La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó una indagación preliminar en contra del senador Roy Barreras que se inició por unas manifestaciones que hizo en una de las reuniones del Pacto Histórico que fue grabada y divulgada en los denominados 'Petrovideos'.



El alto tribunal concluyó que “la ilicitud en la obtención del video que sustenta la denuncia, a causa de la intromisión en el entorno social revestido de la prerrogativa a la intimidad donde se desarrolló la reunión en la que participó el aforado”.



La decisión dice que la grabación de la reunión no fue consentida por quienes participaron en la reunión e, incluso, desconocían la existencia de dicho registro.



“En ese sentido, se trata de una intromisión en un espacio restringido donde captó, en audio y video, un espectro de comunicación entre varias personas en el marco de una reunión reservada”.



“Se desconoce la persona que grabó la reunión pues el video fue publicado en un medio periodístico que, bajo el amparo de reserva de la fuente, no está llamado a develar el origen de la información. Tampoco se conoce de autoridad competente que hubiera dispuesto la grabación de la conversación ni que se trate de la preconstitución de prueba por parte de un tercero víctima de una posible conducta delictiva”, agrega el fallo.



Según la Sala de Instrucción, la ilicitud en la obtención del video impide continuar la investigación y por eso archivó la denuncia presentada por la señora Socorro Oliveros de Hernández el 12 de junio pasado.



Esto, porque en uno de los videos Barreras dice que Supergiros apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro en primera vuelta y que, incluso, aportaría hasta 500 millones de pesos para la segunda. La denuncia decía que supuestamente a la campaña habría entado aportes dinerarios no declarados.



Mauricio Pava, defensor de Barreras, le dijo a EL TIEMPO que su cliente reconoció su voz y se presentó ante la Corte, en donde "precisó que nunca tuvo injerencia en conseguir aportes, en manejos financieros o asuntos administrativos de la campaña. Su papel fue político”.

