servicios de la red, sin posibilidad de que el usuario escoja, limitando el acceso a internet por razones económicas.

El argumento central es que permitir que las empresas privadas direccionen por dónde puede recibir la gente la información o por dónde comunicarse implica una restricción del derecho a la libertad de expresión y una discriminación que afecta la estructura de internet. Esta posición ha sido cuestionada por las empresas de telecomunicaciones e internet y el propio Gobierno, que le pidieron a la Corte dejar las cosas como están.



El debate versa sobre el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, que habla sobre la neutralidad en la red y que permite a los prestadores “hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo”, sin que eso se entienda como discriminación.



Partners Telecom Colombia S. A. S. (Wom) defendió estos planes señalando que son beneficiosos para países en desarrollo con bajos niveles de conectividad porque les dan acceso, “así sea a un internet limitado”, a usuarios que, de otra manera, no lo tendrían. Y dijo que tumbar la norma citada “afectaría la libre actividad económica empresarial, además de desmejorar sustancialmente los derechos de los consumidores y usuarios”.

Telefónica dijo que estos planes se construyen identificando las aplicaciones que más se consumen para poder ser más competitivos y estimó que la tesis de los demandantes “supondría la existencia de tantos planes como usuarios del servicio existen, lo cual es insostenible y poco razonable”.



“Es necesario que los operadores puedan conocer a sus usuarios, para saber qué necesitan, qué consumen y qué les interesa”, dijo.



Asomóvil y Andesco señalaron que para hacer estas ofertas no se requiere información sensible ni privada de los usuarios, que los prestadores del servicio no acceden a la información compartida en redes y que se “garantiza que las personas de escasos recursos puedan acceder a aplicaciones para comunicarse sin que se vea reflejado el consumo de datos en su plan”.

Planes zero rating en pospago, según la CRC. Foto: CRC

La postura del Gobierno y la Procuraduría

El Ministerio de Tecnologías de la Información dijo que la norma demandada no tiene “la vocación de generar efectos monopolísticos ni de bloqueos de acceso a contenidos, al existir diferentes disposiciones que garantizan el adecuado acceso al uso del espectro y el libre acceso al tráfico de internet”.



En su criterio, tampoco constituye una restricción a la libertad de expresión ni genera “la imposición de restricciones innecesarias y desproporcionadas al acceso a los contenidos digitales”.



La Procuraduría agregó que los planes no imponen el bloqueo de contenidos, “no implican censura de opiniones o limitación de acceso a páginas web o aplicaciones, ni genera manifestaciones directas o abusivas a las garantías de libertad de expresión”.



La Superintendencia de Industria y Comercio dijo, entre otros, que, desde la perspectiva del derecho a la protección de datos personales, el límite a la facultad de realizar las ofertas por segmentos de mercados o usuarios que dice la ley debe ser que dicha actividad no derive en la creación de “listas negras” que encajen dentro de la prohibición de generar o desarrollar bases de datos con datos exclusivamente negativos de los titulares.



“La Corte Constitucional deberá evaluar si con la norma demandada se está autorizando algún tipo de tratamiento de datos personales que vaya en contravía de las disposiciones y principios generales consagrados en el régimen de protección de datos personales. De ser así, será necesario establecer los límites a los que deben ajustarse los Prestadores del Servicio de Internet, los cuales deberán ser acordes con las normas previamente señaladas”, señaló.



La FLIP apoya la demanda y Dejusticia pide condiciones

Whatsapp es una de las aplicaciones más descargadas en Colombia. Foto: iStock

La Fundación para la Libertad de Prensa apoyó la demanda al indicar que este asunto “afecta la competencia entre los contenidos” al seleccionar solo unas aplicaciones para la oferta sobre otras, lo que puede “desincentivar la utilización de ciertas aplicaciones”, afectando con ello el tipo de contenido e información al que acceden los usuarios, pues cada plataforma difunde contenido diverso y en diferentes formatos.



Además, dijo la Flip, esto vulnera el derecho al habeas data y a la privacidad porque permite hacer perfiles de usuarios, “sin que estos conozcan cuáles son los datos recolectados y de qué manera son utilizados, ni prever salvaguardias”, y sin que exista transparencia sobre la manera en la que se diseñan estos perfiles y sin que medie un consentimiento previo, inequívoco e informado.



Según la Flip, en caso de que todo se deje como está, las ofertas de este tipo deberían estar dirigidas a un tipo de aplicaciones, por ejemplo, redes sociales, videollamadas, juegos, mapas, entre otros, y no a aplicaciones específicas como WhatsApp, Facebook o Twitter, entre otros. “Esto ayuda a que las ofertas cumplan con el principio de no discriminación, pues se brindaría un trato igualitario a todo tipo de aplicaciones”, dijo.



Y Dejusticia le pidió a la Corte condicionar la norma al señalar que la habilitación para hacer estas ofertas sin ningún atenuante afecta la neutralidad de la red, la igualdad y la no discriminación entre oferentes de servicios y las libertades, por lo que estas deberían reducirse, pero de manera paulatina y proporcional al avance progresivo de las políticas de conectividad, para no afectar el acceso material a internet de segmentos de población que de otro modo estarían desconectados o tendrían que pagar un precio muy alto para no estarlo.



