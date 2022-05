"La pesca deportiva es una actividad que vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal, y por tanto, debe excluirse del ordenamiento jurídico”, de esta forma la Sala Plena de la Corte Constitucional prohibió esa práctica en Colombia al tumbar el aval que para la misma tenían tres normas de 1979, 1989 y 1990.



(Lea: Corte prohibe pesca deportiva en Colombia por considerarla maltrato animal

Imagen de referencia)



Al estudiar una demanda presentada por Gabriel Andrés Suárez Gómez, la Sala Plena dijo que esta actividad que está pensada con fines recreativos vulnera por un lado el principio de precaución.

Dicho principio dice que, ante la ausencia de certeza científica en torno a un daño o su magnitud, la toma de decisiones debe inclinarse hacia la protección del medio ambiente cuando haya elementos que permitan indicar o evidenciar que hay un riesgo real de afectarlo.



“En esa medida, aunque no es posible definir con certeza absoluta las consecuencias nocivas de la pesca deportiva, en términos de los principios de protección y bienestar animal ni el impacto y deterioro de los recursos hidrobiológicos, pero sí existe información científica relevante que exige evitar impactos nocivos en estos seres y su entorno, debe preferirse la exclusión de la actividad cuando existen elementos que preliminarmente permitan evidenciar el riesgo de que se produzca un daño al ambiente resulta necesaria la intervención del Estado a efectos de evitar su degradación", señaló la Sala Plena.



(Lea: Aida Merlano ante la Corte Suprema: 'me fugué de la injusticia de mi país')



Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Corte dijo además que el Estado tiene un mandato de protección a los animales que “se desprende del principio de constitución ecológica, la función social de la propiedad y la dignidad humana. Y señaló que, en ese contexto, el Legislador y la Corte han considerado a los animales como seres sintientes”.



Eso sí, la Corte dijo que aunque “no existe consenso acerca de si los peces son seres sintientes”, la decisión que procedía tomar era tumbar ese aval a la pesca deportiva y concluyó que el fin recreativo de la misma es “contraria a la prohibición de maltrato animal derivada de los mandatos de protección al medio ambiente y no tiene sustento en las excepciones al maltrato animal avaladas constitucionalmente por razones religiosas, alimentarias, culturales o científicas”.



(Le puede interesar: Pacto Histórico y Alianza Verde: rechazan tutela contra lista en Bolívar)



El fallo empezará a regir en un año.

Respuesta de la Autoridad de Pesca

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que regula la materia, dijo que está a la espera de que se emita la sentencia para evaluar los alcances.



“En todo caso, considera importante mencionar que dicho fallo no tiene efectos inmediatos y, por consiguiente, el día de hoy la pesca deporta se encuentra permitida en el país”, señaló en un breve comunicado.



Algunos expertos cuestionaron la decisión al indicar que de la pesca deportiva dependen pobladores en regiones como en Bahía Solano, Chocó.



(Lea: ¿En qué va estudio de la reforma a la justicia en la Corte Constitucional?)



El profesor de Cambio Climático y Salud Ambiental Camilo Prieto dijo que, además, esta actividad no es homologable a la caza deportiva, “la cual mata animales que ni siquiera son aptos para consumo”.

3. Estoy favor de la protección de la biodiversidad y del cuidado del equilibro de la vida y también estoy a favor de buscar alternativas sostenibles para las comunidades olvidadas e invisibles de colombianos. La pesca deportiva puede ser regulada por la @AUNAPColombia — Camilo Prieto (@CamiloPrietoVal) May 3, 2022

Lo que decía el Ministerio de Ambiente

En el debate, el Ministerio de Ambiente le había dicho a la Corte Constitucional que la pesca deportiva “tiene una mayor importancia en Colombia en cuanto a su contribución al desarrollo socio-económico de las zonas donde se practica, toda vez que genera ingresos y empleos directos e indirectos”.



“Se podría considerar que las pesquerías recreativas son biológicamente sostenibles si se evita el cambio irreversible en las poblaciones de peces explotadas y además se conservan la estructura y función ecológica de los hábitats acuáticos, lo cual se puede obtener bajo un reglamento expedido por el Gobierno, pero para esto es necesario mantener la clasificación de la pesca que se encuentra en las normas demandadas”, dijo el Gobierno.



(Lea: Armando Benedetti: Corte Suprema le archiva indagación por Odebrecht)



Igualmente, señalaba que el mejor escenario era que el Estado impusiera las sanciones legales y además exigiera la reparación de los daños causados, a aquellos que practican la pesca deportiva que no acojan el ordenamiento pesquero establecido para esta finalidad de pesca.



Y advirtió que según el Código de Conducta para la Pesca Responsable aprobado en

1995 en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), "es necesario resaltar el deber en cabeza de los usuarios de los recursos acuáticos vivos de preservar los ecosistemas acuáticos y que además, el derecho a pescar conlleva a una obligación de hacerlo de una manera responsable para asegurar la protección y gestión eficaz de los recursos acuáticos vivos".



