La Corte Constitucional hizo una dura advertencia a las empresas del país al indicar que las personas trans deben ser respetadas y llamadas por el nombre que eligieron y con el cual se identifican, sin que se les pueda exigir para ello el cambio formal de sus documentos de identidad, ya que eso es un acto de discriminación.



La decisión conocida por EL TIEMPO indica que el goce efectivo de los derechos de las personas trans no "está supeditado a un estándar de 'tránsito de un género a otro' mediante cirugías, ni tampoco a la modificación de su nombre en los documentos de identidad".

Según la Corte, hacer esa exigencia, "constituiría un condicionamiento contrario a la Constitución, porque supondría una imposición de la manera cómo deben expresar su identidad de género para acceder a las garantías que se derivan de dicho derecho".



El pronunciamiento se hizo a la ahora de estudiar una tutela que presentó Mara Paola Pérez Méndez, una mujer trans, en contra el restaurante Artisano Experiencias Gastronómicas y en contra de Leidy Johana Avendaño Isaza, en su calidad de jefa de planta de la empresa, por haber sido víctima de actos discriminatorios.



Según la tutela, su empleadora dio la orden "de que yo sea llamada por mis compañeros por el nombre con el que no me siento identificada, prohibirme ingresar a zonas de la empresa, hacer comentarios burlescos respecto a mi e imponerme una carga laboral desmesurada frente a la impuesta a mis compañeros".



Ante sus reclamos, su jefe le habría dicho: tú te llamas así porque eres un hombre". Según le dijo Mara Paola a la Corte, ademas, esta le asignaba labores que requerían fuerza física, le cambió las horas laborales y le prohibió el acceso a ciertas áreas. Al final renunció.



En respuesta a la Corte, Adolfo Gómez Navas, representante legal de Artisano, dijo que no conocía la renuncia de esta persona, a quien se refirió con su nombre de nacimiento (como hombre), y no por el que representa su identidad de género, porque es el registrado en su cédula de ciudadanía y en ningún momento notificó su cambio de nombre.



"No conocemos ningún acto de discriminación, porque no existieron, para nosotros los argumentos de esta persona se basan en procedimientos generales de la empresa hechos a nivel colectivo, ninguna actuación independiente de esta persona”, dijo.



"Yo me puedo referir es a Feyder, porque yo no tengo ninguna notificación legal ni formal de que haya cambiado la denominación de Feyder por Mara Paola, ósea que legalmente en mi empresa todo lo que hay se refiere a un señor que se llama Feyder", agregó el apoderado.

La identidad de las personas trans

Bandera trans

La Corte Constitucional indicó que las personas trans tienen derecho a modificar o corregir su nombre y el marcador de género o “sexo” de los documentos de identificación mediante un procedimiento expedito.



Y que, "en todo caso, se aclara que el goce efectivo del derecho a la identidad de género de las personas trans no está supeditado a que lleven a cabo dicho proceso".



Además, expresó que según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Estados deben garantizar la posibilidad de “rectificar” los documentos de identificación con el propósito de adecuarlos a la identidad de género autopercibida y que se debe garantizar el derecho de las personas trans a tener un trato digno acorde a la identidad de género autopercibida.



Para esto, precisó la Corte, basta con su manifestación sobre cómo se autoperciben para que, "en consecuencia, las otras personas, la sociedad y el Estado le trate y se refiera a ella conforme con dicha identidad".

La protección de las personas trans en el trabajo

No solo tienen derecho a que sean llamadas por el nombre que sí las identifica, sino que deben poder usar el uniforme que exprese su identidad de género FACEBOOK

Así, la Corte Constitucional dijo en su sentencia que las personas trans tienen derecho, en el marco laboral, a:



1. "Ser nombradas según su nombre identitario, aun cuando no hayan realizado el trámite para modificarlo formalmente en sus documentos de identidad. Ello por cuanto, el derecho a la identidad de género incluye la garantía de que las personas sean llamadas por nombre identitario, que constituye una expresión de la individualidad y autoconcepción".



