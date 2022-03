Martha Sepúlveda luchó contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le diagnosticaron 2018, una enfermedad grave, degenerativa e incurable, y con el sistema de salud que primero le autorizó un procedimiento de eutanasia, como era su deseo en agosto de 2021, y luego la revocó, tres meses después, cuando salió un reportaje sobre su caso y cuando ya la Corte Constitucional había eliminado el requisito de ser un paciente terminal para acceder a este procedimiento. Ahora su caso se convirtió en un nuevo foco del debate sobre la eutanasia en Colombia.



La Corte Constitucional seleccionó para estudio la tutela que tuvo que interponer para que le fuera finalmente aplicada la eutanasia en enero de este año, asunto que permitiría hacer un pronunciamiento sobre las barreras impuestas a los pacientes.



EL TIEMPO habló con Lucas Correa, director de investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), quien representó a Sepúlveda y quien llama la atención sobre que el criterio de ser paciente terminal sigue vigente en la resolución del Ministerio de Salud sobre el tema.



La Corte seleccionó la tutela a pesar de que Martha ya falleció, ¿qué puede pasar?



Va a tener la oportunidad de valorar la vulneración de derechos que sucedió en su caso, ya no para proteger los de ella, sino los de otras personas que en el futuro puedan encontrarse en la misma situación. Le señalamos a la Corte que es necesario aclarar y profundizar sobre una línea jurisprudencial, volver sobre lo que ya decidió, porque a pesar de que ya se tomó la decisión sobre la enfermedad terminal, las barreras siguen existiendo.



¿De qué hablamos?



Desde 1997 y hasta julio de 2021 se exigió tener una enfermedad en estado terminal para acceder a la eutanasia. Lo exigía la jurisprudencia de la Corte y la reglamentación del Ministerio de Salud. Eso significaba tener un diagnóstico con una expectativa de vida entre 0 y seis meses. La Corte lo eliminó en julio de 2021 pero, a pesar de que no es un requisito, el sistema de salud lo sigue exigiendo.



¿Por qué?



Porque el Ministerio de Salud se niega a modificar la resolución 971 del 7 de julio de 2021 que lo sigue exigiendo. Lo que la negligencia o falta de acción del Ministerio ha generado, es que el sistema de salud tenga dos normas contradictorias: la sentencia C-233 de 2021 que elimina el requisito y la resolución 971 de 2021, norma reglamentaria, que lo sigue exigiendo. La jurisprudencia de la Corte es norma superior, pero las resoluciones del Ministerio son las que guían el quehacer cotidiano del sistema.



Esa resolución fija las reglas para tramitar las solicitudes para acceder al procedimiento y para que funcione el Comité para hacer Efectivo el Derecho a Morir con Dignidad a través de la Eutanasia. ¿No se entendería que esta ya no aplica?



Hay clínicas que están bien asesoradas y que saben que deben aplicar directamente la sentencia e inaplican la resolución 971, pero hay otras que no. Es una incoherencia que les permite a las clínicas que quieren vulnerar los derechos de las personas y entorpecer el acceso al derecho a morir dignamente, bajo el argumento de que la resolución habla de enfermedad terminal.

¿Qué hay detrás de este documento?



La resolución existe porque el Ministerio de Salud tenía que crear el mecanismo de registro de las solicitudes de eutanasia y sale el 7 de julio de 2021. Días después (el 23 de julio) la Corte elimina la enfermedad terminal (como requisito) y entonces a los 15 días ya está desactualizada. Si el Ministro y su equipo fueran personas diligentes ya la habrían reformado porque es evidente que es contraria a la sentencia y al fallo T-414 de 2021 sobre el caso de Yolanda Chaparro (una paciente con ELA quien también emprendió una lucha judicial para acceder a la eutanasia).



Esa resolución es la segunda reglamentación sobre eutanasia en Colombia, en reemplazo de la 1216 de 2015. ¿Por qué reglamentó el Ministerio en ese año? Porque así lo obligó la Corte Constitucional en el 2014. Y en el 2017 (sentencia T-423 de 2017) la Corte se da cuenta que en Colombia solamente se registraban las eutanasias practicadas y le dice al Ministerio que debe registrar desde el mismo momento en que el ciudadano hace la solicitud. El Ministro omite cumplir las órdenes, nosotros interponemos un incidente de desacato y, luego de ocho meses, ad portas de una detención, se expide la resolución 971 de 2021.



¿Le han pedido al Ministerio el ajuste?



Sí, lo pedimos el 14 de octubre de 2021 (ya se conocía el fallo definitivo). Y recibimos respuesta negativa el 4 de noviembre de 2021 diciendo que estaban en el proceso de pedir aclaración de la sentencia y señalando que desde 1997 le han dicho al Congreso que es este el que debe regular. Se va por la tangente.



¿Qué efectos tiene esto en la práctica?