(Lea: Corte prohibe pesca deportiva en Colombia por considerarla maltrato animal)

Para el Ministerio de Ambiente, además, los impactos sobre las especies capturadas eran desconocidos y se debía "ir más allá de la emisión de un permiso de pesca deportiva, requiriéndose de investigación ecológica básica y aplicada de la pesca recreativa sobre especies silvestres, en la que se identifiquen vacíos de conocimiento sobre sus impactos para determinar las implicaciones en cuanto a la gestión necesaria para una pesca recreativa sostenible".

El reglamento existente

Por su parte, la Procuraduría había pedido a la Corte no emitir pronunciamiento alguno al estimar que la demanda no cumplía con los requisitos necesarios pero, en todo caso, en concepto enviado a la Corte dijo que la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca adoptó en 2012 un código de conducta para la pesca deportiva responsable que indica, entre otros, que se debían utilizar anzuelos que se enganchen lo más cerca posible a la boca del pez “con el fin de que se puedan retirar rápidamente y causarles el menor daño”.



Ese documento dice que no está permitida la captura dirigida a especies que se encuentren en veda o categorizados en el Libro Rojo de peces marinos y de peces dulceaucuíolas que estén amenazadas, entre otros.



(Lea: El debate que podría hacerle una nueva cirugía a la Corte Suprema)



“Es claro que el acto no tuvo en cuenta en su demanda que la pesca deportiva es una disciplina con reglas establecidas por organizaciones especializadas, una actividad regulada por una autoridad pública en Colombia para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y una opción de sustento para cientos de habitantes”, dijo la Procuraduría.

Los salvamentos y alcaraciones de voto

Facebook Twitter Linkedin

Posesión de la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger, como la nueva presidenta de la sala plena de la Corte Constitucional. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

La magistrada Cristina Pardo salvó su voto al indicar que la protección animal de la decisión mayoritaria “termina concediendo mayor protección a la vida animal que a la vida de los seres humanos concebidos no nacidos, aun en el caso de aquellos con un período de gestación cercano a las 24 semanas (en referencia al aval de la Corte al aborto hasta esa semanas)”.



Según la jurista, esto “contradice el principio constitucional de dignidad humana, entendido este como el reconocimiento de la particular eminencia de la condición humana y de su radical diferencia con el resto de seres y del mundo de las cosas”.



(Lea: ¿Choque de trenes? Polémico fallo acorta plazos para resolver casaciones)



“No se puede disponer fútilmente de la vida animal ni causar lesión corporal innecesaria. En cambio, frente al no nacido, el evidente maltrato físico que supone un aborto se torna irrelevante y se permite disponer de la vida humana sin aducir razón alguna hasta la semana 24 de gestación”, agregó.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar apoyó la decisión mayoritaria, pero aclaró su voto para decir que si bien se deben garantizar los derechos de los animales como seres sintientes, lo mismo debe pasar "en toda su extensión los derechos del ser humano que está por nacer; lo contrario, se traduce en un desconocimiento de valores trascendentales del ordenamiento constitucional”.



La magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado aclaró su voto para señalar la necesidad de que la Corte profundice en la relación entre dignidad humana y el estatuto y la protección de los animales.



(Lea: EPM debe reparar a víctimas de daños por la construcción de Hidroituango)



“En efecto, la protección de estos seres vivos en nuestro ordenamiento surge no sólo de un reconocimiento derivado del cuidado del ambiente y de la fauna, sino del deber humano de evitar el sufrimiento de los seres sintientes como parte de una posición reflexiva y racional, producto de la dignidad humana. Esa postura intermedia es la consecuencia de que nuestro ordenamiento no sea completamente antropocéntrico, pero tampoco defienda la idea de que los animales tienen derechos”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

José Fernando Reyes, magistrado Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

El magistrado José Fernando Reyes también aclaró para indicar que el fallo pudo ir más allá.



“Era imperioso delimitar qué se entiende por pesca deportiva, esto es, dónde se hace, en qué condiciones y quiénes lo hacen, con sus efectos adversos al ecosistema marino, continuidad de ciclos de vida, procesos ecosistémicos, responsabilidad ambiental”, dijo al estimar que, en su criterio, “los peces son seres sintientes por lo que no deben ser objeto de maltrato y se deben adoptar medidas de protección”.



(Lea: 'Otoniel': Consejo de Estado frena su extradición mientras estudia tutela)



Y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo aclaró su voto para decir que acompaña el fallo pero que, el análisis no debió hacerse en términos análogos a los de la caza deportiva, esto es, a partir de la prohibición del maltrato animal, por tratarse de actividades que no resultan equiparables.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia