Piden tumbar norma que impone a beneficiarios de laudos impuesto nuevo

En manos de la Corte Constitucional está definir la suerte de una demanda contra un artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que creó un impuesto especial para las personas a quienes se ordena pagar dineros por cuenta de un laudo arbitral de contenido económico.



El artículo 130 del PND creó una contribución especial que será pagada por la persona natural o jurídica en cuyo favor se ordene el pago de más de 73 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), equivalentes actualmente a 60'452.468 de pesos. La norma establece que la contribución es del 2 % del total del valor que se ordena pagar en favor de alguien, y, en todo caso, no podrá ser mayor a 1.000 SMMLV.

Esta contribución especial, establece el PND, irá al funcionamiento de la Rama Judicial y la modernización de la justicia, y no cobija a laudos internacionales.



Sin embargo, un ciudadano demandó esta norma ante la Corte al considerar que viola la igualdad, puesto que ese impuesto especial no se le cobra a las personas que optan por resolver sus procesos en la justicia ordinaria pero sí a quienes acuden a un tribunal de arbitramento.



"La norma solo grava a los usuarios de la justicia arbitral, sin que exista una razón constitucional suficiente que justifique el cobro del tributo únicamente a estos sujetos, y en consecuencia, tal distinción implica una discriminación", dice el demandante.



El ciudadano agregó que el hecho de que alguien elija un mecanismo jurisdiccional como los tribunales de arbitramento en lugar de la justicia ordinaria no es un aspecto que por sí solo denote la capacidad contributiva de las persona, por lo que no podría servir como justificación o base para establecer el tipo de justicia que debe ser gravado con impuestos.



Ante esta demanda la Procuraduría ya le envió su concepto a la Corte y le pidió que declare inexequible, es decir que tumbe, el artículo 130 del PND que creó este nuevo impuesto.

Para el Ministero Público el impuesto creado efectivamente viola el principio de igualdad porque "implica un tratamiento desigual entre quienes acuden a la justicia ordinaria y aquellos que lo hacen ante la justicia arbitral al gravar exclusivamente a los segundos, a pesar de que en ambos casos los sujetos pueden ser beneficiarios de una decisión que ordene el pago de un valor económico".



El órgano de control agrega que si bien la justicia ordinaria y la arbitral tienen características muy diferentes, los sujetos que acuden a cada justicia son similares. Así, dice la Procuraduría a la Corte, "a pesar de que los sujetos que acceden a la justicia son los mismo, y podrían obtener por cualquier mecanismo un resultado favorable a sus intereses económicos -que cumpla con las características del artículo acusado- solo aquellos que resultan favorecidos mediante un laudo arbitral están obligados a pagar la contribución especial".



Para la Procuraduría, en conclusión, la distinción entre usuarios de la justicia ordinaria y de tribunales de arbitramento no tiene ninguna justificación válida o razonable.



Y dijo que si bien los recursos que se pretenden recaudar son para apoyar el funcionamiento de la Rama Judicial, la igualdad tiene una importancia mayor que la finalidad de recaudar recursos, "pues se trata de un derecho fundamental y principio del ordenamiento jurídico, mientras que el recaudo es instrumental pues se hace para cumplir los fines del Estado".

Así, aunque el impuesto podría resultar aceptable desde el punto de vista tributario, no lo es desde el punto de vista de la igualdad.

