Ante la Corte Constitucional se desarrolla este viernes una audiencia pública sobre los paquetes de datos de internet que las empresas elaboran con una tarifa cero, o zero rating, que incluyen el acceso gratuito a aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, dependiendo del plan y del operador.



Se trata de un debate que propuso a la Corte con una demanda la organización El Veinte, que trabaja por la libertad de expresión, que considera que estos planes violan la neutralidad de la red porque el acceso de algunos servicios, pero no a todo internet, queda supeditado a las decisiones de las empresas y no a los usuarios.



El recurso alega que permitir a las empresas privadas que determinen por donde la gente puede recibir información o comunicarse implica una restricción de la libertad de expresión, argumento con el cual no están de acuerdo empresas de telefonía e internet que aseguran que los planes de tarifa cero permiten el acceso internet, así sea limitado, de personas que de otra manera no lo tendrían.



En la audiencia se conocerán diversas posiciones teniendo en cuenta que la Corte quiere saber asuntos como el criterio técnico y comercial que los operadores aplican para determinar el tipo y número de aplicaciones que incluyen dentro de sus paquetes de ‘zero rating’, entre otros.



En la diligencia, Ana Bejarano de El Veinte, señaló que los planes de zero rating que existen en el mercado permiten a los usuarios acceder solo a las mismas aplicaciones, que son parte del mismo conglomerado empresarial, sin que el usuario pueda tomar decisiones sobre estas.



"¿Por qué no se ofrece que los usuarios la posibilidad de escoger? Esto no ocurre porque es un negocio, no se ofrece un zero rating para acceder a internet sino generar mayor participación del usuario y condicionarlo, verlo como un consumidor y para eso se hacen los contratos", dijo.



"La prioridad no es que la gente pueda elegir en diferentes planes sino generar mayor interacción de las plataformas", agregó Bejarano al indicar que es clasista considerar que la existencias de estos planes hacen igualitario el acceso al internet cuando, en su criterio, estos planes es una forma de "empujar" a los usuarios a determinados contenidos sin libertad alguna.



La abogada Bejarano señaló, además, que lo que hace es zero rating es controlar cómo los usuarios deben acceder a internet, "sin que sea realmente libre o autónomo”.



A su turno, la Procuraduría consideró que la demanda no debe prosperar porque la ley que permite crear estos planes no implican un afectación a la libertad de expresión y permite que los operadores los creen, en el marco de la libre competencia, fijando qué aplicaciones serían gratuitos, sin limitar el acceso al resto del contenido de internet.



"Se permite que ciertos grupos poblaciones accedan a internet que, sin ello, no tendrían acceso", dijo el delegado de la Procuraduría al indicar que no se permite el bloqueo de acceso a la totalidad de internet pues, si la persona tiene datos, puede hacerlo y el zero rating ayudaría a reducir la brecha digital.



Además, dijo el Ministerio Público, la posibilidad de realizar perfiles de usuarios para determinar estos planes no sería contrario a la ley porque la labor está mediada por el deber de protección de datos.

'El usuario puede elegir': Gobierno

Ministra de las TIC, Sandra Urrutia Foto: MinTIC

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sandra Urrutia, dijo a la Corte Constitucional que el servicio de internet es muy importante para modernizar los servicios sociales y consolidar la economía, así como optimizar procesos educativos y de emprendimiento.



"Desde el punto de visto del Gobierno no vemos un inconveniente en la aplicación de la norma", dijo al estimar que, en su criterio, la ley le da la facultad, más no la obligación, de crear estos planes de zero rating, siempre que se respeten los derechos de los usuarios.



La ministra Urrutia dijo que tampoco se está vulnerando la libertad de expresión ni de los datos personales porque el usuario tiene la capacidad de decidir entre las ofertas que existen por los operadores y está prohibido bloquear el acceso de los usuarios a los contenidos.



"El usuario puede elegir entre las diferentes ofertas el plan que más se acompasa a sus necesidades de consumo", dijo Urrutia al citar cifras de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones que dicen que el 76 por ciento de los usuarios acceden al internet por la vía prepago.



"El costo promedio (de recarga) por usuario al mes de 10.000 pesos y, los que pagamos servicios postpago, que no solamente estamos pagando internet sino que empaquetamos con voz y telefonía fija, estamos pagando en promedio por usuario 28.000 pesos. Los valores que se pagan por el servicio son una sumas muy cómodas en donde el usuario entra a elegir dentro del gran numero de planes que tienen las empresas", dijo.



La Ministra dijo que de 45 planes postpago, 23 tienen zero rating y, de los 143 planes prepago, 72 tienen la modalidad tarifa cero. "Es el usuario a quien le corresponde escoger", señaló.

El usuario puede elegir entre las diferentes ofertas el plan que más se acompasa a sus necesidades de consumo: Gobierno

Según el Gobierno, si no se hacen planes de zero rating se estaría afectando el acceso y la productividad pues, por esa vía, se han desarrollado emprendimientos.



"Los usuarios en Colombia usamos el internet para informarnos pero también para el consumo de redes sociales y no hay que verlo como algo negativo", señaló.



"Se está conociendo al usuario y atendiendo a las necesidades se está dando esta respuesta (...) El zero rating es una herramienta novedosa (para promocionar el internet)", agregó.

Lo que dicen los operadores

Héctor Riveros Serrato Foto: Leonardo Vargas. Prensa Senado

Héctor Riveros, como representante de Colombia Móvil S.A., señaló que la ley permite que "los prestadores de servicio de internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación".



Riveros indicó que todos los riesgos que se advierten sobre los usuarios están prohibidos en la legislación colombiana pues en la misma ley está prohibido la afectación de la neutralidad de la red.



"Está prohibido afectar contenidos, discriminar por contenidos, está prohibido restringir el derecho de cualquier usuario de internet", señaló.



Riveros además dijo que en ninguna parte se está autorizando que la identificación de perfiles de usuarios se haga sin proteger los datos de los usuarios, sino que, al contrario, ese proceso debe hacerse "con la garantía de los derechos constitucionales que están implicados en el caso y en el marco de las leyes que protegen los datos sensibles de todas las personas".