2. "Usar el uniforme que exprese su identidad de género, sin imponer obstáculos sobre el particular ni exigir como prerrequisito para ello la modificación del sexo”registrado en el documento de identificación".



3. "En el caso de las mujeres trans, explica la Corte, se debe "inaplicar la exigencia del cumplimiento de requisito del servicio militar obligatorio para ser contratada, aun cuando no se haya llevado a cabo la modificación en su documento de identidad y en este se indique que el sexo es masculino".

El caso de Mara Paola

"El nombre forma parte de la expresión social que tiene desde su autoconcepción como mujer trans y, en consecuencia, le permite fijar su individualidad": Corte FACEBOOK

Al revisar el caso y tener como prueba indiciaria los pantallazos de WhatsApp, la Corte Constitucional acreditó que la empresa Artisano vulneró el derecho al goce efectivo a la identidad de género de Mara Paola, "al haberla llamado por el nombre registrado en su documento de identidad, y no por el identitario".



"Ello por cuanto, el nombre forma parte de la expresión social que tiene desde su autoconcepción como mujer trans y, en consecuencia, le permite fijar su individualidad", dijo la Corte.



La Sala indicó que el si bien la empresa dijo que Mara Paola no se había expresado con ese nombre, la Jefa directa en comunicaciones por WhatsApp "sí se refirió a ella mediante el nombre identitario" y se tuvo en las pruebas que hubo discusiones sobre los requisitos para el cambio de documentos.



No obstante, el discriminatorio señalado por Mara Paola tiene que ver con la manera cómo la llamaban, más no con una pretensión de que se modificara el nombre en los documentos legales.



"En ese sentido, se insiste, llamar a una persona trans por el nombre de su documento de identidad y no por aquel que expresa su identidad es un acto discriminatorio que vulnera su derecho a la identidad de género", precisó.

La Corte aplicó "la presunción de discriminación porque (la empresa) no desvirtuó la ocurrencia del hecho en ninguno de los momentos procesales en los que se le procuraron las garantías constitucionales para ejercer su derecho al debido proceso".



Lo anterior por que se abstuvieron a contestar la tutela y a dar respuesta al requerimiento de las pruebas que hizo la Corte. "En todo caso, teniendo en cuenta que ella continúa trabajando en Artisano y que con ocasión del trámite en instancia de la acción de tutela se generaron reuniones al interior de la empresa sobre el asunto, se advierte que tuvo conocimiento de la misma desde la notificación correspondiente que realizó el juzgado de instancia", dijo la Corte.



La Sala indicó que, en consecuencia, se vulneraron los derechos a la identidad de género, a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad de Mara Paola, durante su estancia en la empresa, por actos que sucedieron, no solo de forma directa con su jefa inmediata y en privado, sino en público y en presencia de sus compañeros de trabajo.

Artisano deberá pedirle perdón a Mara Paola

En la tutela, la Corte Constitucional ordenó a Artisano a que presente excusas a Mara Paola por haberle exigido el cambio formal en sus documentos de identidad para ser llamada por su nombre identitario, así como por la presunta imposición de una carga de trabajo diferencial con respecto a las otras personas que trabajaban en Artisano.



En ese acto deben participar Hermann Adolfo Gómez Navas, representante legal de Artisano, y la señora Leidy Johana Avendaño Isaza y debe llevarse a cabo en las instalaciones de Artisano frente a las y los empleados de la empresa.



Además, Gómez y Avendaño deberán realizar los cursos “Violencias Basadas en Edad, Género y Diversidad” y “Derechos Humanos y Empresas” de la Defensoría del Pueblo, "con el propósito de que tengan una formación que les permita comprender su deber de garantizar el derecho a la identidad de género en las relaciones laborales".



Además, la empresa tiene que actualizar el “Protocolo para la Prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Empresa Artisano Experiencias Gastronómicas SAS”, incluyendo un acápite dirigido a prevenir actos discriminatorios en el ámbito laboral para las personas trans, así como, determinar la ruta de protección de sus derechos y garantías.



Finalmente, la Corte le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura para que "elaboren cursos de capacitación con destino a los servidores judiciales en la ruta de los contenidos desarrollados en este proveído".

