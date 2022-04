En un fallo de 26 páginas, revelado por EL TIEMPO, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento del ministro de Defensa Diego Molano y ordenó al presidente Iván Duque que al hacer una nueva designación se cumpla con la ley de cuotas.



La Sala de Decisión resolvió una demanda de nulidad electoral que advertía que el nombramiento de Molano llevaba al incumplimiento de la ley de cuotas al no garantizar que al menos un 30 por ciento de los Ministerios estuvieran dirigidos por mujeres, pues sólo el 27.7 por ciento de la composición del gabinete ministerial era ocupado por mujeres.

Según la demanda, para el 6 de febrero de 2021 cuando el presidente Iván Duque nombró a Molano 5 de los 18 ministerios del gabinete estaban en cabeza de mujeres.



Para la Sala de Decisión era clave definir cuantas mujeres se requerían tener nombradas para cumplir la norma pues para los demandantes se necesitaban seis ministerios y para el Gobierno se requerían cinco.

Tener a cinco mujeres como ministras, al momento de nombrar a Molano da una cifra de participación femenina de 5.4 y se tenía que definir si esa cifra se aproximaba a cinco o a seis cargos.



El Tribunal concluyó que aunque no hay un criterio unificado sobre el tema “el resultado matemático del 30 por ciento de los 18 ministerios, 5.4, deberá ser aproximado al número entero siguiente, esto es, al número 6, pues esta aproximación aplica la norma a favor del grupo discriminado”.



En otra decisión del mismo Tribunal de noviembre del año pasado, los magistrados aproximaron el cálculo a cinco y salvaron el nombramiento del ahora exministro de Cultura Pedro Felipe Buitrago.

Efectos de la decisión

Fuentes del gobierno nacional señalaron que la decisión será apelada por lo que al no estar en firme, el ministro Molano no tendrá que salir del cargo.



El presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Rodrigo Mazabel, confirmó que ante la presentación del recurso anunciado por el gobierno, la decisión no se podrá aplicar sino hasta después de que se pronuncie el Consejo de Estado.



Añadió que ese Tribunal es muy rápido en tomar sus decisiones por lo que se espera que la revisión se de a conocer en un par de meses. Y añadió que si la decisión de llega a conocer cuando haya terminado el gobierno y se mantiene, quedará como un llamado de atención a los gobiernos para que se garantice el cumplimiento de la norma.



Indicó que además es legítimo que incluso el gobierno, que en su defensa al momento de responder la demanda dijo que ya había seis mujeres en ministerios, vuelva a nombrar al ministro Molano en su cargo ante esa nueva realidad que si cumpliría la ley de cuotas.

