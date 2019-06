¿Por qué pese a saqueo a Lyons le ha ido tan bien con la justicia?

En mayo del 2017 la Fiscalía General aseguró que le imputaría 20 delitos al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons por su vinculación con varios casos de corrupción en ese departamento relacionados con la contratación pagada con recursos de regalías, así como el fraude con los falsos pacientes de hemofilia.

En su momento el entonces Fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que Lyons era señalado de concertarse con terceros para defraudar el erario de los cordobeses, además de seis casos de interés indebido en la celebración de contratos, seis delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cinco peculados por apropiación que superaban los 10.000 millones de pesos, y falsedad en documento público y privado.



Pese a ese prontuario corrupto, dos años después el exgobernador Lyons tiene una condena de tan solo 5 años y tres meses de prisión que logró a través de un preacuerdo con la Fiscalía General, pena que fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la negociación de Lyons con el ente acusador.



En ese preacuerdo la Fiscalía pidió que a cambio de que Lyons aceptara el delito de concierto para delinquir se le impusiera la pena más baja. En la negociación, además, no se contempló la posibilidad de condicionar el beneficio que recibió Lyons a cambio de una reparación al erario. Esa fue la razón por la que la Corte Suprema de Justicia negó un recurso de la Contraloría General en el que pedía que se le obligara a Lyons a devolver lo que le usurpó al departamento de Córdoba. Esa decisión ha generado polémica.



Por otro lado, Lyons consiguió un principio de oportunidad por los delitos de celebración de contratos sin cumplir requisitos legales y peculado por apropiación por los que no será investigado mientras se le mantenga ese beneficio jurídico que pactó con la Fiscalía General, a cambio de ser testigo contra la clase política de Córdoba que hizo parte de su red corrupta. Eso significa que en ese caso -en el que se encontró que Lyons cobrara al menos un 30 por ciento de comisión a cambio de asignar varios contratos que se pagaban con las regalías- no habrá ninguna actuación de la justicia contra él.



En ese proceso se estimó que el exgobernador debía devolver unos 4.000 millones de pesos por el desfalco de los recursos públicos, pese a que en su momento la misma Fiscalía señaló que el incremento de su patrimonio habría sido de casi 9.000 millones de pesos, y a que la Contraloría General señaló que esa reparación era irrisoria.



Mientras no está claro cuánto ha entregado Lyons para reparar, en marzo del 2018 la Fiscalía General incautó 12 inmuebles y una sociedad que estaban vinculados al entorno familiar de Lyons. Esas propiedades fueron avaluadas en 18.500 millones de pesos, y habrían sido conseguidos con actos de corrupción en Córdoba.



El argumento de la Contraloría consistió en que el detrimento que ha generado Lyons es mucho mayor de lo que fue obligado a devolver en el principio de oportunidad.

De hecho, la Contraloría asegura que tiene 20 investigaciones fiscales contra Lyons por un detrimento de más de 107.623 millones de pesos y que buscará que ese daño al erario sea reparado por las vías de los procesos fiscales.



Más de la mitad de ese detrimento, según las cuentas de la Contraloría General, se dio por el escándalo del 'Cartel de la hemofilia' en Córdoba, una red que se inventaba pacientes de esta enfermedad de alto costo para cobrar recursos de la salud. Por ese hecho no hay ningún proceso penal contra Lyons. La Procuraduría General, que ya lo inhabilitó en diciembre del 2018 por 15 años para ejercer cargos públicos por la corrupción con las regalías, por ahora desarrolla un juicio disciplinario contra el exgobernador por los falsos pacientes de hemofilia.

A Lyons lo condenaron en febrero del 2018 y desde esa época la Corte Suprema de Justicia aseguró que iniciaría los trámites para que sea extraditado por Estados Unidos a Colombia. Sin embargo, el exgobernador sigue en ese país, libre, como testigo protegido de las autoridades norteamericanas porque se comprometió a colaborar en los procesos del denominado 'cartel de la Toga', y en otros que se desarrollan contra políticos.



Lyons, de 39 años, llegó a Estados Unidos en el 2017, días antes de que en Colombia se iniciara en su contra el proceso por la corrupción con regalías. En esa época sus abogados argumentaron que el exgobernador estaba en Miami porque su esposa tenía un embarazo de alto riesgo, por lo que necesitaba cuidados especiales en el extranjero.



Pero Lyons nunca volvió y en su camino se cruzaron Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, dos de los protagonistas del denominado 'cartel de la Toga'. Fue entonces cuando Lyons comenzó a colaborar con las autoridades norteamericanas y colombianas, afirmando que el abogado Pinilla y el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno le estaban exigiendo una suma de 100 millones de pesos a cambio de entregarle información privilegiada de los procesos que se le seguían en Colombia por corrupción.



Ese hecho llevó a destapar una red de corrupción que se gestó al interior de la Corte Suprema de Justicia, en la que estaban involucrados Moreno y Pinilla, ya que se conocieron unas grabaciones en las que los dos le contaban a Lyons que había varios casos de investigados por el alto tribunal a quienes ellos habían favorecido a cambio de sumas de dinero, con la ayuda de exmagistrados como Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo.



En ese caso Lyons testificó contra Moreno y Pinilla, hechos por los que fueron estraditados a Estados Unidos. Lyons también ha testificado contra el exgobernador de Córdoba Edwin Besaile, a quien señaló de recibir dineros del 'Cartel de la Hemofilia', hechos por los que Besaile fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia. En ese mismo caso Lyons ha señalado también al exsenador Musa Besaile.



Con esos testimonios que le han mantenido sus beneficios jurídicos, y en su calidad de testigo protegido en Estados Unidos, aún no está claro cuándo volverá a Colombia para responder por la corrupción que protagonizó en Córdoba cuando fue gobernador.



