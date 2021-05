Pensiones: ¿qué se debe verificar antes de devolver saldos cotizados?

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló que la devolución de los saldos cotizados para pensión en el Régimen de Ahorro Individual (RAIS), solo puede hacerse cuando quede absolutamente claro que el afiliado no podrá acceder a una pensión de vejez por incumplir los requisitos legales para ello.



Además, hizo diferencias sobre cómo se debe hacer la devolución de saldos cuando se trate de mujeres.



La Corte precisó que si hay al menos una posibilidad o alternativa para que la persona pueda acceda a la mesada pensional, no es procedente que se le devuelva su capital pues la devolución de saldos es una prestación subsidiaria y, en todo caso, debe privilegiarse siempre la pensión, que es la prestación principal.



“Las pensiones son la máxima expresión de la protección de la seguridad social, en tanto su carácter periódico y vitalicio aseguran a las personas afiliadas y beneficiarias una calidad de vida digna y los medios mínimos que permitan sobrellevar las dificultades que pueden acarrear tales contingencias existenciales”, dijo la Corte.



En la decisión, el alto tribunal hizo una diferencia frente a la devolución de saldos para hombres y mujeres. En el caso de los hombres, la edad para la devolución de saldos coincide con la edad en la que generalmente se puede redimir de forma normal el bono pensional, es decir, a los 62 años.



Pero en el caso de las mujeres es diferente. Como la edad para la devolución de saldos es los 57 años y la del bono pensional los 60, su situación debe valorarse de manera diferente y detallada en cada caso particular para determinar si el bono pensional puede ser objeto de redención anticipada o no a efecto de integrar la devolución de saldos.



Y, dejando en claro, que si se puede financiar una pensión de vejez, esta debe redimirse normalmente.



En la decisión, la Corte recordó que se debe tener en cuenta la opinión de la persona afiliada al sistema pensional, cuando manifiesta que le es imposible seguir cotizando para alcanzar el capital mínimo que financie su pensión de vejez.



Y reiteró que no se puede desconocer que el objetivo del sistema de pensiones es amparar la vejez, las contingencias de invalidez y muerte a través de prestaciones periódicas y vitalicias, por lo cual la devolución de saldos será una prestación subsidiaria que, aunque puede servir para mitigar las carencias económicas, siempre debe considerarse alternativa.



La Corte dijo que si un usuario –principalmente una mujer, por la diferencia señalada anteriormente– cuenta con un bono pensional tipo A, que pueda negociarse en el mercado de valores para completar más adelante el capital suficiente para financiar su pensión, se justifica que espere hasta la redención del bono para poder acceder a la pensión de vejez.

El caso

El fallo de la Corte Suprema de Justicia se emitió al evaluar el caso de una mujer de 57 años que, en el 2010, había solicitado a una administradora de pensiones que le devolviera el dinero en su cuenta, pues al cumplir la edad para jubilarse no tenía el capital suficiente para poder acceder a una pensión.



Aunque en primera y segunda instancia los jueces que analizaron el caso ordenaron devolverle los saldos cotizados y pagarle su bono pensional tipo A de forma anticipada, la Corte dijo que antes debía verificarse que no tuviera derecho a pensión.



La Corte dijo que el bono pensional que ella tenía, y al cual accedería a sus 60 años, antes de admitirse su redención anticipada, debía verificarse que ello era posible en los términos legales y, concretamente, si para la fecha de su redención normal se reunía o no el capital suficiente para financiar la pensión de vejez, así fuere en un salario mínimo legal.



