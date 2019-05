¿Quién es Patiño, el magistrado al que el Congreso pidió investigar?

Hace apenas cuatro meses el magistrado Eyder Patiño, contra quien la Comisión de Acusaciones compulsó este martes copias por su supuesta relación con el 'Cartel de la Toga', fue nombrado como presidente de la Sala Penal en la Corte Suprema de Justicia.

Patiño llegó a esta presidencia tras seis años en el alto tribunal. El magistrado, quien nació en Campoalegre (Huila), fue elegido en la Corte Suprema en el 2013, cuando la corporación llenó nueve de sus sillas vacantes.



Antes de llegar a la Corte, el magistrado, quien es abogado de la Universidad Libre, ejerció diferentes cargos en la Rama Judicial en Neiva, Baraya y Hobo.



Tras graduarse como abogado, en 1984, consiguió una beca del gobierno alemán para estudiar una maestría en derecho penal económico en la universidad de Friburgo, y posteriormente hizo un doctorado en la universidad de Giessen.



Al volver a Colombia entró a trabajar en la Procuraduría General en donde tuvo varios cargos, entre ellos procurador delegado en Justicia y Paz, procurador delegado en materia de derechos humanos, procurador judicial penal, y procurador agrario.



También fue director de la Escuela de Capacitación de la Fiscalía General, y luego asumió como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte.

Patiño tiene experiencia en la docencia dictando un curso de técnicas del juicio oral para USAID, y ha sido profesor de derecho penal en la Universidad Antonio Nariño, y docente de derecho penal económico en la Universidad de Caldas.



Hace cuatro días, después de conocerse que Estados Unidos le quitó su visa, mientras algunos sectores afirmaban que esto se debía a supuestas investigaciones en su contra por el 'Cartel de la Toga', el magistrado Patiño dijo que esa medida fue una respuesta a sus posiciones jurídicas “que le han resultado incómodas a algún sector de la opinión”.



El magistrado, quien extraoficialmente ha dicho que no tiene ningún interés en hacer alguna gestión para recuperar su visa, dijo la semana pasada que esa medida de la Embajada "no va a amilanarnos. La Corte siempre ha tenido una posición enhiesta a nivel social".



En esa ocasión el mismo magistrado condenó los hechos relacionados con el 'Cartel de la Toga', y señaló que "la Corte siempre ha sido quien marque el derrotero ético y moral, pese a los sobresaltos que han habido". Según Patiño, esos hechos "todos los conocemos y nos avergüenzan. Pero estamos en el propósito de purgar y de limpiar, porque tenemos que rescatar la administración de justicia".



Dentro de la Corte Suprema de Justicia se ha dicho de manera no oficial que la decisión de quitarle la visa a Patiño sería una respuesta por un fallo que salió el año pasado del alto tribunal, cuyo ponente fue el magistrado Patiño, en el que negó un pedido de extradición que Estados Unidos hizo sobre un indígena de Nariño acusado por narcotráfico.



La Corte consideró que él ya había purgado una pena de 10 años en la jurisdicción indígena, por lo que no podía ser juzgado dos veces por los mismos hechos.



Una de las decisiones por las que Patiño es recordado es por un salvamento de voto en el 2015, en el caso del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega. Patiño fue uno de los únicos magistrados de la Sala Penal que dijo que se debía mantener la condena que el Tribunal Superior de Bogotá había impuesto contra Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Patiño se apartó entonces de la mayoría que absolvió al coronel (r) pues, según su salvamento de voto, sí existían pruebas suficientes para condenarlo.



Otro caso por el que es recordado Patiño es por el del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. El expediente de Ramos -juzgado por parapolítica- estuvo varios meses en su despacho, listo para fallo. Pero el magistrado se negó a presentar una ponencia porque, a su juicio, la Sala Penal ya había perdido competencia para tomar esa decisión ya que esta le correspondía a la Sala de Juzgamiento en Primera instancia, creada en enero del 2018 por la Ley de Doble Instancia.



Al final el magistrado Patiño tuvo que presentar una ponencia el 19 de abril del 2018 pues la Sala Penal le ordenó hacerlo, considerando que no se podía negar la administración de justicia ya que por esa fecha la nueva sala que debía llevar el caso aún no estaba conformada. En ese momento, Patiño aseguró que su planteamiento no buscaba negar justicia, sino "la aplicación de la normativa más acorde con la garantía del debido proceso".



El caso de Ramos pasó entonces a la nueva sala de Juzgamiento en Primera Instancia, quien deberá resolver si lo condena o no. En la imputación de cargos contra el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte -por el Cartel de la Toga- uno de los mencionados como supuestos beneficiarios de dicho cartel es precisamente Luis Alfredo Ramos.



