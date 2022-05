El panorama jurídico para Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de Piedad Córdoba, sigue enredado luego de que la Corte Suprema, que estudia su extradición, rechazó una tutela que había presentado la exsenadora contra ese trámite.



En febrero de este año Álvaro Córdoba Ruiz fue capturado junto con Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena, los tres son pedidos en extradición por una corte del Distrito Sur de Nueva York, que los señala de ser apoyo logístico para las disidencias de 'Gentil Duarte' en el sur del país, y de estar involucrados en tráfico de cocaína y armas, delitos vinculados a carteles mexicanos.



Según los registros de la rama judicial, el pasado 28 de abril Piedad Córdoba presentó una tutela contra la Presidencia de la República y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que está pendiente de dar su concepto sobre el pedido de extradición del hombre.



Sin embargo, su tutela no llegó muy lejos, pues estos mismos registros consignan que el 29 de abril, es decir un día después, su recurso fue inadmitido.



Luego, el 5 de mayo el expediente ingresó al despacho del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, de la Sala de Casación Civil, informando que se notificó el auto de inadmisión del 29 de abril y hasta la fecha no se había recibido ninguna manifestación de la parte demandante.



Así las cosas, el siguiente registro, del 9 de mayo, señala que la tutela fue rechazada. "Se rechaza la acción de tutela de la referencia, como quiera que el memoralista no subsanó lo requerido mediante proveido de 29 de abril (...) de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, según el cual si no se corrige la solicitud podrá ser rechazada de plano", consigna la decisión.



Ese mismo día se notificó la decisión y se ordenó también archivar este proceso, no sin antes advertir la Corte que este rechazo no impide que vuelva a presentarse una nueva tutela.

