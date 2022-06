El próximo 7 de agosto Gustavo Petro se posesionará como presidente tras haber sido elegido este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales, y además de llegar con el discurso de unión que ha sostenido desde su victoria, también lo hace con uno de sus alfiles en líos judiciales y aún alejada de la campaña.



Se trata de la electa senadora Piedad Córdoba.



La excongresista ha estado alejada de la campaña en los últimos días por instrucción del mismo Petro.

Piedad Córdoba en declaraciones a la prensa antes de la elección al Senado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Aún no es claro el papel que cumplirá Córdoba como congresista electa del partido del presidente electo y cómo quedaron sus relaciones con Petro.



De hecho llama la atención que en sus redes sociales no ha hecho ningún pronunciamiento tras los resultados de la segunda vuelta. su última publicación es del 11 de junio.



Analistas consultados señalan que el 20 de junio cuando asuma Córdoba en su curul será clave para saber qué papel cumplirá en el legislativo frente a las propuesta de Petro y si la relación de la electa congresista y el presidente electo superó las últimas diferencias.



El 21 de abril el entonces candidato Gustavo Petro le solicitó a Córdoba suspender actividades en su campaña hasta que resuelva "las sindicaciones jurídicas que se le hacen".



En ese momento Córdoba aparecía con señalamientos sobre su cercanía con Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, y con el manejo que hizo de la liberación de secuestrados por las Farc, entre otros.



En contra de Córdoba hay una indagación preliminar en la Corte Suprema por presuntos nexos con la antigua guerrilla de las Farc.



En este caso se han escuchado testimonios que tendrían que ver con las declaraciones que dio Andrés Vásquez, un exasesor suyo, quien dijo que Córdoba sería alias Teodora y que retrasó deliberadamente la posibilidad de liberación de secuestrados como Ingrid Betancourt.



La Corte ha escuchado el testimonio de Betancourt, de Álvaro Uribe, del senador Iván Cepeda, del periodista Daniel Samper Pizano, y del excomandante del Bloque Sur de las Farc, Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, entre otras personas. Se había citado la declaración de la misma Córdoba pero ella no asistió a la cita en la Corte.



Además, en el expediente se aportó el pasado 13 de enero un informe de Policía Judicial que detalla todos los dispositivos electrónicos incautados en operaciones militares y judicializados por la Fiscalía, entre ellos los elementos encontrados en la operación Sodoma, en la que fue abatido Víctor Julio Rojas, alias Mono Jojoy, entre el 22 y 23 de septiembre de 2010.



Por ahora, la Corte continúa evaluando los elementos recogidos hasta el momento para determinar si abre una investigación formal contra la senadora electa o archiva este proceso.

