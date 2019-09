Periodista denuncia a Gustavo Petro por injuria y calumnia

A la Corte Suprema de Justicia llegó una querella de la periodista, y hoy asesora en las comunicaciones de la Fiscalía General, Ángela María Calderón contra el senador Gustavo Petro por afirmaciones que él hizo en su contra.

En la querella Calderón asegura que el pasado 10 de septiembre Petro hizo "afirmaciones mentirosas, injuriosas y calumniosas" con el ánimo de perjudicar su honra y buen nombre.



En un debate de control político en el Congreso, dice Calderón, Petro dijo que con la Ruta del Sol "la prensa jugó ese papel (refiriéndose a la actividad de inculpar a los Nule en beneficio de Conalvías y afirmando que lo mismo sucedió en el caso Odebrecht) todos sabemos hoy, por confesión de García Morales, a partir de sobornos a la prensa".



Según dijo Petro, en esas confesiones que exfuncionarios involucrados en el caso Odebrecht han entregado aparece "la señora Ángela Calderón, que es la actual jefe de prensa de la Fiscalía y que la metió Néstor Humberto Martínez".



En su denuncia, Calderón asegura que de lo dicho por Petro en el Congreso y en Twitter se extraen afirmaciones injuriosas y calumniosas como que Odebrecht pagó sobornos a periodistas, que el propósito de los sobornos era ocultar la comisión de delitos inculpando a otros, que uno de los "periodistas sobornados" era ella, y que esos hechos ocurrieron entre el 2009 y 2018.

Calderón asegura que lo dicho por Petro es falso ya que nunca ha "trabajado ni para Odebrecht ni para sus empresas relacionadas". También dijo que nunca ha "recibido pago alguno procedente de Odebrecht o sus empresas relacionadas".



Ángela María Calderón asegura que es evidente que Petro afirma que ella recibió sobornos de Odebrecht "para realizar actos contrarios a la ética profesional como periodista, particularmente desarrollar una estrategia mediática orientada a enlodar a otros con el ánimo de ocultar conductas delictivas del grupo Odebrecht".



Según Calderón, con esas afirmaciones, Petro no sólo afecta su honra y buen nombre sino que también "desdice" de su actividad profesional, en la que se ha desempeñado "con altísimo sentido de responsabilidad y sin tacha alguna por más de 30 años en el sector público y privado".



La denuncia contra Petro también asegura que sus afirmaciones las hizo en un debate de control político a la ministra de Transporte, "y por un asunto que nada tiene que ver con mi rol de comunicadora social, lo que deja en evidencia que el ánimo del señor Petro Urrego no es desarrollar su labor como congresista de la república, sino ensañarse mezquinamente en mi contra, por el mero hecho de mi vinculación con la Fiscalía General de la Nación y con el exfiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez".



La querella quedó en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que deberá llamar a las partes a un proceso de conciliación para luego establecer si abre o no una investigación por injuria y calumnia.