Tenemos dos casos actuales, posteriores a Martha, en donde les dijeron a los pacientes que no, porque no tenían una enfermedad terminal y la resolución lo exige. No puedo hablar con detalle pero en uno, la eutanasia fue negada en las primeras semanas de enero, tuvimos que tutelar, el juez nos da la razón y obliga a la clínica a aplicar la sentencia en vez de la resolución y la clínica impugnó.



Eso significó que la persona tuvo que esperar 20 días hábiles más hasta que un tribunal nos dio nuevamente la razón y la eutanasia se practicara. Tuvo que esperar casi dos meses en total cuando esto debió suceder en unos 11 días, contratar abogados y estar sometido al dolor y al sufrimiento por la incompetencia del Ministro y de su equipo. Peor aún, es mala fe.



Es decir, ¿usted cree que es tema deliberado?



Es una acción deliberada de seguir interponiendo barreras, de incumplir las órdenes judiciales, no es que no lo sepan, porque lo saben, se lo hemos pedido por escrito y ahora la Corte selecciona el caso de Martha. Es una acción decidida, deliberada y planificada de seguir interponiendo barreras para impedir que los colombianos puedan acceder al derecho a morir dignamente.



Cuéntenos de los dos casos nuevos...



Tienen una enfermedad grave, están sometidos a dolores y sufrimientos que consideran incompatibles con su cotidianidad. Uno es en Antioquia y otro en el Valle del Cauca. Dos clínicas privadas negaron el procedimiento.



¿Ya recibieron la eutanasia?



Uno sí y otro no.



¿Qué otras barreras hay?



Unas sobre trámites administrativos en donde las personas radican las solicitudes y las Eps no les dan trámite en los tiempos en que deberían hacerlo. Hay otra con la posibilidad de que la familia brinde apoyo para manifestar el consentimiento pues si una persona no ha firmado un documento de voluntad anticipada, no puede hacer lo que se denomina la mejor interpretación de la voluntad. Y otra tiene que ver con el uso de la objeción de conciencia.



No. La Corte le ha pedido al legislativo desde 1997 que reglamente de manera integral el derecho a morir dignamente y eso no ha sucedido. El Congreso no lo ha hecho porque no quiere, porque está controlado por la derecha, influenciado por la Iglesia Católica y las Cristianas y Evangélicas, cuyo objetivo es obstaculizar los derechos. No se necesita. Hoy en día más de 202 personas han accedido a la eutanasia de manera legal, siguiendo el procedimiento fijado por el Ministerio en la reglamentación. El legislativo ya perdió su oportunidad.



Ahora, existen representantes a la Cámara que cada tanto salen con una ley de eutanasia, lo cual se ha convertido en una estrategia política. Un representante o un senador presentan una norma y sale en las noticias y a los 15 días se hunde y vuelve a salir la noticia. Esas noticias llevan sucediendo desde hace décadas. Eso genera más daño que beneficios porque la gente, cuando lee la noticia de que se 'hunde el proyecto de ley de eutanasia', piensa que no tiene derecho a la eutanasia cuando sí lo tiene. Sería muy interesante tener una ley, pero eso no ha pasado y no va a pasar probablemente en el futuro cercano. Y los derechos de los ciudadanos no pueden esperar y no tienen que esperar, las personas hoy día pueden ejercer su derecho a morir dignamente.



Ahora, sí los congresistas están tan preocupados por la eutanasia y les interesa tanto, ¿por qué no están haciendo debate de control político al Ministro de Salud? ¿Por qué no están presionándolo para que modifique la resolución 971? Lo que hay aquí es un show mediático, un show electoral. Presentan un proyecto de ley sobre un tema que los hace parecer pro eutanasia, pero en la práctica no están dispuesto a hacer más que eso por el tema.



¿Tiene impacto la cartilla de la Iglesia Católica en contra de la eutanasia?



Yo creo que no tiene impacto. Yo califico la cartilla de la Iglesia Católica como patadas de ahogado porque la eutanasia en Colombia tiene una favorabilidad superior al 70 por ciento, es casi el único tema de agenda liberal que tiene tal cantidad de aceptación, y esa aceptación está en los mismos creyentes, los que profesan la fe católica, cristiana, cualquiera sea ella, pero que se enfrentan al fin de sus días. Eso es lo que nos mostró el caso de Martha, una mujer creyente, devota que hace su propia interpretación del evangelio y que dice 'Dios es un padre amoroso, que no quiere que sus hijos sufran, acceder a la eutanasia no es un pecado'.



Aquí lo que hay son patadas de ahogado de unos curas de la jerarquía católica, encumbrados en sus palacios arzobispales, separados y alejados de las personas que son creyentes y que buscan en la religión, en la fe, en la espiritualidad, confort, esperanza. Es lo que yo denomino el abismo pastoral: la distancia enorme al creyente de a pie que vive en la fe y de los jerarcas que reproducen discursos anti derechos. El derecho a morir dignamente lo que brinda son opciones pero no obligaciones, nadie está obligado a acceder a la eutanasia o a cuidados paliativos.

