Con ocasión al Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro que se conmemora cada 28 de septiembre, organizaciones no gubernamentales realizarán este miércoles marchas en el país pidiendo medidas para enfrentar las barreras a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).



Los eventos se dan siete meses después de que la Corte Constitucional permitió el aborto sin condiciones hasta la semana 24 de gestación, y a partir de allí en tres causales. Laura Castro González, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las organizaciones que integran Causa Justa, se refirió a los avances y los retos de ese fallo.

Manifestó que persisten distintas barreras para que las mujeres puedan acceder al procedimiento, entre ellas, el desconocimiento de la ley, fallas en la prestación del servicio o exigencias adicionales, incluso señaló que algunas personas creen que la sentencia de la Corte no es obligatoria.



A pesar de las dificultades, destacó que se están generando mayores rutas y procesos internos en las EPS para garantizar el derecho al aborto, lo cual no quiere decir que se haya eliminado el uso de la objeción de conciencia para no practicarlo.



En cuanto a los retos, la coordinadora de la Mesa por la Vida señaló que uno de los más importantes es dejar atrás las barreras para que todas las personas que deciden una IVE puedan acceder a ella de manera oportuna, segura y sin barreras.



En ese sentido, Ana Cristina González, médica y vocera de Causa Justa, ya había hablado de la necesidad de tomar nuevas medidas que garanticen los derechos de las mujeres a la IVE.



“Las reglas y los límites ya están fijados por la Corte, queda ahora formular una política integral que permita abordar el aborto en el marco de una gama más amplia de servicios y de una mirada comprensiva que incluya educación sexual integral, garantía de anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia, y asesoría posaborto”, dijo González tras señalar que no necesariamente sería mediante una ley y que podrían lograr avances con una actualización sanitaria. “En todo caso, una ley puede incrementar la seguridad y la implementación del fallo de la Corte”, añadió.

A su turno, María de los Ángeles Ríos, de la Red Nacional de Mujeres, afirmó que el Legislativo tiene una deuda con las mujeres y lleva 30 años sin legislar “con una norma que permita el aborto seguro” y elimine las barreras que se mantienen.



Profamilia señaló que después del fallo de la Corte Constitucional ha observado, a través de su IPS, “un aumento del 18 por ciento en el número de procedimientos legales y seguros; también, que el 94 por ciento de los abortos se realizan en las primeras semanas de gestación. Esto evidencia que cuando las mujeres y personas gestantes cuentan con una jurisprudencia enfocada en sus derechos y no en la penalización y la cárcel, pueden acceder al servicio de manera oportuna, evitando el aumento de su edad gestacional”.



El viceministro de Salud, Jaime Urrego, dijo en un foro en el Congreso que la creación de una política pública es una prioridad para el Gobierno.



“Esto debe articularse con la reforma de la salud. Tenemos un bloqueo en el comportamiento de uno de los actores del sistema actual que son las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) que no están cumpliendo con esta tarea”, dijo.



En la Corte Constitucional avanza el trámite de una nueva demanda que presentó la abogada Natalia Bernal, que busca prohibir toda practica abortiva en Colombia. Este nuevo recurso se presentó en contra del artículo 122 del Código Penal, que tipifica el aborto, salvo en los parámetros ya señalados, pero también en contra de otros delitos que hoy existen, buscando que el alto tribunal señale que también pueden ser cometidos contra el nasciturus.



Igualmente, pide que el delito de aborto sin consentimiento se amplíe a quien haga “un parto prematuro” y que se entienda como delito causar daño a un feto por cualquier medio, incluido el aborto.

