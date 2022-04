En la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sigue avanzando la indagación preliminar contra la electa senadora Piedad Córdoba, a fin de determinar si hay mérito para abrirle una investigación formal.



(Lea también: Los nuevos testimonios que escuchará la Corte en caso contra Piedad Córdoba).



Aunque la Corte no ha revelado muchos detalles al respecto, algunos de los testimonios que se pidieron en el caso tendrían que ver con las declaraciones que dio Andrés Vásquez, un exasesor suyo, quien dijo que la excongresista sería alias Teodora, que tuvo un vínculo con la exguerrilla de las Farc, y que retrasó deliberadamente la posibilidad de liberación Ingrid Betancourt, cuando estuvo secuestrada.



(Más notas: Ingrid Betancourt tras declarar en la Corte: 'La verdad se va a saber').

De hecho, en febrero, luego de dar su testimonio por cuatro horas ante la Sala de Instrucción, Betancourt manifestó públicamente que cree que la excongresista sí tiene responsabilidad en en relación con retrasos de liberaciones.



"Para mí sí, pero si no es el caso, puede ser una excelente noticia. Le contesté a la magistrada y no quisiera decir nada que pudiera invalidar mi intervención", manifestó en ese momento.



Y añadió: "La verdad se va a saber, eso es lo que estamos esperando las víctimas, que haya claridad sobre estos eventos. Solamente tenemos una parte de la información, que es lo que se ha filtrado a los medios".



(Le recomendamos: Piedad Córdoba responde a acusaciones de ‘farcpolítica’ y relación con Saab).



Además de la candidata presidencial, la Corte también recibió la declaración del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Además, el 14 y 16 de marzo estuvo escuchando otros testimonios que pidió, el del senador Iván Cepeda, el periodista Daniel Samper Pizano, y el exguerrillero de las Farc, excomandante del Bloque Sur, Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez.



(Le puede interesar: ¿Versión de exasesor de Córdoba podría reabrir caso de computador de Reyes?).



También fueron citados en esas fechas la defensora de derechos humanos Olga Amparo Sánchez, Ricardo Montenegro Vásquez, exasesor de Córdoba, el general en retiro de la Policía Juan Carlos Buitrago, el director de cine Lisandro Duque Naranjo, y Nilton Fernando Polanco Lasso.



El pasado 11 de febrero la Sala de Instrucción había citado a la misma Piedad Córdoba para que diera su declaración, pero ella no asistió.



Así las cosas, la Corte continúa evaluando los elementos recogidos hasta el momento para determinar el paso a seguir en este proceso.

justicia@eltiempo.com