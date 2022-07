La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó, este miércoles 6 de julio, que se inhibió de abrir una investigación penal contra el presidente electo Gustavo Petro Urrego por la presunta financiación irregular de la campaña que hizo cuando se lanzó a la presidencia en 2018.

A juicio de la Sala de Instrucción, explican, si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la correspondiente credencial, "no es menos cierto que el investigado, a la fecha, no ha renunciado a su cargo, por lo cual su juez natural sigue siendo hasta el momento la Corte Suprema de Justicia".



Explicaron que no hay evidencias que prueben que "las Sociedades Monómeros S.A, Ecofertil S.A, Sociedad Portuaria Monómeros Colombia, y la Fundación Monómeros para el Mejoramiento de la Calidad de Vida, de origen extranjero, hayan realizado aportes a la campaña presidencial de 2018 del investigado".



Añadieron que la denuncia se fundó en "conjeturas personales y en lo que transmitieron medios de comunicación".

Tras no hallar materialización de algún delito y ratificar competencia para pronunciarse por su actual fuero de senador, la @CorteSupremaJ se inhibe de abrir investigación contra el electo Presidente @PetroGustavo por financiación de campaña del 2018. Ver: https://t.co/mXN6x26YzX — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) July 7, 2022

Por último, concluyeron que "no se configuró el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, u otra conducta punible".