Piden a la Corte exonerar a los hombres trans del servicio militar

El grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario interpuso una demanda ante la Corte Constitucional en la que pide tumbar un artículo de la Ley 1861 del 2017, la cual reglamentó el reclutamiento de hombres para las Fuerzas Armadas.

El punto polémico es el artículo 11, el cual asegura que “todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista de primera o segunda clase a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad y hasta el día en que cumpla 50 años de edad”.



A juicio de las demandantes, la palabra “varón” vulnera el derecho a la dignidad humana, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, ya que deja por fuera a los hombres transgénero, lo que hace que no tengan un procedimiento específico para regular su situación militar.



Así, le solicitaron a la Corte que reinterprete la reglamentación de reclutamiento para que incluya tanto a los hombres transgénero como a los cisgénero (los que se identifican con el sexo con el que nacieron). También le pidieron al alto tribunal que señale el procedimiento que la población trans debe seguir para definir su situación militar, y que le solicite al Ejército que adopte protocolos para que tramiten su libreta “con el consecuente respeto de su dignidad”.

En un concepto enviado a la Corte, el centro de pensamiento Dejusticia le pidió que exonere a los hombres transgénero del servicio militar, teniendo en cuenta la vulnerabilidad y discriminación estructural que sufren. El centro de pensamiento propone que se les dé la libreta militar sin tener que prestar el servicio.



Dejusticia afirma que el panorama de los hombres trans es inseguro debido a que aunque necesitan la tarjeta militar para poder acceder a un trabajo o protegerse de requisas o batidas, no pueden acceder a este documento a través de la prestación del servicio militar obligatorio.



“Debido a la hipermasculinización y violencia que reina en estos espacios, la dignidad y la vida de los hombres trans correría peligro. Solo cuando exista un protocolo y un procedimiento especial para recibir hombres trans en las filas del Ejército podrá hablarse de la posibilidad de que tanto hombres trans como cisgénero presten servicio militar”, asegura la organización.



Dejusticia dice que como hoy no tienen un protocolo para obtener la tarjeta, “quedan relegados a la informalidad laboral, arbitrariedad de las autoridades y precariedad socioeconómica”.



La Procuraduría, por su parte, le dijo a la Corte que no debería estudiar la demanda pues, a su juicio, la palabra “varón” de la ley de reclutamiento también incluye a los hombres trans. Asegura que la jurisprudencia de la Corte hace que, hoy, las leyes no impidan que “los hombres transgénero accedan, en condiciones de igualdad frente a los hombres cisgénero, a la obtención de su libertad militar”.



JUSTICIA