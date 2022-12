Linda* sufrió de una meningitis al nacer que la dejó con una discapacidad múltiples que le impide movilizarse por sus propios medios y darse a entender. Su madre, con dos hijas más y una nieta, tuvieron que desplazarse de Barrancabermeja a Bogotá en 2004 por cuenta de la violencia de los paramilitares y, en su condición de víctima, en 2010 obtuvo un subsidio para una casa.



Con el dinero, la señora Gabriela* pudo adquirir un apartamento en el conjunto residencial Vista del Río II, un proyecto de vivienda de interés social que fue ofertado por una constructora que dijo desde 2012 que iba a tener adaptaciones para personas en situación de discapacidad.

Pero la primera no se cumplió. Aunque en agosto de 2013 recibió un apartamento en el primer puso de una de las torres del conjunto, su ingreso no tiene rampa, sino unas escaleras en cemento, sin baranda alguna. Gabriela* se quejó, pidió que le asignaran uno en la torre que sí tenía rampa, pero nada pasó y, desde entonces, empezó un pleito.



Primero, en 2016, la Secretaría de Hábitat le ordenó a la Constructora Calle 26 que adecuara la copropiedad e hiciera obras de acceso y luego, en mayo de 2017, revocó esa ordena diciendo que por la inclinación del terreno era imposible hacer rampas y para septiembre de ese año, ya no hizo más por que la sociedad que ofertó el proyecto fue liquidada.



Una tutela entonces se convirtió en la última esperanza para Gabriela y su hija linda que necesita ayuda de los vecinos para poder movilizarse desde su casa gasta la portería y quien cubre sus gastos con el pago que recibe en un programa del Distrito y cuya pareja, un vendedor ambulante, falleció en diciembre de 2021.

Ya había un fallo anterior por un caso similar

Conjunto Residencial Vistas del Río II Foto: Corte Constitucional

Entre sus muchos argumentos estaba que no sabía si las órdenes que dictó la Corte Constitucional el año pasado, por otra tutela presentada por uno de sus vecinos, la podían beneficiar. Se trata de una sentencia de 2021 que analizó el caso de un señor en silla de ruedas que, como Linda, tampoco podía movilizarse y que falleció antes de conocer que había ganado la batalla judicial.



Esa decisión le ordenó a la Secretaría de Hábitat de Bogotá que en dos meses hiciera un estudio técnico para determinar qué medidas se podían tomar para las personas en situación de discapacidad que habitan el conjunto, darlo a conocer y coordinar una solución definitiva que debía estar lista en cuatro meses, al tiempo que se le ordenó a la entidad iniciar los “procesos judiciales o administrativos a que haya lugar con el fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios que actuaron en el proceso administrativo adelantado contra la sociedad Promotora Calle Veintiséis S.A”.



La Corte remitió el caso a la Procuraduría y a la Contraloría para que investiguen lo necesario y se le ordenó igualmente a la Superintendencia de Notariado y Registro que capacitara a los curadores urbanos para que revisen, a la hora de aprobar un proyecto, si este cumple con las normas aplicables en materia de accesibilidad para personas en condición de discapacidad.

Se deberá tomar medidas para que Linda se traslade

Pero, a pesar de las órdenes dictadas en la decisión de septiembre de 2021, la situación no cambió para los vecinos del conjunto residencial y el caso de Linda* y su mamá Gabriela* llegó también a la Corte Constitucional.



En decisión conocida por EL TIEMPO, la Sala determinó que la Secretaría de Hábitat de Bogotá vulneró los derechos a la vida digna, a la igualdad y a la libertad de locomoción de la joven porque no hizo ninguna investigación administrativa tal.



La Corte reprochó que la Secretaría hubiera revocado en 2017 la orden de hacer rampas y de simplemente no hacer nada más con la liquidación de la sociedad lo cual, dice el fallo, “dejando a los residentes y propietarios en un estado de indefensión”.



“Las funciones de inspección, vigilancia y control asignadas a las alcaldías municipales, en este caso a la Secretaría de Hábitat de Bogotá, obligaban a dicha entidad pública a iniciar una investigación administrativa en contra de la constructora por la deficiencias advertidas (barreras físicas que impiden la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad), con el fin de conminarla a realizar los ajustes razonables y necesarios para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico y, en este sentido, garantizar los derechos de los propietarios y residentes a una vivienda en condiciones dignas”.

Por esa razón, en esta ocasión, la Corte le dio 5 días hábiles a la Secretaría de Hábitat de Bogotá para que se comunique con Gabriela* y coordine con ella una salida a su situación que puede ser, dice el fallo, vincular a la mujer a su hija a un nuevo programa de vivienda ofertado por dicha institución o por alguna de sus entidades adscritas o vinculadas, “que les permita acceder a un inmueble apto para garantizar la accesibilidad y la libre locomoción de una persona en condición de discapacidad y que sea acorde con sus condiciones socio económicas”.



La decisión dice que, si no se toma la primera opción, se deberá asesorar a Gabriela* para que reciba un subsidio de arrendamiento para que se traslade “a otro inmueble que cumpla con la normatividad dispuesta para las personas con discapacidad y que corresponda a sus mismas condiciones socioeconómicas”.



“En esta hipótesis, dicho subsidio deberá ser otorgado hasta que la accionante y su hija puedan acceder sin barreras ni obstáculos al apartamento de su propiedad en el conjunto residencial Vistas del Río II, en cumplimiento de la sentencia T-333 de 2021, o se ubiquen de manera permanente en otro inmueble, circunstancia en la cual la Secretaría deberá asesorar a la demandante, para efectos de que la nueva solución de vivienda pueda financiarse con su vivienda actual", dice el fallo.



"En todo caso, la Secretaría Distrital de Hábitat y la accionante podrán llegar a otro acuerdo, siempre que el mismo tenga la finalidad de garantizar los derechos fundamentales transgredidos”, agregó la Corte.

