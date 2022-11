Gerardo Elías Retamoso Rodríguez tenía 15 años cuando se vinculó a la Comunidad Salesiana como religioso en 1961. Se hizo sacerdote y fue docente y rector de diversas instituciones educativas y aunque nunca recibió una remuneración por esas labores educativas, estaba convencido de que se iba a pensionar pues creía que la comunidad había hecho las cotizaciones en el Sistema de Seguridad Social en pensiones.



Retamoso decía que él entraba en un régimen especial porque para 1994 ya tenía más de 40 años y había prestado más de 15 años de servicio, al tiempo que separaba su vínculo religioso con la comunidad, con el laboral.



Según su criterio, sus actividades se pueden calificar como un contrato realidad pues las prestó de manera continua, bajo la dependencia y subordinación de la comunidad, entre otros.



En junio de 2011, la Comunidad Salesiana dijo que la vinculación que tuvo con Retamoso se hizo en el marco de su afinidad religiosa y no como trabajador, pues este profesó los votos de obediencia, pobreza y castidad, por lo que se trató de un servicio que obedeció a la vocación. El caso pasó por la Corte Suprema de Justicia que, al final, negó las peticiones del religioso y luego llegó a la Corte Constitucional.



Con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo y con votación dividida, tras un fuerte debate, la Corte Constitucional negó la tutela con la que Retamoso buscaba la pensión de vejez al señalar que “las confesiones religiosas e iglesias eran una excepción al ámbito laboral, en el sentido de que dependiendo de la naturaleza de la labor de sus miembros, sus relaciones laborales quedarían por fuera de la regulación del Código Sustantivo de Trabajo, en tanto desarrollan una labor anclada exclusivamente en su religiosidad”.



La Corte dijo que según un decreto de 2005 “a los miembros de las confesiones religiosas e iglesias no se les reconoce en estricto sentido una relación de dependencia, al ser tratados como trabajadores independientes frente al derecho a la seguridad social”.



Y señaló que la obligación de afiliar y cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral de religiosos pertenecientes a una confesión religiosa o iglesia solo es aplicable desde que entró en vigor el Decreto Reglamentario 3615 de 2005. “Antes de la vigencia de dicha norma, la afiliación y cotización a la seguridad social de los miembros religiosos era facultativa”, dice el fallo de la Corte.



“Debe señalarse que dicha disposición reglamentaria del año 2005 no es aplicable de forma retroactiva, ni se observa la existencia de una obligación de afiliación de los miembros de las confesiones religiosas e iglesias al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, de forma previa a la expedición del decreto”, agrega la decisión.



El duro debate en la Corte

Cuatro magistrados, de los nueve que componen la Sala Plena, estuvieron en contra de la decisión. Para la magistrada Natalia Ángel Cabo la Corte debió examinar si había un contrato realidad entre las partes al estimar que, además, la obligación de afiliación y cotización a la Seguridad Social de las personas que trabajan para otras dentro de un contrato laboral dependiente no nació con el Decreto 3615 de 2005, sino que se remontaba al menos a la expedición del Decreto 3041 de 1967.



Para la jurista, Retamoso sí realizó servicios para beneficio de personas de fuera de la comunidad, similar a la que prestaban otras personas que sí estaban claramente bajo relación laboral, que fue distinta o adicional a la que tenía el empleado con sus superiores y pares en el ámbito estrictamente religioso.



La magistrada Diana Fajardo Rivera dijo que excluir de responsabilidad a las congregaciones religiosas en el pago de las cotizaciones a seguridad social de quienes prestaron servicios de educación y administrativos en sus instituciones, “constituye un precedente regresivo en materia de derechos sociales y también de libertades”.



Para la jurista el debate acá era sobre el trabajo en congregaciones religiosas “y debió avanzar en la protección del derecho fundamental a la seguridad social de las personas que -como el señor Gerardo Elías Retamoso ingresaron a ellas desde temprana edad, dedicaron los años más productivos de su vida, no solo en el ámbito estrictamente religioso sino también en actividades que pueden calificarse como laborales, particularmente las administrativas y las de docencia; pero llegados a la vejez, quedaron en la desprotección total por haber renunciado a sus votos religiosos”.



El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar consideró que la Corte debió amparar los derechos a un trabajo digno de este hombre, de 77 años actualmente, al estimar que este ejerció dos roles, oficios y actividades claramente separables.



“Al mezclar estos dos roles o facetas y en últimas dar total preponderancia a los votos de pobreza se concluyó, erróneamente, que la función de educador que había ejercido el actor en centros de educación en los cuales se prestó el servicio público de educación derivaba, estrictamente, de sus hábitos y actividades confesionales y que, por ello, no podía asumirse que los servicios prestados por él se enmarcaran dentro de una auténtica relación de trabajo que, entre otras cosas, llevara al reconocimiento de una eventual pensión”, dijo el jurista.



Ibáñez consideró que la Corte desaprovechó una valiosa oportunidad para referirse a las condiciones laborales de quienes prestan sus servicios en una comunidad religiosa, "personas que, incluso, han padecido el estrés o síndrome de burnout que genera cualquier trabajo, como bien lo resaltan algunos casos europeos sobre la materia”.



“Esta situación, y la falta de garantías laborales en las comunidades religiosas, no es un fenómeno nuevo, ni algo frente a lo cual la administración de justicia deba permanecer indiferente y mucho menos cerrar la puerta de acceso”, agregó.



Y el magistrado encargado Hernán Correa Cardozo también consideraba que Retamoso ejerció una actividad laboral mientras prestó sus servicios como docente para la comunidad religiosa, razón por la cual debió haber sido afiliado al sistema de seguridad social y con base en las normas vigentes al momento en que se verificó esa vinculación.

