Este martes se conocieron nuevos detalles sobre las presuntas relaciones de la exsenadora Piedad Córdoba, quien este año fue nuevamente elegida para ese cargo, con empresarios y políticos de Venezuela.



(Lea también: Piedad Córdoba: así se ha movido indagación en su contra en Corte Suprema)



Estas revelaciones, hechas por Caracol Radio, se conocen en medio de la indagación preliminar que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de la exsenadora.



Puntualmente, el noticiero radial presentó apartes de la declaración que Ricardo Montenegro, exasesor de Córdoba, le entregó a la magistrada Cristina Lombana, quien tiene a su cargo el caso.



(Más notas: Corte también viajó a España por testimonio en caso de Piedad Córdoba)

De acuerdo con videos publicados por Vanessa de la Torre, periodista de Caracol Radio, Montenegro afirmó que Córdoba no era tan cercana al expresidente venezolano Hugo Chávez, como se ha dicho desde hace años, sino que la verdadera cercanía era la que tenía el hoy candidato presidencial Gustavo Petro.



"Ella tenía cercanía con organizaciones de mujeres, personas afro y de colombianos en Venezuela. Pero según lo que yo pudiera atestiguar, no una relación cercana con el expresidente Chávez. Es más, en lo que yo sé y Piedad afirmaba era que quien realmente era cercano era el señor Gustavo Petro", señaló en su declaración.



Añadió que entre mediados del 2007 y 2010 Córdoba trató de acercarse más a Venezuela "porque su propósito ya no era solo ser una líder liberal, su rol era acercarse más a la izquierda latinoamericana y necesitaba racionalmente ser reconocida por el presidente Chávez para tener una opción presidenciánl que era lo que ella buscaba", declaró.



(Más notas: Corte también viajó a España por testimonio en caso de Piedad Córdoba)



El exasesor refirió también que aunque Córdoba no ha sido, es o será "una pobre viejecita", hablando de recursos económicos, "también es cierto que para ese momento ella no tenía una consolidación económica fuerte para poder competir contra las maquinarias y los grupos económicos que apoyaban a otras personas".



Con ese preámbulo, Montenegro señaló que con el grupo de colombianos en Venezuela ella conoció a Carlos Battistini, de quien, dijo, se volvió amiga cercana.



"Carlos Battistini creía en el proyecto político de Piedad Córdoba y que ella podía ser la primera mujer presidenta de Colombia. En esa medida Carlos Battistini le apostó a Piedad, obviamente había un interés económico detrás, pero además por amistad Carlos Battistini comenzó a ayudar a sufragar algunos de los gastos de la exsenadora dentro de Venezuela inicialmente ", señaló.



Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, Piedad Córdoba se refirió a las filtraciones en su proceso: "A raíz de filtración tendenciosa y selectiva a medios de información de diligencias reservadas de @CorteSupremaJ por parte de mi inquisidora la Coronel Lombana de proceso en mi contra de más de 14 años, entablaremos las acciones judiciales pertinentes. Exijo plenas garantías", señaló.

justicia@eltiempo.com