La Corte Constitucional acaba de ordenarle al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

que suspenda de manera inmediata la comercialización de productos químicos agropecuarios que tengan el componente activo clorpirifós (CPF).



Al estudiar una tutela y ordenar la protección de los niños, niñas y adolescentes, el alto tribunal le dio seis meses a la entidad para eliminar de manera definitiva el uso de esta sustancia.



Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la Sala se pronunció sobre una tutela que presentó el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado quien indicó que esta sustancia fue prohibida en Estados Unidos desde diciembre de 2016 por riesgos a la salud y su toxicidad y que este se usa en Colombia para usar tanto en cultivos como en el levante y el engorde de animales.



La Corte revisó los estudios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), según los cuales la exposición a CPF incide en el desarrollo de enfermedades como cáncer, diabetes o párkinson.



Además, dice la decisión, puede producir accidentes cerebrovasculares, parálisis respiratoria e, incluso, la muerte.

En ese sentido, la Corte Constitucional indicó que la exposición de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes a este plaguicida “presenta resultados adversos en el desarrollo neurológico (…) (cambios en la morfología cerebral, retrasos en las funciones cognitivas y motoras, déficit de atención y temblores). Esto porque los NNA absorben rápidamente la molécula y esto impacta en su crecimiento y desarrollo”



"La Corte cuenta con un alto estándar para concluir que la exposición al CPF genera afectaciones a la salud y la vida humana, principalmente, en los NNA. Por lo anterior, es necesario que la Corte adopte medidas encaminadas a proteger a los ciudadanos de los riesgos que genera el uso de este pesticida", dice la decisión.



En ese sentido, la Corte dijo que el ICA, que debe velar porque el sector funcione en condiciones adecuadas, ni siquiera evaluó el riesgo para la salud y la vida que, eventualmente, podría recaer sobre la población colombiana por el uso de esta sustancia.



Pero sí desestimó los argumentos del accionante bajo la idea de que se trataba de apreciaciones subjetivas.



"La respuesta regulatoria adoptada por las autoridades competentes no se ha actualizado a los nuevos estándares internacionales, sino que se limita a continuar tramitando los registros de plaguicidas químicos de uso agrícola bajo los reglamentos existentes. Estos admiten el CPF como una sustancia tolerable y no altamente tóxica. Es decir, el ICA se guía por los conceptos toxicológicos y ambientales que expiden el INS y la ANLA bajo los estándares del Manual Técnico de la CAN, sin consultar lo que se ha decidido en otros escenarios, como la UE y los Estados Unidos y en clara omisión de la evidencia científica sobre la materia", dice el fallo.



Por eso, la Corte dijo que continuar con el uso del CPF tendría como consecuencia que otros países se abstengan de importar productos colombianos por no ajustarse a sus estándares, lo que impactaría negativamente en la actividad agrícola, cuya promoción también se encuentra a cargo del ICA.



Así, el alto tribunal aplicó el principio de precaución en salud y concedió la protección de los derechos de los niños y niñas. En este sentido, ordenó al ICA que suspenda la comercialización del CPF y que adopte las medidas necesarias para eliminar definitivamente el uso de este pesticida.



Igualmente, el fallo le ordenó al Ministerio de Salud que acompañe al ICA en el cumplimiento de las órdenes y solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que vigilen el cumplimiento de esta sentencia.

