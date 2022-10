La Sala Plena Corte Constitucional citó para el próximo 18 de noviembre a una audiencia pública sobre los paquetes de datos de internet que las empresas elaboran con una tarifa cero, o zero rating, que incluyen el acceso gratuito a aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o incluso TikTok, dependiendo del plan y del operador.



La cita se da en el marco del estudio de una demanda que presentó la organización El Veinte, que trabaja por la libertad de expresión, que considera que estos planes violan la neutralidad de la red porque el acceso de algunos servicios, pero no a todo internet, queda supeditado a las decisiones de las empresas y no a los usuarios.

El recurso alega que permitir a las empresas privadas que determinen por donde la gente puede recibir información o comunicarse implica una restricción de la libertad de expresión, argumento con el cual no están de acuerdo empresas de telefonía e internet que aseguran que los planes de tarifa cero permiten el acceso internet, así sea limitado, de personas que de otra manera no lo tendrían.



La Sala Plena consideró pertinente hacer una audiencia pública para conocer las diversas posiciones teniendo en cuenta que lo que está en juego acá es la garantía de los derechos a la información y a la libertad de expresión y por eso listó una serie de preguntas sobre este tema para que expertos las respondan en la audiencia.



Así, la Corte quiere saber cómo se analiza el consumo y las preferencias de los diferentes segmentos del mercado para la oferta de planes ‘zero rating’ y cuáles son las diferencias, si las hay, de velocidad, disponibilidad y demás elementos que caracterizan el acceso entre las aplicaciones, páginas y contenidos cubiertos con ofertas de este tipo y aquellas que no se benefician con estas.



“¿Existen diferencias en el acceso cuando se consumen todos los datos pagados? ¿Cuál es el criterio técnico y comercial que los operadores aplican para determinar el tipo y número de aplicaciones que incluyen dentro de sus paquetes de ‘zero rating’?”, se preguntó la Corte.

¿Existen requerimientos o condiciones técnicas diferentes para incluir en los planes ‘zero rating’ aplicaciones, páginas o contenidos específicos, por oposición a ofertar tipos de aplicaciones, páginas o contenidos dentro de este tipo de planes? ¿Qué actores participan en la selección de las aplicaciones, páginas o contenidos ofertados en planes ‘zero rating’? ¿Quién adopta la decisión?”, añadió la Corte.



El alto tribunal quiere saber si estos planes se ofrecen en el marco de acuerdos de exclusividad, si es contenido pagado o propio y si, como consecuencia de estos, se aumenta el tráfico de páginas y aplicaciones o contenidos beneficios. “De ser así, ¿cuál ha sido el comportamiento del tráfico a partir de la introducción al mercado de ofertas ‘zero rating’? ¿Técnicamente hay algún tipo de interferencia en el tráfico de Internet para poder ofertar los planes de ‘zero rating’?”, preguntó la Corte.



El alto tribunal quiere indagar sobre los segmentos de mercado que se benefician con estas ofertas, teniendo en cuenta estratos y lugar de uso y si realmente los planes de tarifa cero han contribuido a disminuir la brecha digital en el país y en qué proporción. También quiere información sobre cuántas líneas de celular prepago hay en Colombia y cuántas tienen paquetes de este tipo.



Bogota junio 16 de 2022. sala plena de la corte constitucional con la nueva magistrada..foto: Milton Diaz / EL Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

“¿Cuál es la proporción de usuarios que opta por un plan alternativo que no incluya ofertas ‘zero Rating’? ¿El impacto de los planes se presenta solo en planes prepago, o también en los planes postpago con aplicaciones que no generan consumo de datos? ¿Además de las ofertas ‘zero rating’, qué otros mecanismos, del mercado o de política estatal, existen para disminuir la brecha digital? ¿Cuáles son los costos asociados a estas alternativas y qué actores del mercado habrían de asumirlos?”, preguntó la Corte.



Los expertos deberán explicar al alto tribunal sobre el estado actual de la brecha digital en Colombia, los factores para su reducción o ampliación y sobre la variación de los precios de los planes y si han cambiado las aplicaciones que estos tienen.



“¿Por qué en Colombia no se han aplicado esquemas ‘zero rating’ del tipo application agnostic (neutro en cuanto a la aplicación)? ¿Qué posibilidades habría para implementarlos? ¿Cómo se evalúa la incorporación o exclusión de páginas, aplicaciones o contenidos en este tipo de ofertas con base en estas mediciones?”, preguntó la Corte.

A la cita fueron llamados el Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de los Andes; el exministro de la TIC, Diego Molano, un vocero de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así como de Planeación Nacional y un representante de los Prestadores de Servicios de Internet.



Además, fue citado el Ministerio de Tecnologías de la Información, voceros de Dejusticia y Thomas Lohninger, experto independendiente; y la Red en Defensa de los Derechos Digitales. También serán escuchados los directivos de El Veinte como demandantes, la Fundación Karisma, la FLIP, centros de estudios sobre derechos digitales y el experto Juan Ortiz Freuler.



El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

