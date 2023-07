La defensa de la senadora Piedad Córdoba Ruiz, investigada por presuntos nexos con las Farc y con el detenido empresario Álex Saab, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revoque la elección de la magistrada Cristina Lombana Velásquez de la Sala de Instrucción, quien es la que adelanta la indagación previa en su contra.



La petición está en trámite en la Sala Plena de la Corte Suprema y busca, en concreto, la declaratoria de insubsistencia de la jurista bajo el argumento de que Lombana, quien era funcionaria y militar y de la Justicia Penal Militar cuando fue elegida, y tiene una pensión de invalidez del Ejército Nacional.



Lombana ya no tiene la condición de militar y en 2020 la Sala Plena de la Corte archivó una actuación administrativa que se inició en su contra y en que la que se pedía analizar si su rol de militar le impedía ejercer sus funciones en la Corte.



La exsenadora Córdoba explicó así su petición: "La Magistrada ha solicitado 100 % de incapacidad laboral, por ello se pidió la revocatoria directa de su designación. Como no se ha resuelto nada, solicitamos la declaración de insubsistente".



La exsenadora precisó que no hace la petición por cuenta de los padecimientos de salud que ha tenido Lombana, incluido un cáncer de seno.



"No reconozco a la magistrada como mi juez legítima, pero no por sus padecimientos, sino por su comprobado sesgo político", dijo Córdoba quien enfrenta un proceso judicial que recoge 14 denuncias en su contra y varias compulsas de copias que venían de la Fiscalía desde 2010.



Córdoba está citada a versión libre este viernes 28 de julio.

