Las razones de magistrado que dijo que 'Petrovideo' era prueba ilegal

El pasado 4 de junio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la indagación que adelantaba al senador Gustavo Petro Urrego por un video en el que se le ve recibiendo una millonaria suma de dinero, de parte de su excolaborador Juan Carlos Montes, en octubre de 2005.



En dicha decisión, la Sala de Instrucción, por mayoría, dijo que los hechos no solo ya prescribieron sino que lo que allí se aprecia no era delito y "que el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo origen lícito".



EL TIEMPO tuvo acceso al salvamento de voto que presentó el magistrado Misael Rodríguez quien también pedía el archivo del caso pero bajo razones diferentes.

El magistrado Rodríguez, en un salvamento de voto de 50 páginas, dijo que en su criterio el vídeo en sí mismo era ilegal y por ello no se podía entrar a analizar lo que allí se apreciaba como optó por hacerlo la Sala mayoritaria.



"Ese documento audiovisual, que ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación, constituye una prueba ilícita y, por lo tanto, nula de pleno derecho, por lo que no podía cimentarse una investigación penal con base en él", dijo Rodríguez para quien no se podía ignorar la violación al derecho a la intimidad de Petro.



"Ese video, como se explicó, fue grabado de manera atentatoria de los derechos fundamentales del imputado, luego cualquier tipo de esfuerzo investigativo que lo tome como punto de partida sería el producto de una fuente informativa ilícita y conllevaría, de manera necesaria, a la práctica de nuevas pruebas ilícitas que, según el mandato constitucional del artículo 29, serían nulas de pleno derecho", agregó.



"No comparto la interpretación de la Sala según la cual el video obtiene su licitud por ser una grabación de una conversación de la que Juan Carlos Montes hacía parte y que, en consecuencia, se trata de una apertura del derecho a la intimidad del imputado frente a la persona con la que conversaba", dijo Rodríguez.



El magistrado Rodríguez señaló en su salvamento de voto que la denuncia que presentó el abogado Abelardo de la Espriella, asegurando que el dinero venía del narcotráficante Daniel 'El Loco' Barrera, sí ameritaba en un estudio de fondo. Estudio que, en todo caso, arroja que esos hechos denunciados por el abogado, no existieron.



"La versión dada a las autoridades por De la Espriella Otero tiene una credibilidad baja y existen razones suficientes en el expediente para decretar un auto inhibitorio basado en la inexistencia de la conducta denunciada", dijo Rodríguez.



La diferencia entre esta postura y la de Sala mayoritaria es que esta última optó por dar respuesta a todos los presuntos delitos que fueron sugeridos por el denunciante, para decir al final que no había delito. Para Rodríguez, esto, simplemente, no era necesario.



"Resulta incomprensible que la mayoría sostenga, simultáneamente, que los hechos

denunciados por De la Espriella Otero no hayan podido ocurrir, por cuanto según él se trata de eventos acaecidos en 2009 y dentro de un contexto electoral específico con protagonistas determinados, para posteriormente examinar uno a uno los delitos denunciados y las agravantes aducidas por él, en un escenario fáctico que, a todas luces, no ocurrió", dijo Rodríguez.



"La declaración de inexistencia de unos hechos no sólo es suficiente para proferir un auto inhibitorio, sino que proceder a una respuesta tipo por tipo sobre hechos inexistentes es una forma confusa de administrar justicia que no puede sino redundar en análisis vacuos e intrascendentes sobre por qué hechos que no han ocurrido, que llanamente no son, no encuadran en una descripción legal abstracta", agregó.



A pesar de estas diferencias de criterios jurídicos, tanto el magistrado Rodríguez como sus otros colegas de la Sala de Instrucción coinciden en que no hubo delito alguno por parte del senador Gustavo Petro.

