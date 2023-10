Piden al Consejo de Estado estudiar tutela por terna de fiscal conformadas por mujeres

El Consejo de Estado tendrá que resolver una tutela en la que se pide tumbar la terna para fiscal conformada por tres mujeres, presentada por el presidente Gustavo Petro.



La acción fue elevada por el magistrado de la Corte Suprema, Gerardo Botero Zuluaga, quien pide que se incluya un hombre para garantizar la equidad de género.

La terna, que fue presentada ante la Corte el pasado 2 de agosto, estaba conformada por las abogadas Amparo Cerón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra.



Sin embargo, a finales de septiembre el presidente Petro tomó la decisión de sacar de la terna a Amparo Cerón e incluir a Luz Adriana Camargo Garzón, por lo que ahora también está en estudio si Cerón debió renunciar o el jefe de Estado tenía toda la libertad de hacer las modificaciones en la terna.

Carta Petro cambio de terna para fiscal Foto: EL TIEMPO

En la acción, el magistrado pone de presente que el pasado 14 de septiembre en sesión ordinaria, la Sala plena de la Corte Suprema de Justicia, “se ocupó de resolver el derecho de petición” que presentó un ciudadano en la que le solicitaba devolver la terna.



En ese momento, el peticionario hizo la solicitud al considerar que “violaba el derecho a la igualdad y equidad de género, en tanto la misma estaba integrada única y exclusivamente por personas del sexo femenino, excluyendo con ella a las del sexo masculino”.

Luz Camargo Garzón, la nueva ficha en terna para Fiscal General, tras la salida de Amparo Cerón. Foto: Archivo particular

“En dicha sesión manifesté con toda claridad y contundencia, que avalaba y estaba de acuerdo con la petición presentada por el ya mencionado ciudadano, en tanto consideraba que en efecto, se incurrió por parte del señor presidente de la República, en una flagrante y ostensible violación no solo de nuestro ordenamiento jurídico ( la constitución y la ley), sino además, de normativas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que protegen y salvaguardan la equidad e igualdad de género”, señala el documento.



Además, el magistrado indicó que en esa misma intervención manifestó, "que como potencial elector que soy del próximo (a) Fiscal General de la Nación, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, consideraba que se me estaba violando mi derecho al voto, en tanto no se me estaba permitiendo escoger entre los distintos géneros existentes"



De acuerdo con el togada, lista integrada por solo mujeres "limitaba mi posibilidad de escoger entre la diversidad de géneros, para finalmente direccionar la elección en forma obligatoria e inexorable en una persona del sexo femenino".

