Autoridades militares, las únicas que pueden dar permisos sobre armas

Al revisar una demanda contra un decreto de 1993 que establece las normas y requisitos para poder tener o portar amas, la Corte Constitucional estableció que las autoridades militares son las únicas que tienen la competencia para expedir estos permisos y suspenderlos.



El alto tribunal hizo este pronunciamiento porque recibió una demanda que pedía tumbar los artículos 32 y 41 de dicho decreto. Esas normas aseguran que la competencia exclusiva para dar permisos sobre armas, municiones y explosivos la tienen los jefes del departamento del Control de Comercio de Armas de las 35 unidades militares que hay en el país.



Ese decreto fue demandado porque, a juicio de los ciudadanos que presentaron el recurso, había un vacío que dejó por fuera a los alcaldes y gobernadores para poder expedir también esos permisos o para quitarlos, pues según la norma no pueden hacerlo de forma autónoma sino que deben hacer esas solicitudes a las autoridades militares para que sean ellas las que decidan.



A juicio de los demandantes, el hecho de que fueran las autoridades militares las únicas facultadas para dar esos permisos o quitarlos hacía que se vulnerara la supremacía del “poder civil sobre el militar, la democracia participativa y la autonomía de las entidades territoriales”. También afirmaron que darle esa responsabilidad solo a la Fuerza Pública les reconocía “un privilegio irrazonable” desde el punto de vista constitucional.



Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Corte Constitucional señaló que en este caso no hay una omisión legislativa ya que esa facultad de decidir sobre los permisos de armas no es esencial para que los alcaldes y gobernadores puedan diseñar y ejecutar sus programas de gobierno en materia de seguridad y mantenimiento del orden público en sus territorios.

La competencia solicitada

“La competencia solicitada por los accionantes no resulta esencial para el mantenimiento del orden público en las regiones y municipios. De modo que no estar facultado para tal fin, no vulnera el principio de autonomía de las entidades territoriales en la medida en que los planes de gobierno en esta materia se diseñan teniendo en cuenta sus competencias constitucionales y legales”, expresó el alto tribunal.



Tampoco se viola el derecho a la participación ciudadana, dijo la Corte, porque esos planes de gobierno sobre seguridad pueden exponerse ante la ciudadanía.



El debate

Ante la Corte hubo varios conceptos sobre si se debía extender a las autoridades locales la posibilidad de conceder y quitar permisos sobre armas.



Uno de ellos fue del Ministerio de Defensa, que le dijo a la corporación judicial que debía mantenerles esa facultad solo a las autoridades militares, debido a que no consideraba conveniente dejar esa decisión “al capricho de los alcaldes”, pues “en muchas ocasiones se encuentran amenazados por los grupos al margen de la ley” y, por lo tanto, permitirles que de forma autónoma suspendan las armas, dijo, “es colocar a los ciudadanos de bien en un estado de indefensión”.



Además, el ministerio dijo que aunque los alcaldes y gobernadores son los jefes de la administración local y la primera autoridad frente a la Policía, solo pueden controlar las armas pero a través de la Fuerza Pública. Entre otras razones, aseguró el ministerio, porque el monopolio de las armas lo tiene el Estado, pero no en manos de civiles, sino en cabeza de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.



Asocapitales también había pedido a la Corte mantener la norma afirmando que ese decreto no suprimía las facultades de las autoridades civiles ya que alcaldes y gobernadores conservan su facultad para suspender de forma general el porte de armas para desarrollar sus políticas públicas.



En cambio, la Federación Colombiana de Municipios le había dicho al alto tribunal que aunque considera que la autoridad militar debería ser la única para dar permisos sobre armas, sí se les debería permitir a autoridades locales poder suspender ese porte para no dejar a las comunidades únicamente al arbitrio de la autoridad militar, que podría “prestar oídos sordos a las súplicas de gobernadores y alcaldes” para suspender el uso del armamento.



De otro lado, la Universidad Externado señaló que aunque es cierto que en Colombia ha habido un fenómeno paramilitar por el cual ciudadanos particulares se han armado, no es posible afirmar que el hecho de que la competencia para dar los permisos para tener armas la tengan las autoridades militares haya tenido como consecuencia directa el surgimiento o fortalecimiento de estos grupos.

Restricciones al porte están vigentes hace cinco años

Al Gobierno Nacional le quedan apenas algunos días para expedir el decreto que desde 2016 restringe el porte de armas a nivel nacional, como una de las fórmulas para reducir las cifras de homicidio en el país.



La medida se adoptó inicialmente entre diciembre de 2015 y enero de 2016, y debido a los buenos resultados en cuanto a reducción de muertes violentas se ha ido decretando cada año.



El 30 de diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque Márquez expidió el decreto 2409, que mantenía la restricción al porte de armas, el cual está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.



“Según las estadísticas existentes, es posible sostener que el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares que no pocas veces es utilizado para fortalecer poderes económicos, políticos o sociales. Por eso, los permisos para el porte de armas solo pueden tener lugar en casos excepcionales. Esto es, cuando se hayan descartado todas las demás posibilidades de defensa legítima que el ordenamiento jurídico contempla para los ciudadanos”, se lee en ese decreto presidencial, que permitió a las autoridades militares emitir la resoluciones que en cada zona del país impedían que los colombianos pudieran portar sus armas, incluso con salvoconducto.



Expertos consultados señalaron que es muy probable que el Gobierno mantenga esas restricciones pues no solo el presidente Duque ya ha ampliado en dos ocasiones su vigencia, sino que la política marco de convivencia y seguridad ciudadana lanzada en enero de este año habla del desarme generalizado y argumenta que “las estadísticas registran que un número muy grande de delitos se ejecutan con el uso de armas de fuego y de armas blancas (...). Los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana pasan por el desarme general de los ciudadanos en acatamiento del principio de exclusividad del uso de la fuerza en cabeza del Estado y del monopolio de las armas”.



Y añade: “Se debe garantizar que las armas que han sido objeto de permisos obedezcan a casos realmente excepcionales, al igual que se debe perseguir con mayor intensidad las armas que carecen de dichos permisos y que están en manos de delincuentes”.



Entre tanto, en el Congreso se han discutido proyectos de reforma que, al contrario, flexibilizan la tenencia y porte de armas de fuego en el país, especialmente para los casos de personas amenazadas que no tengan un esquema de seguridad. Para lograr ese permiso se tendrían que hacer estudios de seguridad previos de la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP).



Según cifras oficiales, con corte a febrero del año pasado, en Colombia hay 687.694 armas con salvoconducto, de las cuales 529.284 están en manos de personas naturales. Solo en 2018 se otorgaron 6.827 permisos especiales para que ciudadanos pudieran portar sus armas de fuego.



Desde centros de estudio como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) se ha venido insistiendo en la necesidad de desincentivar el porte de armas incluso en los casos de las empresas de vigilancia. En un estudio de junio de este año señalan que además se deben adoptar políticas más eficientes para evitar el ingreso y fabricación de armas ilegales que terminan en manos de la delincuencia común y el crimen organizado.

